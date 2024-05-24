«Паша! Ты ли это?»: волшебная трансформация Дена из «Жуков» поразила поклонников сериала

Сериал «Жуки», с самого начала покоривший сердца зрителей канала ТНТ своим искрометным юмором и незабываемыми персонажами, давно полюбился аудитории. Три сезона пролетели незаметно, оставив после себя массу положительных эмоций и желание увидеть продолжение истории.
Приключения трех московских айтишников, попавших по распределению в глухую деревню, вызвали у зрителей и смех, и сопереживание. Неординарные герои, забавные ситуации, колорит сельской жизни — все это сделало «Жуков» одним из самых популярных российских сериалов.
Новые приключения
Фанаты с нетерпением ждали новостей о четвертом сезоне «Жуков», переживая за судьбу любимых героев. И вот, наконец, их ожидания оправдались! Стало известно, что съемки долгожданного продолжения сериала стартовали.
В четвертом сезоне сериала «Жуки» любимые герои — в исполнении Вячеслава Чепурченко, Павла Комарова, Вадима Дубровина и Максима Лагашкина — вновь окажутся в деревне. Съемочный процесс развернется в мае в живописной деревне Нижние Подгоричи.
Вадим Дубровин и Павел Комаров полюбились зрителям еще с первого сезона. Фото: ТНТ
Сюжет нового сезона продолжит историю трех московских айтишников, отправившихся отдавать долг Родине в глубинке. Действие будет разворачиваться спустя полтора года после событий третьего сезона. Никита, приехавший в Жуки, чтобы оформить дембель, сталкивается с очередным испытанием.
В деревню наведывается новый губернатор области Валентин Михайлович Юдин. Узнав о том, что парни разрабатывали приложение, он решает использовать это в своих целях, чтобы «пропиариться» и прославить область. Во время застолья губернатор выдвигает идею снести Жуки и на их месте построить современный научный кластер.
Так у участкового Маслова и его друзей появляется новый враг и новая задача — спасти деревню от сноса.
«Паша, ты ли это?»
Когда в СМИ и соцсетях появились анонсы нового сезона полюбившегося всем сериала, зрители не поверили своим глазам. Исполнитель роли Дена, Павел Комаров, изменился до такой степени, что его едва ли можно узнать. На первый взгляд, можно даже подумать, что актера для продолжения «Жуков» решили заменить.
Актеры сериала «Жуки» с радостью снимаются в четвертом сезоне. Фото: ТНТ
Павел сильно сбросил вес, что сильно изменило его черты лица и фигуру. Кроме того, он сменил прическу. Если до этого у Дена были длинные пушистые кудри, то теперь — стильная стрижка с начесом.
Поклонники «Жуков» не смогли сдержать своего удивления от увиденных перемен и вот, что они написали:
nataliapereli5291: «Как похудел ! Я очень рада за него!»
ev_pro_paris: «Я его вообще не узнала. Смотрю, все пишут Паша. Думаю где? И кто тут Паша».
zakreva_: «Павел, вы и так красивый и талантище невероятный, но вас действительно не узнать ! Это очень круто! Так, делитесь секретом, я тоже хочу меняться!»
roma19882023: «Как Паша похорошел, молодец!»
albinabazarova_: «Паша! Ты ли это?! Круто выглядишь».
alinavyd228: «Я не узнала Пашу, ну красавец же!»
verapozdnakova: «Нет слов... Я смотрю на кого-то похож, но так измениться! Это подвиг!»
moya_ryba: «Я не верю! Он так похудел?! Как это? Это же другой человек вообще!»
ushatovanataliia: «Какой Паша худенький! Очень рада! Жду новый сезон! Обожаю вас и «Жуки».
i_ortman: «Урааа! Как здорово что будут новые серии! Как же Паша похудел! Молодец!»
shamil_mukh: «Паша, выглядишь шикарно!»
Когда продолжение сериала выйдет на экраны пока неизвестно, но актеры очень воодушевлены возможностью продолжить сниматься в любимом проекте, хоть и немного взволнованы.
Павел признался, что считал третий сезон финальным и очень удивился, когда его вновь пригласили на съемки.
«И, конечно, сначала было здорово, а потом стало и страшно, потому что продолжать историю всегда тяжело. Важно не ударить в грязь лицом, поэтому настрой боевой», — рассказал актер.
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