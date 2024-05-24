Наследственность или проклятие: онколог объяснил, почему сестру Жанны Фриске нельзя было излечить от рака

Онкологические заболевания — это бич нашего времени, уносящий жизни миллионов людей по всему миру. Рак не щадит никого, часто поражая самых лучших — молодых, красивых, успешных, тех, у кого впереди еще вся жизнь, полная планов и мечт. Ярким примером этой трагической несправедливости стала Жанна Фриске.
Она ушла на самом взлете, в расцвете успешной карьеры, недавно родив долгожданного сына Платона. Ее смерть стала тяжелым ударом для всей страны. Поклонники, коллеги, друзья были потрясены этой новостью. Вся страна следила за ее борьбой с болезнью, надеялась на чудо, и известие о ее уходе стало настоящей трагедией.
Семья еще не успела оправиться от горя, как стало известно, что двоюродная сестра Жанны, Татьяна, также столкнулась с этим страшным недугом. Рак словно преследовал семью Фриске, не давая им времени на передышку и возможности принять утрату Жанны.
Не опускать руки
Наталья Фриске, родная сестра Жанны, не смогла смириться с мыслью, что еще один близкий человек может стать жертвой рака. Пережив смерть сестры, была готова на все, чтобы спасти Татьяну. Она объявила сбор средств на лечение Татьяны, отчаянно цепляясь за надежду на ее выздоровление. И благодаря поддержке неравнодушных людей — поклонников Жанны, друзей семьи, просто сочувствующих — необходимую сумму удалось собрать.
Наталья Фриске потеряла уже двоих сестер. Фото: Global Look Press
Татьяна прошла лечение в клиниках Турции и Израиля, известных своим профессионализмом в борьбе с онкологическими заболеваниями. Наталья регулярно информировала подписчиков о состоянии сестры, публикуя новости и фотографии в социальных сетях. Зимой прошлого года ее состояние значительно улучшилось. Появилась надежда на то, что болезнь отступила. Она даже смогла вернуться на свою любимую работу и отрастить волосы, которые выпали после химиотерапии.
Казалось, что наступил долгожданный перелом. Однако в начале мая Наталья с горечью сообщила в своих социальных сетях, что состояние ее сестры ухудшилось. Лечение, увы, не принесло желаемого результата, и болезнь вернулась.
Днем раньше стало известно, Татьяна ушла из жизни, не справившись со страшной болезнью.
«Моя прекрасная девочка, такая молодая, такая красивая, и так рано ушла. Лети, моя сестренка. Я тебя очень люблю и буду помнить», — трогательно попрощалась с ней Наталья Фриске.
Отец Жанны Фриске, Владимир Фриске, тяжело переживал известие об ухудшении состояния племянницы. В начале 2010-х он потерял жену, которая умерла от онкологического заболевания. Затем ушла из жизни его любимая дочь Жанна. И вот теперь рак унес жизнь его племянницы.
Татьяна Гончаренко лечилась от рака за границей. Фото: соцсети Татьяны Гончаренко
«Мы в конкуренции с природой»
Все эти трагедии, произошедшие в одной семье за такой короткий промежуток времени, кажутся злым роком. Неужели это действительно проклятие, нависшее над семьей Фриске?
Мы поинтересовались у онколога
Доктор отметил, что, безусловно, такой риск есть и может наследоваться предрасположенность к заболеванию, но каждый случай тем не менее будет уникален.
При этом он объяснил, что человек, который наследует подобную предрасположенность, становится для природы лишним.
«Это всегда какое-то сочетание случайностей. Бывают случаи, когда наследуется прямо выраженная патология и с очень высокими рисками озлокачествления. Есть и такие семьи. Но ведь в природе, знаете, как бывает: если человек получил выраженные повреждения либо наследует сочетание так называемых соматических и других заболеваний, то обычно эта персона уже бесплодна».
Пациенты с психиатрическими заболеваниями или с выраженными физическими патологиями не могут иметь детей, природа заботится об этом. Ну, а рак — это тоже ведь такое клеточное деление, которое выходит из-под контроля и становится бесконечным», — поделился он с Teleprogramma.pro.
Именно поэтому, по его словам, перед онкологами не стоит задача излечить рак у конкретного пациента. Они стремятся продлить ему жизнь, несмотря на патологию.
«Задача наших онкологов — это создать равновесие, которое позволит человеку жить, даже имея признаки опухоли. Так что мы в какой-то мере не то чтобы боремся против природы, но формально в конкуренции с ней. Пытаемся в интересах одного человека менять биологические процессы», — сказал доктор.
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