Мода на светлый: как известные фигуристки неожиданно стали блондинками

Фото: freepik.com

В мире российского фигурного катания повальная мода на светлые волосы.

Кажется, не только в 90-е было модно любым доступным способом менять цвет волос на блонд. Теперь тренд вернулся, по крайней мере в нашем фигурном катании. Чуть ли не каждая вторая спортсменка осветляется. Видимо, в преддверии лета и ощущая флюиды весны. Журнал «Телепрограмма» предлагает сравнить новый имидж некоторых звезд фигурного цеха и выяснить, кому идет больше.

Алина Загитова

Фото: Оксана Зуйко

Еще в прошлом году тренд задала Алина Загитова - скромная олимпийская чемпионка обычно избегала вызывающих луков и яркого макияжа. Волосы фигуристки были убраны, разноцветие исключалось. Но вот ведущая «Ледникового периода» 12+ 

решилась посетить салон красоты и кардинально сменить имидж: Алина осветлила волосы и завила пряди кудрями, после чего стала похожа на настоящую артистку. Фанатам очень понравилось. А затем начали подтягиваться и коллеги.

Елизавета Туктамышева

Фото: личная страница Елизаветы Туктамышевой в социальной сети

«Шалость удалась», - написала чемпионка мира Елизавета Туктамышева, когда предъявила подписчикам светлые пряди обычно темных волос. Очаровательной спортсменке новый колор оказался исключительно к лицу. «Мне кажется, получилось очень по-модному, - сообщила спортсменка. - Я теперь модница, получается. И маникюрчик у меня классный тоже».

Александра Бойкова

Фото: личная страница Александры Бойковой в социальной сети

На днях чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова поделилась фото, на котором ее волосы покрашены в блонд. Этот цвет давно уже нравится юной фигуристке - осветляется каждый год, и каждый раз это получается по-особенному.

Камила Валиева

Фото: личная страница личная страница Камилы Валиевой в социальной сети

В преддверии дня рождения на смелый поступок решилась и затравленная Камила Валиева, которую зарубежные допинг-офицеры лишили олимпийской медали и дисквалифицировали. Девушка готовится стать ведущей на Первом канале и не прочь перезагрузиться: «Я решила, что время перемен. Перед 18-летием. Я всегда хотела немного осветлиться, но мама иногда запрещала. Я даже когда шла на покраску, мне сказали: «Пожалуйста, только не в блонд!» Кардинально выбеливать волосы Камила не стала - светлые пряди органично смотрятся по соседству с естественным цветом.

Ирина Хавронина

Фото: личная страница Ирины Хаврониной в социальной сети

«Запахло весной. И я через секунду:» - именно так подписала короткий видеоролик в соцсетях Ирина Хавронина, которая тоже поддалась моде и стала блондинкой. Чемпионка юношеских Олимпийских игр в начале мая ушла от тренера и, очевидно, пожелала освежиться.

Этери Тутберидзе

Фото: Канал «Пятница»

Ведущая шоу «Большие девочки» 16+ («Пятница!») и богиня Кали русского фигурного катания - тренер сборной России Этери Тутберидзе - тоже блондинка. Сложно себе представить прославленную наставницу с иным цветом волос, но десять лет назад в эфир «Вечернего Урганта» 18+ Тутберидзе приходила с каштановыми кудрями. Светлый цвет определенно придает иное настроение образу Этери Георгиевны.

*Один из простейших прыжков в фигурном катании.

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