«Малодушный мужичок через подлые приемы побеждает и радуется этому»: за что зрители никогда не простят Евгения Ершова из «Сокровищ императора»

Евгений Ершов — один из самых обсуждаемых участников шоу «Сокровища императора». С самого начала проекта он зарекомендовал себя не с лучшей стороны, выбрав стратегию «грязной» игры. Блогер не скрывал, что прячет конверты и сундуки с подсказками для других участников, чтобы замедлить их продвижение к финалу, открыто заявляя, что готов на все ради победы. Такая тактика вызвала неоднозначную реакцию зрителей: одни восхищались его хитростью и целеустремленностью, другие же осуждали за нечестность и подлость.
В десятом выпуске шоу жертвой тактики Ершова стала команда «желтых». Карина Кокс и Женя Искандарова были вынуждены покинуть проект, не справившись с испытанием, в котором, как многие полагают, не обошлось без проделок Ершова. Эта пара пользовалась большой любовью зрителей, поэтому их вылет вызвал волну негодования в социальных сетях. Поклонники шоу обрушились с критикой на Ершова, обвинив его в нечестной игре и неспортивном поведении.
«Приходится командовать матерью»
Помимо нечестной игры, блогер давно раздражает зрителей своей манерой общения с матерью. Последний выпуск не стал исключением. Еще в самом начале, когда все команды делали плоты для сплава по реке, Ершов начал очень грубо говорить с мамой.
«Что ж ты делаешь-то, а? Уйди, пожалуйста, оттуда, не зли меня», — обращался Ершов к Елене Путылиной.
А уже после под камерами рассказывал: «Все приходится делать вместе, не получается делать одному и приходится командовать матерью, чтобы она делала то же, что я. Вместо того чтобы разобраться, она начинает паниковать».
Тем не менее Ершов с мамой первыми достроили плот и начали спускаться по реке, получив существенное преимущество в начале гонки.
Но этого им было недостаточно. Ближе к концу выпуска Евгений и Елена первыми добрались до последней порции конвертов и сундуков с подсказками и, разумеется, не пожалели времени, чтобы спрятать их и замедлить остальных.
Евгений Ершов и Елена Путылина продолжают ссориться каждый выпуск. Фото: ТНТ
«This is не наша проблема»
«Как обычно, в радиусе пяти метров я прячу всегда сундуки и подсказки. То есть ребятки, которые позади нас, потратят очень много времени, а для нас это будет время, чтобы расслабиться и точно сегодня дойти одними из первых», — с улыбкой объяснил Ершов.
Уже в такси казалось, что Путылина немного стыдится того, что они сделали. И робко говорит сыну: «Оранжевые», «зеленые» и «желтые» вообще ничего не смогут найти».
На это сын ей отвечает: «А нас это волнует вообще? This is не наша проблема».
Такой ответ Елену устроил, и они отправились дальше.
А вот остальные команды действительно потратили очень много времени на поиски. Они оббежали всю территорию, все три этажа здания.
Первыми на место прибыли Карина и Женя, и они же встречали команды «зеленых» и «оранжевых», ведь «розовые» были на шаг впереди всех, включая «синих».
«Привет, мы здесь уже битый час не можем найти конверты», — обратилась к соперникам Карина.
Они объединились и пытались найти свои подсказки, показывая прохожим фото конвертов, но те не могли им помочь.
«Мы потратили минут сорок на поиски подсказки. Подсказку так и не нашли», — заявил Дава.
«Женя Ершов попрятал шкатулки. Он затормозил всех минут на пятьдесят», — добавила позже Миногарова.
В итоге эта задержка в конечном счете стоила команде «желтых» ценного времени и они пришли к финалу последними. Зрители не смогли простить этого Ершову.
Команда «синих» сильно подставила команду «желтых». Фото: ТНТ
«Остальные зрители смотреть даже не будут»
И вот, что они написали:
iulia7938: «Прятать конверты и за счет этого побеждать — сомнительное удовольствие».
irishka_z8i: «Отвратительнее семейки не видела, что сынок, что мамаша... Фу!»
innamelnichenko: «Это не победа, это подлость, неспортивное поведение. Даже если вы и выиграли в этом шоу, то выиграли недостойно, это же касается и «розовых». «Желтые» девчонки молодцы, достойные и порядочные!»
krisssssss_tinaaa: «Смотреть мерзко на такую нечестную игру! Настолько не уверены в своих силах, что считаете, что можете выиграть только такими путями? Как самим не мерзко от себя».
__polyusya__: «Главное, что для большинства зрителей победила настоящая дружба и команда «желтых»! Остальное здравые зрители смотреть даже не будут. Когда-нибудь таким людям, которые играют подлостью и грязью, жизнь покажет настоящую «игру».
regi.na5002: «Для миллионов телезрителей победили «желтые», а вы проиграли еще тогда когда с «розовыми» последние пришли».
_maus_i_: «Остановите мир. Малодушный мужичок через подлые приемы, манипулируя пожилой матерью, побеждает и радуется этому»
al.drug2345: «Давно такого позорища не показывали. Наконец-то в стране увидят, что такое днище. Давно люди не были так едины! Вашей семье клеймо на всю жизнь, а нам память — какими быть нельзя».
Похоже, если Ершов с мамой одержат победу на шоу, за них мало кто порадуется.
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