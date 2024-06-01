Сколько стоит нанять прислугу, как у звезд в богатых домах Подмосковья

Так как большинство артистов с семьями живут в подмосковных элитных поселках, то и персонал живет под боком - в звездных шикарных особнячках, а иногда в гостевых домах на этой же территории. Рассказываем о самых востребованных помощниках богатых и знаменитых.
150 тыс. руб. в месяц - заработная плата няни
На минувшей неделе жена футболиста Дмитрия Тарасова и мать четверых его детей Анастасия Костенко учинила скандал на «рынке» нянь. Блогерша долго не может найти няню после увольнения очередной. Точнее, няню, соответствующую ее странным требованиям и не просящую высокую зарплату. Костенко разносит прежних своих помощниц: «Мы сталкивались с ложью, лицемерием, интригами и даже с кражей в доме, оснащенном камерами. Я обычно молчу и собираю компромат. Как выясняется позже, при родителях одно поведение, а чуть мы дальше от дома - другое». Теперь Анастасия заставляет всех нянь носить часы с функцией прослушки.
Жену футболиста не устраивает, что няня при собеседовании интересуется зарплатой, имеет большой опыт работы - блогер считает это признаками того, что сотрудница сменила много мест работы. Костенко хвалит нянь таек и филиппинок. Заявления Костенко вызвали шквал критики в соцсетях: ее обвинили в неуважении к чужому труду, конфликтности и надменности. Разбирая требования блогерши, люди пишут, что она хочет найти хорошую няню за 70 тыс. руб. А это невозможно при условии проживания на территории работодателей - то есть помощница должна трудиться 24 часа в сутки.
На рублевском и прочих состоятельных направлениях есть свои агентства по найму домашнего персонала. Однако няни с рекомендациями там нарасхват. Притом что большинство богатых и знаменитых готовы платить 100 тыс. руб. в месяц за проживание няни две недели в их доме. График бывает таким: две недели работает одна няня, потом ее на две недели сменяет другая. Или проживание 6 дней в неделю с одним выходным - в этом случае оклад стартует от 150 тыс. и может достигать 200 тыс. руб.
Юлианна Караулова с третьей попытки нашла идеальную няню для сына Саши. Фото: личная страница Юлианы Карауловой в социальной сети
Дефицит нянь есть. Юлианна Караулова говорит о своем опыте: «Когда мы начали искать человека - это было очень и очень сложно. Было два негативных опыта. Сейчас у нас няня с проживанием - 5 дней она с нами, 2 дня у нее выходной. Найти человека, с которым тебе будет комфортно в быту, который будет ладить с ребенком, с которым вы будете на одной волне, - это сложно. Нам повезло, мы нашли такого человека с третьей попытки».
В одном из агентств Барвихи по найму персонала журналу «Телепрограмма» рассказали: «Заработная плата в 70 тыс. руб. - стандартная для «приходящих нянь» без высоких профессиональных навыков, подтвержденных рекомендациями. Но в семьи состоятельных людей требуются чаще другие сотрудники. Няни с педагогическим образованием, а для грудничков - с медицинским. Мы проверяем их здоровье, опыт, отзывы. Для таких нянь зарплата от 100 до 200 тыс. руб. в месяц. Это с проживанием и накопительными выходными. Если наем посуточно, то от 400 рублей в час. Замена агентством няни, когда она не устраивает работодателей, - неограниченное число раз».
От 160 тыс. руб. в месяц - семейная пара работников по дому
Менеджер агентства по подбору домашнего персонала для жителей Рублевки и Новой Риги рассказал нам: «Нанимая помощниц по дому, обеспеченные люди спрашивают рекомендации. Важно, чтобы человек был надежным - умел держать рот на замке. Много лет востребованы семейные супружеские пары, чаще всего с гражданством Узбекистана и Киргизии. Их заработная плата на двоих с проживанием 160 - 170 тысяч рублей в месяц. Охотно берут на работу супругов - наших соотечественников - их зарплата на двоих от 180 - 190 тыс. руб.».
Семейные пары до 50 лет - самый востребованный персонал в элитных поселках. Часто в паре один работник безупречен, а второй справляется с обязанностями немного хуже. Обязанности женщины: уборка; приготовление пищи (для членов семьи, исключая праздники и встречи гостей); уход за гардеробом, мелкий ремонт одежды, присмотр за домашними животными, уход за цветами. Обязанности мужчины: уход за придомовой территорией; выполнение мужской работы по дому, включая сантехнику, электрику, мелкий ремонт, стрижка газонов, чистка бассейна, контроль за системой видеонаблюдения, закупка продуктов. Функции водителя выполняет другой человек - зарплата от 90 тыс. руб. в месяц. Водитель - сотрудник без проживания.
В доме Дмитрия Диброва и его жены Полины всегда находятся помощники по хозяйству. Фото: личная страница Полины Дибровой в социальной сети
Телеведущий Дмитрий Дибров в прошлом году уволил семейную пару помощников. Так как женщина работала отлично, а ее муж порой забывал выполнять поручения. При этим Дибров считает себя справедливым работодателем: «Одна пара привозила детишек на лето, и они играли с нашими сыновьями».
150 - 200 тыс. руб. в месяц - охранник звезды
Звезды появляются в общественных местах только с личной охраной. К примеру, Валерия заключила договор с ЧОПом - на каждый выход певице дают охранника. Два человека работают с ней посменно. В таких случаях ЧОП платит ежемесячный оклад своим сотрудникам, которые работают с несколькими клиентами.
У детей Филиппа Киркорова - Аллы-Виктории и Мартина - есть охранники, которые должны работать незаметно. Фото: Владимир Веленгурин/КП
У Филиппа Киркорова есть личный охранник. Также свой охранник есть у его детей. После посещения его дочерью премьеры мультфильма певец объяснял: «Она не одна. Рядом с ней бойцы невидимого фронта, которые получают за свою работу серьезные деньги». Телохранители сопровождают несовершеннолетних детей артиста. Их задача - не бросаться в глаза посторонним, работают «незаметно».
У Ольги Бузовой водитель - он же личный охранник. Сразу несколько телохранителей всегда сопровождают Тимати. Григорий Лепс круглый год колесит по гастролям - его охранник следит, чтобы артиста не атаковали поклонники. Охрана оберегает артистов от навязчивых фанатов и преступных элементов. Большинство звезд пользуются личной охраной только на гастролях.
Оклад личного охранника - от 150 тыс. руб. Когда звезды нанимают бывших работников правоохранительных органов или профспортсменов, то оклад вырастает до 200 тыс. руб.