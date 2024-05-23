Не ели морских огурцов, сели в подготовленное такси: как Бузова помогала команде «розовых», по мнению зрителей

«Сокровища императора» — захватывающее реалити-шоу, которое держит зрителей в напряжении с самого первого выпуска. Борьба за главный приз — впечатляющую сумму денег — разгорается с каждым днем, и атмосфера на проекте становится все более накаленной.
Никто из участников не готов уступать, и они идут на все, чтобы приблизиться к победе: хитрят, рискуют, вступают в конфликты и даже нарушают правила.
Однако чем ближе развязка шоу, тем больше недовольства выражают зрители. Многие уверены, что игра ведется нечестным путем и ведущие тайно помогают своим фаворитам.
«Случайные» подсказки
В социальных сетях разгорелись бурные дискуссии, в которых поклонники проекта обсуждают не только стратегии и поступки участников, но и действия ведущих, которые, по их мнению, не всегда отличаются объективностью. Подозрения зрителей усиливаются с каждым выпуском: случайные (или не случайные?) подсказки, незамеченные нарушения, странные совпадения — все это заставляет усомниться в честности происходящего.
Особое недовольство зрителей вызывает поведение ведущей Ольги Бузовой, которую обвиняют в том, что она «тащит» к финалу команду «розовых» — Марию Погребняк и Алану Мамаеву. Поклонники шоу уверены, что Ольга, связанная дружескими отношениями с участницами «розовой» команды, создает для них более благоприятные условия и позволяет им избежать многих испытаний, в то время как к другим командам она относится более строго и придирчиво.
Мария Погребняк и Алана Мамаева пользуются дружбой с Бузовой. Фото: ТНТ
Одним из примеров такой «помощи», по мнению зрителей, стал вырезанный из эфира момент, где «розовые» должны были есть морские огурцы. Фанаты шоу заподозрили, что Бузова просто разрешила своим подругам избежать этого неприятного испытания, хотя по правилам все участники обязаны выполнять задания.
После выхода десятого выпуска, в котором «желтые» покинули проект, обвинения в адрес Бузовой усилились. Зрители уверены, что она специально отправила команду не в том направлении, дав им неверную информацию, в то время как для «розовых» был вызван таксист, который точно знал правильный маршрут и доставил их к цели без проблем.
Многие поклонники шоу считают, что такое поведение ведущей недопустимо, так как оно нарушает принцип честной игры и ставит под сомнение результаты соревнований.
«Это помощь Бузовой-подружки»
Вот, что сами зрители пишут об этом:
kseniya_pool: «Посмотрите на номера машины, которая первая везет «розовых» после испытания на плоту. Та же самая машина везет «желтых» не туда на финише. Подставное шоу».
pavlikram: «Странно как-то «розовые» быстро так на колесе покатались. Совсем не подставное шоу».
Ольга Бузова и Мария Погребняк — давние подруги. Фото: соцсети Марии Погребняк
leka_alyan: «И огурцы «розовые» сто процентов не ели, даже не показали. Тупо чистая тарелка и все».
my.tabris: «Бузова больше всех орала за честность, доброту и справедливость а в итоге... Честно — разочарована».
svetyk.popova: «Все препятствия «желтым» были сделаны, чтобы они пришли последними, начиная от плота, который был неправильно пронумерован».
svetyk.popova: «Объясните мне, как Ершов пришел первый на вышку, прыгнул, спускается и встречает «розовых», которые должны кататься 40 минут! Ка-а-ак?! Все люди, которые с ними шли и показывали им дорогу, это помощь Бузовой-подружки. «Розовые» никогда не брали деньги, а специально на камеру просили у Ершова, но знали, что их уже ждет такси (специальное), которое привезет их в нужное место».
natalya_kuchina._: «То, что нет сценария, это ложь. В этой серии в конце стоят стулья на 4 пары, в прошлой серии — на 5 пар. А в серии, когда должны были уйти «розовые» или «синие», в зале так же стоят стулья на 6 пар. Это прекрасно видно в моменте, когда в зале только «зеленые», «желтые» и «фиолетовые». Так что все понятно. Желания больше нет смотреть. И я думаю, процентов 40 аудитории отвалится. Тащите дальше дружков Бузовой».
Похоже, поклонники «Сокровищ императора» остались крайне разочарованы тем, как шоу движется к финалу. Многие выразили свое недовольство в социальных сетях, а некоторые даже заявили, что отказываются от дальнейшего просмотра проекта, считая его нечестным.
Остается только ждать реакции Ольги Бузовой на претензии зрителей. Прислушается ли она к критике и попытается ли восстановить справедливость в шоу?
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