Надо было слушать маму: почему звезда «Дома-2» Роман Капаклы оказался в объятиях Татьяны Мусульбес и как это пережила Марина Африкантова

Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес. Фото: соцсети Татьяны Мусульбес  

Teleprogramma.pro рассказывает историю одного любовного треугольника «Дома-2».

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Мусульбес поделилась с подписчиками фотографиями с УЗИ будущей дочери. Татьяна ждет ребенка от Романа Капаклы. 

«Наша задумчивая милая принцесса. Снимки не кажутся милыми, это выглядит сомнительно и с неровностями. Но когда это твой малыш, ощущения иные», — подписала снимок Татьяна Мусульбес. 

Подписчики в соцсетях поздравляют Татьяну со скорым прибавлением в семействе. Однако некоторые припоминают, что девушка построила свое счастье на руинах чужого несчастья. Ведь ее возлюбленный Роман Капаклы раньше был женат на другой участнице «Дома-2», Марине Африкантовой. И однажды Марина застала благоверного в объятиях Мусульбес. 

Teleprogramma.pro рассказывает, как образовался этот любовный треугольник.  

Отношения Романа Капаклы и Марины Африкантовой 

Марина Африкантова познакомилась с Романом Капаклы в 2017 году. На тот момент Марине было 30 лет, а Роману — 19. Роман с Романом развивался весьма стремительно.     

Капаклы устраивал для своей возлюбленной романтические свидания, дарил цветы и исполнял ее желания. Поженилась пара в 2019 году в ЗАГСе города Красногорска без лишней помпы. Они решили не проводить пышную свадьбу и не приглашать гостей. 

После свадебного торжества молодожены отправились в путешествие за границу. Стоит отметить, что мать участницы, Татьяна Африкантова, изначально была против Романа и считала его неподходящим кандидатом в зятья. Как в воду глядела… 

Марина Африкантова и Роман Капаклы. Фото: соцсети Марины Африкантовой

В 2020 году пара решила уйти из «Дома-2» и жить собственной жизнью. В соцсетях супруги демонстрировали семейное счастье, делились кадрами из путешествий и совместного занятия спортом. Однако идиллия длилась недолго. 

Осенью 2022 года Капаклы уехал в Дубай. Марина еще какое-то время оставалась в России, чтобы помочь маме, попавшей в ДТП, а потом тоже уехала в Арабские Эмираты. 

Новогодний праздник Африкантова и Капаклы провели в Дубае, но вскоре после этого разъехались по разным местам. Роман проводил время с другом Араем Чобаняном, а Марина пропала из социальных сетей. Тогда в своем блоге Роман написал, что не может комментировать ситуацию и удовлетворить любопытство публики. 

Он заявил, что не знает, что сказать, так как положение неясное, но уверен, что все, что происходит в жизни, происходит к лучшему. Менее чем через месяц после этого звезды «Дома-2» объявили о своем расставании. Как говорится, шерше ля фам. 

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Роковая вечеринка 

11 февраля 2023 года прошла вечеринка по случаю дня рождения подруги Марины и Романа Ирины Пинчук. Празднование длилось четыре дня. Среди гостей были замечены бывшие участники шоу «Дом-2», включая Майю Донцову, Алексея Купина и близкую подругу виновницы торжества Татьяну Мусульбес. Она и сыграла роковую роль в разрушении прежнего брака.  

После вечеринки Марина и Роман временно исчезли из социальных сетей. Через пять дней, 22 февраля, Марина опубликовала пост, в котором сообщила, что ее муж улетел на Бали к Татьяне Мусульбес. Она заявила, что в последний день вечеринки обнаружила Романа и Татьяну в одной постели.   

Татьяна Мусульбес. Фото: соцсети Татьяны Мусульбес 

Это заявление вызвало большой общественный резонанс. Роман и Татьяна высказали свое мнение по этому поводу. Роман признал, что в их браке случился продолжительный кризис и решение о расставании супруги приняли еще до вечеринки. Татьяна уточнила, что на самом деле у них с Романом ничего не было и она никого не уводила из семьи.

Будущий ребенок Татьяны Мусульбес и Романа Капаклы 

Вопреки всем отрицаниям Мусульбес, позже стало очевидно, что Татьяна и Роман действительно стали любовниками. Ведь недаром Капаклы размещал видео, снятые во время их совместных поездок, и заявлял, что счастлив в этих отношениях.  

Правда, впоследствии Татьяна и Роман решили пожить отдельно неопределенное время, чтобы понять, чего каждый из них ожидает от этого союза.  

Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы. Фото: соцсети Татьяны Мусульбес

Потом отношения Капаклы и Мусульбес наладились, и в феврале 2024 года Роман сделал возлюбленной предложение руки и сердца. А уже в марте Татьяна показала фолловерам фото с округлившимся животом. На недавней вечеринке, посвященной определению пола ребенка, пара узнала, что ждет девочку.

И вот теперь Татьяна поделилась с подписчиками УЗИ будущего малыша. А мы будем наблюдать за их отношениями и дальше! 

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