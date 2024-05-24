Наследственность или проклятие: онколог объяснил, почему сестру Жанны Фриске нельзя было излечить от рака

Онкологические заболевания — это бич нашего времени, уносящий жизни миллионов людей по всему миру. Рак не щадит никого, часто поражая самых лучших — молодых, красивых, успешных, тех, у кого впереди еще вся жизнь, полная планов и мечт. Ярким примером этой трагической несправедливости стала Жанна Фриске.

Она ушла на самом взлете, в расцвете успешной карьеры, недавно родив долгожданного сына Платона. Ее смерть стала тяжелым ударом для всей страны. Поклонники, коллеги, друзья были потрясены этой новостью. Вся страна следила за ее борьбой с болезнью, надеялась на чудо, и известие о ее уходе стало настоящей трагедией.

Семья еще не успела оправиться от горя, как стало известно, что двоюродная сестра Жанны, Татьяна, также столкнулась с этим страшным недугом. Рак словно преследовал семью Фриске, не давая им времени на передышку и возможности принять утрату Жанны.

Не опускать руки

Наталья Фриске, родная сестра Жанны, не смогла смириться с мыслью, что еще один близкий человек может стать жертвой рака. Пережив смерть сестры, была готова на все, чтобы спасти Татьяну. Она объявила сбор средств на лечение Татьяны, отчаянно цепляясь за надежду на ее выздоровление. И благодаря поддержке неравнодушных людей — поклонников Жанны, друзей семьи, просто сочувствующих — необходимую сумму удалось собрать.