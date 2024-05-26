Мода на светлый: как известные фигуристки неожиданно стали блондинками

Еще в прошлом году тренд задала Алина Загитова - скромная олимпийская чемпионка обычно избегала вызывающих луков и яркого макияжа. Волосы фигуристки были убраны, разноцветие исключалось. Но вот ведущая «Ледникового периода» 12+

решилась посетить салон красоты и кардинально сменить имидж: Алина осветлила волосы и завила пряди кудрями, после чего стала похожа на настоящую артистку. Фанатам очень понравилось. А затем начали подтягиваться и коллеги.

Елизавета Туктамышева