Мода на светлый: как известные фигуристки неожиданно стали блондинками

Кажется, не только в 90-е было модно любым доступным способом менять цвет волос на блонд. Теперь тренд вернулся, по крайней мере в нашем фигурном катании. Чуть ли не каждая вторая спортсменка осветляется. Видимо, в преддверии лета и ощущая флюиды весны. Журнал «Телепрограмма» предлагает сравнить новый имидж некоторых звезд фигурного цеха и выяснить, кому идет больше.
Алина Загитова
Фото: Оксана Зуйко
Еще в прошлом году тренд задала Алина Загитова - скромная олимпийская чемпионка обычно избегала вызывающих луков и яркого макияжа. Волосы фигуристки были убраны, разноцветие исключалось. Но вот ведущая «Ледникового периода» 12+
решилась посетить салон красоты и кардинально сменить имидж: Алина осветлила волосы и завила пряди кудрями, после чего стала похожа на настоящую артистку. Фанатам очень понравилось. А затем начали подтягиваться и коллеги.
Елизавета Туктамышева
Фото: личная страница Елизаветы Туктамышевой в социальной сети
«Шалость удалась», - написала чемпионка мира Елизавета Туктамышева, когда предъявила подписчикам светлые пряди обычно темных волос. Очаровательной спортсменке новый колор оказался исключительно к лицу. «Мне кажется, получилось очень по-модному, - сообщила спортсменка. - Я теперь модница, получается. И маникюрчик у меня классный тоже».
Александра Бойкова
Фото: личная страница Александры Бойковой в социальной сети
На днях чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова поделилась фото, на котором ее волосы покрашены в блонд. Этот цвет давно уже нравится юной фигуристке - осветляется каждый год, и каждый раз это получается по-особенному.
Камила Валиева
Фото: личная страница личная страница Камилы Валиевой в социальной сети
В преддверии дня рождения на смелый поступок решилась и затравленная Камила Валиева, которую зарубежные допинг-офицеры лишили олимпийской медали и дисквалифицировали. Девушка готовится стать ведущей на Первом канале и не прочь перезагрузиться: «Я решила, что время перемен. Перед 18-летием. Я всегда хотела немного осветлиться, но мама иногда запрещала. Я даже когда шла на покраску, мне сказали: «Пожалуйста, только не в блонд!» Кардинально выбеливать волосы Камила не стала - светлые пряди органично смотрятся по соседству с естественным цветом.
Ирина Хавронина
Фото: личная страница Ирины Хаврониной в социальной сети
«Запахло весной. И я через секунду:» - именно так подписала короткий видеоролик в соцсетях Ирина Хавронина, которая тоже поддалась моде и стала блондинкой. Чемпионка юношеских Олимпийских игр в начале мая ушла от тренера и, очевидно, пожелала освежиться.
Этери Тутберидзе
Фото: Канал «Пятница»
Ведущая шоу «Большие девочки» 16+ («Пятница!») и богиня Кали русского фигурного катания - тренер сборной России Этери Тутберидзе - тоже блондинка. Сложно себе представить прославленную наставницу с иным цветом волос, но десять лет назад в эфир «Вечернего Урганта» 18+ Тутберидзе приходила с каштановыми кудрями. Светлый цвет определенно придает иное настроение образу Этери Георгиевны.
*Один из простейших прыжков в фигурном катании.