«Паша! Ты ли это?»: волшебная трансформация Дена из «Жуков» поразила поклонников сериала

Сериал «Жуки», с самого начала покоривший сердца зрителей канала ТНТ своим искрометным юмором и незабываемыми персонажами, давно полюбился аудитории. Три сезона пролетели незаметно, оставив после себя массу положительных эмоций и желание увидеть продолжение истории.

Приключения трех московских айтишников, попавших по распределению в глухую деревню, вызвали у зрителей и смех, и сопереживание. Неординарные герои, забавные ситуации, колорит сельской жизни — все это сделало «Жуков» одним из самых популярных российских сериалов.

Новые приключения

Фанаты с нетерпением ждали новостей о четвертом сезоне «Жуков», переживая за судьбу любимых героев. И вот, наконец, их ожидания оправдались! Стало известно, что съемки долгожданного продолжения сериала стартовали.

В четвертом сезоне сериала «Жуки» любимые герои — в исполнении Вячеслава Чепурченко, Павла Комарова, Вадима Дубровина и Максима Лагашкина — вновь окажутся в деревне. Съемочный процесс развернется в мае в живописной деревне Нижние Подгоричи.