Пять романов звезд, которые могут привести их в ЗАГС - так красиво

Харламов и Ковальчук
Фото: Иван Макеев/КП
43-летний комик, продюсер и бизнесмен Гарик Харламов сделал предложение 31-летней актрисе Катерине Ковальчук. Молодая женщина так устала от сплетен вокруг отношений с популярным шоуменом, что Харламов спустя три с половиной года отношений решил сообщить публике - у них все серьезно. Гарик сделал предложение Кате в машине по пути домой с работы: он забрал невесту со съемок сериала, где она всю смену рыдала по сценарию. Харламов пояснил, как все было: «Я сделал предложение своей Катюхе. Она ничего заранее не знала. Поскольку смена закончилась поздно, она сказала, что дома разгримируется.
Мы вели отвлеченные разговоры, а я говорю, что мне надо видео снять с тобой. Она - зачем? У нее заплаканные глаза, как будто абьюз, как будто я ее заставил. Сделал предложение, и она расплакалась по-настоящему... Я скромненько встал на улице на одно колено, достал колечко и дождался, пока она скажет «да», потом она помогла мне встать». Харламов подарил Ковальчук кольцо из белого золота в обрамлении россыпи бриллиантов по 0,7 карата, центральный камень - бриллиант в 7 карат. По оценкам ювелиров, такое кольцо стоит не меньше 5 млн руб.
Фото: личная страница Гарика Харламова в социальной сети
Свадьбу пары ждем летом. Гарик прямым текстом намекнул: «Дочь я обожаю, жить без нее не могу. Конечно, еще хочу детей - безусловно. Все будет». После такого признания в сети возникла версия: «Может, на предложение руки и сердца Харламова подтолкнула беременность Кати?»
Катерина Ковальчук выходит замуж первый раз. Гарик Харламов женится третий раз, а ребенок у него один - 10-летния дочь Анастасия от второго брака с актрисой Кристиной Асмус. Артисты развелись в середине 2020 года, но Асмус с дочкой осталась жить в огромном загородном доме Харламова - на разных этажах с ним и его мамой. Мол, экс-муж не предоставил жилья, в которое Кристина с дочкой могла бы переехать. Говорят, что, после того как Асмус съехала из дома бывшего мужа, арендующая квартиру в Москве Катерина Ковальчук стала больше времени проводить в поместье Гарика.
Галич и Ледвич
Фото: Даниил Опарин. Фото: личная страница Олега Ледвича в социальной сети
34-летняя блогер Ида Галич полгода встречается с 33-летним бизнесменом Олегом Ледвичем. И у них все серьезно. Ида сообщила: «Я сейчас очень счастлива. У меня есть человек, который обо мне заботится, который меня любит, к которому у меня есть тоже чувства. Мое сердце было готово к тому, чтобы встретить свою любовь, и сейчас это произошло. Ему 33 года, он предприниматель, брюнет, молодой, симпатичный. У него есть ребенок». Ледович развелся два года назад, у него есть дочь, а его компания успешно занимается монтажом промышленных машин и оборудования. Для Иды было важным, чтобы избранник избегал публичности. Ее бывший муж, напротив, стремился засветиться во всех роликах Галич. Ида развелась с ним в 2020 году, вскоре после рождения сына.
Стоун и Сысоева
Фото: Михаил Фролов/КП. Фото: Даниил Опарин
25-летний блогер, певец, спортсмен Саша Стоун и 39-летняя артистка Надежда Сысоева перестали скрывать отношения и с этой весны живут вместе. Пара встречалась с лета прошлого года, а после первого совместного отпуска в начале 2024 года приняла решение расстаться. Но Надя и Саша быстро помирились и перестали скрываться - недавно вместе посетили баскетбольный матч. Стоун сообщил, что отношения вышли на новый уровень: «Я счастлив, я спокоен. Не знаю, что может произойти, чтобы теперь наша связь прервалась. Потому что был ряд событий, после которых мы поняли - нам хорошо вместе». Теперь по утрам Саша гуляет не только со своим французским бульдогом, но и с мальтипу Нади.
Милославская и Бебутов
Фото: личная страница Стаси Милославской в социальной сети. Фото: личная страница Трифона Бебутова в социальной сети
29-летняя актриса Стася Милославская и 33-летний медиаменеджер, журналист, сценарист Трифон Бебутов отношения не афишируют, но их активно обсуждают в окружении пары. Стася дала интервью Трифону, а потом стала появляться с ним на закрытых светских мероприятиях. Тусовка тут же решила - они пара и очень подходят друг другу. Милославская три года жила с актером Сашей Петровым, друзья ждали их свадьбу. Но Петров в прошлом году неожиданно влюбился и сразу женился на другой. Стасю тогда многие жалели, но она нашла достойную замену. Пара уже отметила вместе день рождения актрисы.
Мельникова и Набатов
Фото: личная страница Дарьи Мельниковой в социальной сети. Фото: личная страница Романа Набатова в социальной сети
32-летняя Дарья Мельникова и ее коллега 33-летний Роман Набатов с апреля живут вместе, а встречаются год. Но только теперь заговорили о своей любви и планах сходить в загс. Даша шутит: «Мы решили быть вместе до седых волос. Рома поседел на первом году жизни». Мельникова развелась три года назад, у нее два сына. Набатов женат не был.