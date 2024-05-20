«Малодушный мужичок через подлые приемы побеждает и радуется этому»: за что зрители никогда не простят Евгения Ершова из «Сокровищ императора»

Евгений Ершов — один из самых обсуждаемых участников шоу «Сокровища императора». С самого начала проекта он зарекомендовал себя не с лучшей стороны, выбрав стратегию «грязной» игры. Блогер не скрывал, что прячет конверты и сундуки с подсказками для других участников, чтобы замедлить их продвижение к финалу, открыто заявляя, что готов на все ради победы. Такая тактика вызвала неоднозначную реакцию зрителей: одни восхищались его хитростью и целеустремленностью, другие же осуждали за нечестность и подлость.

В десятом выпуске шоу жертвой тактики Ершова стала команда «желтых». Карина Кокс и Женя Искандарова были вынуждены покинуть проект, не справившись с испытанием, в котором, как многие полагают, не обошлось без проделок Ершова. Эта пара пользовалась большой любовью зрителей, поэтому их вылет вызвал волну негодования в социальных сетях. Поклонники шоу обрушились с критикой на Ершова, обвинив его в нечестной игре и неспортивном поведении.

«Приходится командовать матерью»

Помимо нечестной игры, блогер давно раздражает зрителей своей манерой общения с матерью. Последний выпуск не стал исключением. Еще в самом начале, когда все команды делали плоты для сплава по реке, Ершов начал очень грубо говорить с мамой.

«Что ж ты делаешь-то, а? Уйди, пожалуйста, оттуда, не зли меня», — обращался Ершов к Елене Путылиной.

А уже после под камерами рассказывал: «Все приходится делать вместе, не получается делать одному и приходится командовать матерью, чтобы она делала то же, что я. Вместо того чтобы разобраться, она начинает паниковать».

Тем не менее Ершов с мамой первыми достроили плот и начали спускаться по реке, получив существенное преимущество в начале гонки.

Но этого им было недостаточно. Ближе к концу выпуска Евгений и Елена первыми добрались до последней порции конвертов и сундуков с подсказками и, разумеется, не пожалели времени, чтобы спрятать их и замедлить остальных.