Не ели морских огурцов, сели в подготовленное такси: как Бузова помогала команде «розовых», по мнению зрителей

«Сокровища императора» — захватывающее реалити-шоу, которое держит зрителей в напряжении с самого первого выпуска. Борьба за главный приз — впечатляющую сумму денег — разгорается с каждым днем, и атмосфера на проекте становится все более накаленной.

Никто из участников не готов уступать, и они идут на все, чтобы приблизиться к победе: хитрят, рискуют, вступают в конфликты и даже нарушают правила.

Однако чем ближе развязка шоу, тем больше недовольства выражают зрители. Многие уверены, что игра ведется нечестным путем и ведущие тайно помогают своим фаворитам.

«Случайные» подсказки

В социальных сетях разгорелись бурные дискуссии, в которых поклонники проекта обсуждают не только стратегии и поступки участников, но и действия ведущих, которые, по их мнению, не всегда отличаются объективностью. Подозрения зрителей усиливаются с каждым выпуском: случайные (или не случайные?) подсказки, незамеченные нарушения, странные совпадения — все это заставляет усомниться в честности происходящего.

Особое недовольство зрителей вызывает поведение ведущей Ольги Бузовой, которую обвиняют в том, что она «тащит» к финалу команду «розовых» — Марию Погребняк и Алану Мамаеву. Поклонники шоу уверены, что Ольга, связанная дружескими отношениями с участницами «розовой» команды, создает для них более благоприятные условия и позволяет им избежать многих испытаний, в то время как к другим командам она относится более строго и придирчиво.