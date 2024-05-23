Ларисе Гузеевой - 65! Жестокие романы ведущей «Давай поженимся!», о которых говорили миллионы

В другой раз мы бы скрыли возраст, как это принято, когда речь идет о дамах. Но этот случай - особый. Сильная энергия артистки обаяла не одну сотню мужчин и не один миллион зрителей: Лариса Андреевна не из тех, кто будет прятать паспорт, полезет за словом в карман или променяет прямоту на лжедипломатичность. За это люди и любят Гузееву - и коня на скаку остановит, и глупую невесту осадит, и шашлык пожарит, и крепкое словечко употребит к месту. Журнал «Телепрограмма» поздравляет заслуженную артистку РФ с праздником фотоальбомом памяти.
Фото: личная страница Ларисы Гузеевой в социальной сети
Из глуши Оренбургской области юная Лариса Гузеева в 16 лет приехала поступать в один из лучших театральных вузов страны (ЛГИТМиК) в Ленинграде - и отказать ей преподаватели не имели права. Тем более что дерзкая девушка решила шокировать приемную комиссию и побрилась наголо. Родители хотели, чтобы она стала инженером, а Лариса училась на артистку и работала моделью. Родители хотели мальчика Вадима, а родилась дочь. Возможно, это и определило двойственность характера Гузеевой: «Когда я иногда бываю плохой, то говорю себе: «Вадим, усни. Уйди из меня».
Фото: кадр из фильма
«Хочешь, чтобы тебе снова 24? Да я бы лучше пару годков отсидела в тюрьме», - теперь актриса так вспоминает лучшие годы. Но тогда, сыграв прелестницу Ларису Огудалову в «Жестоком романсе» (1984 год, вторая роль в жизни и победа на кастинге из 500 девушек) Эльдара Рязанова, Гузеева купалась во всесоюзной любви и крутила романы с Сергеем Курехиным, Дмитрием Нагиевым, Никитой Михалковым, Сергеем Шакуровым и другими. Девушка снималась где попало, хипповала в рваных джинсах, вращалась в богемных кругах и даже становилась жертвой харассмента.
Фото: Первый канал
Программа «Давай поженимся!», в которой Лариса работает с 2008 года, стала отдельным жанром телеискусства. Помимо артистичного антагонизма со свахой Розой Сябитовой, телеведущая на примерах показывает, как нельзя выходить замуж, почему врать - это плохо и зачем надо думать собственной головой, делая выбор. При этом не стесняется говорить колкую правду гостям и открыто вызывать на себя гнев аудитории Первого канала. Все это, конечно, образ. А после съемок в гримерке актриса часто плачет от сострадания к девушкам.
Фото: Мила Стриж
Сейчас Гузеева все так же бодра и обаятельна. С третьим мужем, ресторатором Игорем Бухаровым, прожила уже более 20 лет. Сыну Георгию от грузинского сценариста Кахи Толордавы 32 года, дочери Ольге от нынешнего супруга - 24. Возраста Лариса Андреевна не стесняется, молодиться или уродовать себя операциями не собирается: «Ничто так не старит женщину, как подростковый рюкзачок и сленг. Я никогда не чувствовала себя молодой, родилась старушкой. Но все успела».