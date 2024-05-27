Миногарова прыгает от счастья, а Погребняк плачет от обиды — в Сети слили финалистов «Сокровищ императора»

Реалити-шоу «Сокровища императора» стремительно набирает популярность, захватывая внимание все большего количества зрителей. Накал страстей на проекте растет с каждым выпуском, ведь финал близок, а вместе с ним и долгожданный главный приз — внушительная сумма денег.
Участники не скрывают своих амбиций и уверенно идут к победе, используя все возможные способы, чтобы обойти соперников: проявляют смекалку, ловкость, выносливость, а порой и хитрость.
Бузова за подружек
Однако зрители не всегда согласны с ходом игры и все чаще высказывают свое недовольство в социальных сетях. Многих расстраивают неожиданные повороты сюжета, некоторые испытания кажутся им слишком сложными или несправедливыми. Особое возмущение вызвал вылет из шоу команды «желтых» — Карины Кокс и Жени Искандаровой, которые считались одними из самых ярких и перспективных участниц.
Фанаты проекта обвиняют ведущую Ольгу Бузову в том, что она подсуживает своим подругам из команды «розовых» — Алане Мамаевой и Марии Погребняк, — тем самым нарушая принцип честной игры.
Кроме того, зрителей беспокоит нечестная игра команды «синих» — Евгения Ершова и Елены Путылиной, которые не брезгуют никакими методами, чтобы добиться успеха.
После выхода десятого выпуска шоу в Сети начались настоящие баталии. Зрители делятся своими прогнозами и делают ставки, пытаясь угадать, кто же в итоге станет победителем «Сокровищ императора». Борьба обостряется, и накал страстей достигает предела.
Зрители не простили «синей» команде проигрыш «желтых». Фото: ТНТ
Слив засчитан
Мнения зрителей разделились: часть фанатов проекта была уверена, что победу одержат беспринципные «синие» — Евгений Ершов и Елена Путылина, которые не останавливаются ни перед чем ради достижения цели и готовы нарушать правила, чтобы приблизиться к победе.
Другие же полагали, что в итоге победят Алана Мамаева и Мария Погребняк, которым, по мнению зрителей, активно помогает ведущая Ольга Бузова, создавая для них более благоприятные условия.
Однако на прошлой неделе в Сети появились слухи, ставящие под сомнение обе эти версии. Поговаривают, что сама Ольга случайно «слила» итоги шоу, опубликовав в своих социальных сетях фотографию со съемок финального выпуска «Сокровищ императора».
Внимательные подписчики сразу же заметили важную деталь: на снимке видно, что позади Ольги стоят два стола — зеленый и оранжевый, что соответствует цветам команд, дошедших до финала. А это значит, что ни «синие», ни «розовые» не стали победителями проекта.
Кроме того, в Интернете распространился ролик, в котором продюсер проекта объявляет о завершении съемок первого сезона «Сокровищ императора».
Если присмотреться к мониторам в кадре, то можно заметить, как от счастья прыгает Мария Миногарова, участница «зеленой» команды.
Возможно, именно «зеленые» станут неожиданными победителями шоу, оставив позади более раскрученных и скандальных соперников.
Мария Миногарова и Паруйр Хачатуров, по слухам, могут стать победителями шоу. Фото: ТНТ
Оля не помогла
И 11-й выпуск шоу только подтверждает эти догадки. Во время программы, вышедшей на экраны в выходные, Мария Погребняк поссорилась с Евгением Ершовым, который много помогал команде «розовых». Скандального блогера не устроило потребительское отношение Погребняк, которая только и ждала от него денег и подсказок. А Мария в ответ назвала Евгения «тряпкой» и заявила, что он играет с чувствами других людей, что очень не по-мужски.
В итоге, лишившись поддержки «синих», «розовая» команда ко всеобщему удивлению пришла к финишу последней. Вероятно, Бузова прислушалась ко все нарастающему недовольству зрителей, одумалась и перестала помогать своим подругам.
Следующий выпуск прояснит для нас многое. Если рассорившиеся со всеми «синие» — Евгений Ершов и Елена Путылина — тоже не удержатся в шоу, значит, Бузова действительно случайно показала кадр финальной передачи и победу одержат Дава с братом Арманом или Мария Миногарова с Паруйром Арутюновичем.
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