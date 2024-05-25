Пять романов звезд, которые могут привести их в ЗАГС - так красиво

43-летний комик, продюсер и бизнесмен Гарик Харламов сделал предложение 31-летней актрисе Катерине Ковальчук. Молодая женщина так устала от сплетен вокруг отношений с популярным шоуменом, что Харламов спустя три с половиной года отношений решил сообщить публике - у них все серьезно. Гарик сделал предложение Кате в машине по пути домой с работы: он забрал невесту со съемок сериала, где она всю смену рыдала по сценарию. Харламов пояснил, как все было: «Я сделал предложение своей Катюхе. Она ничего заранее не знала. Поскольку смена закончилась поздно, она сказала, что дома разгримируется.

Мы вели отвлеченные разговоры, а я говорю, что мне надо видео снять с тобой. Она - зачем? У нее заплаканные глаза, как будто абьюз, как будто я ее заставил. Сделал предложение, и она расплакалась по-настоящему... Я скромненько встал на улице на одно колено, достал колечко и дождался, пока она скажет «да», потом она помогла мне встать». Харламов подарил Ковальчук кольцо из белого золота в обрамлении россыпи бриллиантов по 0,7 карата, центральный камень - бриллиант в 7 карат. По оценкам ювелиров, такое кольцо стоит не меньше 5 млн руб.