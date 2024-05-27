«Чтобы Маринку ужалить побольнее?»: народ заподозрил беременную Мусульбес в хвастовстве из-за фото с роскошным букетом от Капаклы

Татьяна Мусульбес проводит майские каникулы в Турции. Несмотря на то что участница проекта «Дом-2» находится на последних месяцах беременности, они решилась на перелет. Видимо, чувствует себя Татьяна замечательно, раз не побоялась отправиться в путешествие со своим возлюбленным Романом Капаклы. Тот постепенно вводит будущую жену в свою семью, Роман уже познакомил Мусульбес со своими родственниками.

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