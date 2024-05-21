«Я был предоставлен сам себе»: как сложились отношения майора Грома, Матвея Лыкова, с отцом — Казановой из «Улиц разбитых фонарей»

20 мая в Москве состоялась премьера долгожданного фильма «Майор Гром: Игра», одну из главных ролей в котором исполнил талантливый молодой актер Матвей Лыков. Кинолюбители с нетерпением ждали эту картину, ведь истории о майоре Громе, бесстрашном борце с преступностью, уже давно пользуются большой популярностью у зрителей.
Интересно, что Матвей — сын не менее известного актера Александра Лыкова, который блестяще сыграл роль легендарного Казановы в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей». Образ обаятельного и харизматичного следователя навсегда запомнился зрителям и сделал Александра Лыкова одним из самых популярных актеров страны.
Таким образом, отец и сын не только выбрали одну профессию, но и оба предпочитают фильмы о служителях закона, стоящих на страже порядка, готовых рисковать своей жизнью ради торжества справедливости. А как же складывались отношения отца и сына в реальной жизни? Передался ли Матвею отцовский талант и страсть к актерской профессии?
Долгие поиски себя
С миром кино Матвей Лыков познакомился еще в дошкольном возрасте. В пять лет он впервые появился на экране, сыграв небольшую, но запоминающуюся роль сына короля Генриха II в телеспектакле «Томас Бекет», где также был занят и его отец. Через год Матвей снова снялся в кино, на этот раз в эпизодической роли в фильме «Путешествие в счастливую Аравию».
Однако в детстве Матвей и не помышлял об актерской карьере. В отличие от своей сестры Екатерины, которая с увлечением участвовала в семейных беседах об искусстве и кино, Матвей предпочитал отмалчиваться, оставаясь внимательным наблюдателем.
Отец не давил на него и позволял выбирать способы самовыражения по душе. Так в его жизни появилась главная страсть — изучение иностранных языков. Он начал со школы, где изучал английский сверх стандартной школьной программы и уже к выпуску владел языком в совершенстве. Он поступил в Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена на факультет иностранных языков и подрабатывал частным преподавателем.
Затем Матвей решил отправиться в Штаты, чтобы посмотреть страну, изучить местные обычаи и попрактиковать английский в естественной среде. И там его настиг роковой поворот: он заглянул в нью-йоркское модельное агентство Fusion Model Management и остался там работать.
Матвей Лыков начал свой актерский путь со съемок в клипе. Фото: кадр из клипа Woodkid
Неожиданный поворот судьбы
Юный красавец Лыков, к слову, очень похожий на своего отца, был высоким, худощавым и идеально подходил на роль манекенщика. Неожиданно даже для самого себя он оказался настолько талантливым в этом, что его карьера резко пошла в гору. Со временем он стал лицом известного бренда Jil Sander и был занят в показах с такой высокой степенью загруженности, что научился переодеваться за 30 секунд, почти как пожарный.
Затем яркого и талантливого манекенщика пригласили сняться в клипе группы Woodkid. Эта работа захватила его настолько, что он решил попробовать стать актером. А любое начатое дело Матвей привык доводить до конца, поэтому отправился Международную школу кино и телевидения в Париже и окончил ее по классу режиссуры.
А уже после его пригласил на съемки сам Тимур Бекмамбетов, просто впечатлившись его дебютной актерской работой в клипе.
Все это время отец Матвея, Александр Лыков, не высказывал сыну никаких претензий и поддерживал каждый его новый выбор. Языки — значит языки, моделинг — значит моделинг. Он просто старался быть для сына примером, и ему это удалось.
Матвей Лыков впечатлил Тимура Бекмамбетова своей актерской игрой. Фото: кадр из клипа Woodkid
«Нужно детям доверять»
«Давления авторитета и славы отца я не ощущал. Я был представлен сам себе, и выбор всегда был за мной. Слава же очень специфическая вещь. Увидев ее воочию в детстве, я понял, что стремиться к ней глупо, а получив, нужно крепко стоять на земле», — говорит Лыков-младший.
Сейчас он чувствует благодарность по отношению к отцу за предоставленную ему свободу выбора, что делать со своей собственной жизнью.
«Родители никогда не высказывали своего мнения по поводу того, что мне или моей старшей сестре необходимо делать по жизни, мы были свободны в своем выборе. Так что я ни разу не слышал от папы рассуждений на тему, как жаль, что ты не актер. В итоге я пришел к этому самостоятельно, через свой собственный опыт и интерес», — вспоминает Матвей.
Но, разумеется, сейчас Лыков-старший не может скрыть своей радости от того, что единственный сын все же пошел по его стопам и стал актером.
«Теперь папа даже как-то загорелся, очень хочет, чтобы мы снялись вместе в каком-то проекте», — отмечает он.
К слову, у самого Матвея уже подрастают собственный дети и, воспитывая их, он вдохновляется воспоминаниями о собственном детстве. Отношение его родителей к нему служит ему примером.
«Нужно детям доверять и показывать им свое доверие, давать понять, что они справятся», — уверен Лыков-младший.
И, глядя на его путь, можно с уверенностью считать, что это рабочая стратегия.
По материалам Voice, Woman Hit
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