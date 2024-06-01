Сколько стоит нанять прислугу, как у звезд в богатых домах Подмосковья

Так как большинство артистов с семьями живут в подмосковных элитных поселках, то и персонал живет под боком - в звездных шикарных особнячках, а иногда в гостевых домах на этой же территории. Рассказываем о самых востребованных помощниках богатых и знаменитых.

150 тыс. руб. в месяц - заработная плата няни

На минувшей неделе жена футболиста Дмитрия Тарасова и мать четверых его детей Анастасия Костенко учинила скандал на «рынке» нянь. Блогерша долго не может найти няню после увольнения очередной. Точнее, няню, соответствующую ее странным требованиям и не просящую высокую зарплату. Костенко разносит прежних своих помощниц: «Мы сталкивались с ложью, лицемерием, интригами и даже с кражей в доме, оснащенном камерами. Я обычно молчу и собираю компромат. Как выясняется позже, при родителях одно поведение, а чуть мы дальше от дома - другое». Теперь Анастасия заставляет всех нянь носить часы с функцией прослушки.

Жену футболиста не устраивает, что няня при собеседовании интересуется зарплатой, имеет большой опыт работы - блогер считает это признаками того, что сотрудница сменила много мест работы. Костенко хвалит нянь таек и филиппинок. Заявления Костенко вызвали шквал критики в соцсетях: ее обвинили в неуважении к чужому труду, конфликтности и надменности. Разбирая требования блогерши, люди пишут, что она хочет найти хорошую няню за 70 тыс. руб. А это невозможно при условии проживания на территории работодателей - то есть помощница должна трудиться 24 часа в сутки.

На рублевском и прочих состоятельных направлениях есть свои агентства по найму домашнего персонала. Однако няни с рекомендациями там нарасхват. Притом что большинство богатых и знаменитых готовы платить 100 тыс. руб. в месяц за проживание няни две недели в их доме. График бывает таким: две недели работает одна няня, потом ее на две недели сменяет другая. Или проживание 6 дней в неделю с одним выходным - в этом случае оклад стартует от 150 тыс. и может достигать 200 тыс. руб.