«Я был предоставлен сам себе»: как сложились отношения майора Грома, Матвея Лыкова, с отцом — Казановой из «Улиц разбитых фонарей»

20 мая в Москве состоялась премьера долгожданного фильма «Майор Гром: Игра», одну из главных ролей в котором исполнил талантливый молодой актер Матвей Лыков. Кинолюбители с нетерпением ждали эту картину, ведь истории о майоре Громе, бесстрашном борце с преступностью, уже давно пользуются большой популярностью у зрителей.

Интересно, что Матвей — сын не менее известного актера Александра Лыкова, который блестяще сыграл роль легендарного Казановы в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей». Образ обаятельного и харизматичного следователя навсегда запомнился зрителям и сделал Александра Лыкова одним из самых популярных актеров страны.

Таким образом, отец и сын не только выбрали одну профессию, но и оба предпочитают фильмы о служителях закона, стоящих на страже порядка, готовых рисковать своей жизнью ради торжества справедливости. А как же складывались отношения отца и сына в реальной жизни? Передался ли Матвею отцовский талант и страсть к актерской профессии?

Долгие поиски себя

С миром кино Матвей Лыков познакомился еще в дошкольном возрасте. В пять лет он впервые появился на экране, сыграв небольшую, но запоминающуюся роль сына короля Генриха II в телеспектакле «Томас Бекет», где также был занят и его отец. Через год Матвей снова снялся в кино, на этот раз в эпизодической роли в фильме «Путешествие в счастливую Аравию».

Однако в детстве Матвей и не помышлял об актерской карьере. В отличие от своей сестры Екатерины, которая с увлечением участвовала в семейных беседах об искусстве и кино, Матвей предпочитал отмалчиваться, оставаясь внимательным наблюдателем.

Отец не давил на него и позволял выбирать способы самовыражения по душе. Так в его жизни появилась главная страсть — изучение иностранных языков. Он начал со школы, где изучал английский сверх стандартной школьной программы и уже к выпуску владел языком в совершенстве. Он поступил в Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена на факультет иностранных языков и подрабатывал частным преподавателем.

Затем Матвей решил отправиться в Штаты, чтобы посмотреть страну, изучить местные обычаи и попрактиковать английский в естественной среде. И там его настиг роковой поворот: он заглянул в нью-йоркское модельное агентство Fusion Model Management и остался там работать.