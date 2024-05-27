Пушкин, гопник и суперзлодей: в каких ролях еще мы увидим Юру Борисова

Фильм Шона Бэйкера «Анора» получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. И главные роли в нем как раз отданы отечественным артистам: Марку Эйдельштейну и Юре Борисову. Также в эпизодических ролях снялись Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.
Надо сказать, что все русские актеры, задействованные в картине, востребованы в нашем кино и не только. Но чаще всего сейчас звучит имя Юры Борисова. Почему так? Разбиралась Teleprogramma.pro.
Юра Борисов о фильме «Анора»: «Это история, в которой важную роль играет разница ментальностей»
В фильме «Анора», рассказывающем о романе американской жрицы любви и молодого русского олигарха, Юрий сыграл гопника Игоря.
Как рассказал сам Борисов в интервью программе «Кино в деталях» Федора Бондарчука, режиссер картины Шон Бэйкер заприметил его еще в ленте «Купе номер 6», где актер сыграл одну из главных ролей. И специально для Юры он написал роль в «Аноре».
Кадр из фильма «Анора»
«Это история, в которой важную роль играет разница ментальностей. С одной стороны, фильм рассказывает о том, что людям разных ментальностей невозможно понять друг друга, а с другой — о том, что для человеческих взаимоотношений неважно, кто вы, откуда и понимаете ли друг друга с точки зрения каких-то устоев», — отметил Юрий Борисов в интервью Федору Бондарчуку.
Юра Борисов в роли Пушкина
Однако самая знаковая роль у Юры Борисова еще впереди. Так, в 2025 на широкий экран выйдет фильм «Пророк», где Борисов сыграл Александра Пушкина. В центре киноповествования — жизнь поэта, начиная от лицейской юности и до роковой дуэли.
Создатели картины обещают превзойти себя и показать «солнце русской поэзии» таким, каким мы его еще не видели.
По словам режиссера картины Феликса Умарова, Юрий несколько лет готовился к этой сложной и ответственной роли, подразумевающей «не только глубокое драматическое, но и тонкое музыкальное проживание».
Зрители получат возможность увидеть уникальные танцевальные и музыкальные номера, созданные на основе оригинальных текстов классика. Некоторые произведения Александра Сергеевича обретут новое звучание.
«Пророк» не единственный фильм по классике, в котором появится Юра Борисов. Так, он сыграет Константина Левина в фильме «Анна К», за основу которого взят сюжет романа «Анна Каренина» Льва Толстого.
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Юра Борисов на съемках фильма «Пророк»
«Урок» и «Кончится лето» Юры Борисова
Также в производстве находятся еще два фильма на современную тематику с участием Юры Борисова.
Так, в картине «Урок» он сыграл музыканта Антона, который после гибели любимой девушки и пребывания в наркологической клинике возвращается в родной город. А там его брат Константин предлагает ему стать учителем в школе и погрузиться в проблемы подростков.
Другой фильм, «Кончится лето», где Юрий сыграл главную роль, тоже поднимает тему взаимоотношений братьев. По сюжету Кеша, отбывший тюремный срок, возвращается в родной поселок, где его ждет 17-летний брат Тима.
Юра Борисов в фильме «Сто лет тому вперед»
Окончив школу, Тима мечтает поступить в институт на бюджетное отделение. Кажется, все идет по плану. Тима получает высокие баллы на вступительных экзаменах, а Кеша устраивается на работу в золотодобывающую компанию.
Однако вскоре парня увольняют, и он оказывается безработным и без перспектив. Решив отомстить, он крадет золото и скрывается вместе с младшим братом.
Если же совсем не терпится увидеть Юру Борисова в новой роли, то можно посмотреть фильм «Сто лет тому вперед» — одноименную экранизацию повести Кира Булычева о приключениях Алисы Селезневой. В этой картине, недавно вышедшей на широкие экраны, Юрий сыграл суперзлодея Глота.
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