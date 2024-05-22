Надо было слушать маму: почему звезда «Дома-2» Роман Капаклы оказался в объятиях Татьяны Мусульбес и как это пережила Марина Африкантова

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Мусульбес поделилась с подписчиками фотографиями с УЗИ будущей дочери. Татьяна ждет ребенка от Романа Капаклы.

«Наша задумчивая милая принцесса. Снимки не кажутся милыми, это выглядит сомнительно и с неровностями. Но когда это твой малыш, ощущения иные», — подписала снимок Татьяна Мусульбес.

Подписчики в соцсетях поздравляют Татьяну со скорым прибавлением в семействе. Однако некоторые припоминают, что девушка построила свое счастье на руинах чужого несчастья. Ведь ее возлюбленный Роман Капаклы раньше был женат на другой участнице «Дома-2», Марине Африкантовой. И однажды Марина застала благоверного в объятиях Мусульбес.

Teleprogramma.pro рассказывает, как образовался этот любовный треугольник.

Отношения Романа Капаклы и Марины Африкантовой

Марина Африкантова познакомилась с Романом Капаклы в 2017 году. На тот момент Марине было 30 лет, а Роману — 19. Роман с Романом развивался весьма стремительно.

Капаклы устраивал для своей возлюбленной романтические свидания, дарил цветы и исполнял ее желания. Поженилась пара в 2019 году в ЗАГСе города Красногорска без лишней помпы. Они решили не проводить пышную свадьбу и не приглашать гостей.

После свадебного торжества молодожены отправились в путешествие за границу. Стоит отметить, что мать участницы, Татьяна Африкантова, изначально была против Романа и считала его неподходящим кандидатом в зятья. Как в воду глядела…