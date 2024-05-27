Пушкин, гопник и суперзлодей: в каких ролях еще мы увидим Юру Борисова

Фильм Шона Бэйкера «Анора» получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. И главные роли в нем как раз отданы отечественным артистам: Марку Эйдельштейну и Юре Борисову. Также в эпизодических ролях снялись Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Надо сказать, что все русские актеры, задействованные в картине, востребованы в нашем кино и не только. Но чаще всего сейчас звучит имя Юры Борисова. Почему так? Разбиралась Teleprogramma.pro.

Юра Борисов о фильме «Анора»: «Это история, в которой важную роль играет разница ментальностей»

В фильме «Анора», рассказывающем о романе американской жрицы любви и молодого русского олигарха, Юрий сыграл гопника Игоря.

Как рассказал сам Борисов в интервью программе «Кино в деталях» Федора Бондарчука, режиссер картины Шон Бэйкер заприметил его еще в ленте «Купе номер 6», где актер сыграл одну из главных ролей. И специально для Юры он написал роль в «Аноре».