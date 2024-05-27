«Чтобы Маринку ужалить побольнее?»: народ заподозрил беременную Мусульбес в хвастовстве из-за фото с роскошным букетом от Капаклы

Татьяна Мусульбес проводит майские каникулы в Турции. Несмотря на то что участница проекта «Дом-2» находится на последних месяцах беременности, они решилась на перелет. Видимо, чувствует себя Татьяна замечательно, раз не побоялась отправиться в путешествие со своим возлюбленным Романом Капаклы. Тот постепенно вводит будущую жену в свою семью, Роман уже познакомил Мусульбес со своими родственниками.
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Татьяна Мусульбес собирается замуж за Романа Капаклы. Фото: соцсети
История с гендер-пати
Ранее пару раскритиковали в Сети за то, что они якобы «продали» гендер-пати, на котором узнали пол будущего ребенка. На вечеринку Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы позвали гадалку. Фанаты посчитали, что пара хотела заработать на этом событии, заполучив больше подписчиков и рекламы. Там же влюбленные узнали, что у них родится дочка. Поклонники тут же предложили им назвать девочку в честь бывшей жены Романа Капаклы, которую он бросил ради красавицы Татьяны Мусульбес. Другие предположили, что имя малышки будет созвучно с Мариной, например Марианна или Марьяна.
Татьяна Мусульбес похвасталась роскошным букетом пионов. Фото: соцсети
«О каком счастье может идти речь? Марина страдает...»
В Сети недоумевают, зачем Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес хвастаются семейной идиллией, если ранее Марина Африкантова сама подала на развод с мужем, узнав о его измене. Причем она дала понять, что сам Роман Капаклы не спешил с ней разводиться. Не понравилось фанатам и то, что Татьяна демонстрирует роскошные подарки от возлюбленного, к примеру шикарный букет пионов.
«Так наигранно, все на камеру! Живите для себя! Надоела!» — пишет lora_yuferova.
«Интересно, у вас бюджет общий?» — спрашивает zhirkova.
«Животик на 8 месяцев, малышка точно раньше придет», — считает kiss.milashka7.
«Зачем нам живот ее, что за мода пошла? Кому он нужен, прям такое совершили», — добавила tata90u.
«Ага, мужика отбила», — говорит marinakemb.
«Они женаты? Свадьбу пропустила», — удивилась nonstop__top.
«О каком счастье может идти речь? Марина страдает...» — заметила Polina.Toy.
«Чтобы Маринку ужалить побольнее?» — уточнила Lila55.
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