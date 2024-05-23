Ларисе Гузеевой - 65! Жестокие романы ведущей «Давай поженимся!», о которых говорили миллионы

В другой раз мы бы скрыли возраст, как это принято, когда речь идет о дамах. Но этот случай - особый. Сильная энергия артистки обаяла не одну сотню мужчин и не один миллион зрителей: Лариса Андреевна не из тех, кто будет прятать паспорт, полезет за словом в карман или променяет прямоту на лжедипломатичность. За это люди и любят Гузееву - и коня на скаку остановит, и глупую невесту осадит, и шашлык пожарит, и крепкое словечко употребит к месту. Журнал «Телепрограмма» поздравляет заслуженную артистку РФ с праздником фотоальбомом памяти.