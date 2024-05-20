«Я тушила пожары в нашей семье»: чем пришлось заплатить Светлане Немоляевой за 51 год жизни с первым красавцем СССР Александром Лазаревым

Светлана Немоляева — великая советская актриса, чье имя навсегда вписано в историю отечественного кинематографа. Ее роли в фильмах «Служебный роман», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово» и многих других картинах стали классикой советского кино и до сих пор любимы зрителями.
К сожалению, возраст звезды дает о себе знать и на днях она была госпитализирована. Сейчас актриса находится не в лучшем состоянии, но, несомненно, рядом с ней близкие люди, особенно сын, Александр Лазарев – младший, также известный актер, готовые окружить ее заботой и поддержкой.
Однако одного человека, который всю жизнь был рядом со Светланой Владимировной, уже, к сожалению, нет. Александр Лазарев, первый красавец советского кино, супруг актрисы, ушел из жизни в 2011 году. Вместе они прожили 51 год, став образцом крепкого и гармоничного союза. Их любовь выдержала испытание временем, они вместе прошли через все трудности и радости жизни, сохранив нежные чувства друг к другу.
Что же помогало им столько лет сохранять любовь и взаимопонимание? Чем приходилось жертвовать ради этого брака?
Отбил жену у конкурента
И Светлана Немоляева, и Александр Лазарев с детства мечтали только об актерской карьере. Для них театр был не просто работой, а призванием, делом всей жизни, которому они были готовы посвятить себя без остатка.
Светлана Владимировна, выросшая в кинематографической семье, с ранних лет вращалась в творческой среде, впитывая любовь к искусству. Александр Сергеевич тоже рано определился со своим призванием, мечтая о сцене и ярких ролях.
Светлана Владимировна окончила Высшее театральное училище имени Щепкина, а Александр Сергеевич — школу-студию МХАТ. Это два самых престижных театральных вуза страны.
Судьбоносная встреча будущих супругов произошла в Театре имени Маяковского, куда они оба пришли работать после окончания учебных заведений. Это была любовь с первого взгляда, которая вскоре переросла в крепкий и гармоничный союз, продлившийся более полувека.
На хрупкую обаятельную блондинку — Светлану — сразу обратил внимание Анатолий Ромашин, талантливый актер Театра имени Маяковского. Однако Александр Лазарев, очарованный красотой и талантом молодой актрисы, не собирался уступать своего счастья.
Светлана Немоляева и Александр Лазарев были невероятно эффектной парой. Фото: Global Look Press
Он приложил все усилия, чтобы завоевать сердце Светланы, и у него это получилось. Уже через год, весной 1960 года, Александр и Светлана сыграли свадьбу.
Молодые супруги не спешили обзаводиться детьми, полностью погрузившись в работу. Оба быстро делали карьеру, их талант был замечен и зрителями, и театральными критиками. Только спустя семь лет в их семье появился первенец — Александр Лазарев – младший, которого в семье ласково называли Шуриком.
Никакой ревности, только любовь
Как и в любой семье, в отношениях Александра и Светланы случались и ссоры, и недопонимания. Ведь оба — яркие, эмоциональные личности, преданные своей профессии. Однако долго дуться друг на друга они не могли, стремясь к компромиссу и взаимопониманию.
Многие сомневались в прочности их союза, считая, что брак двух актеров, да еще и работающих в одном театре, обречен на провал. Однако жизнь опровергла эти прогнозы: Александр и Светлана прожили вместе 51 год, сохранив любовь и уважение друг к другу.
Вероятно, секрет их семейного долголетия заключался в мудрости и дипломатичности Светланы Владимировны. Она всегда брала на себя роль миротворца, умело сглаживая острые углы. Более того, она помогала сохранить брак и своему сыну Александру, когда в его отношениях с супругой Алиной возникали трудности.
«По своей природе я дипломат. Мой муж Александр Сергеевич был вспыльчивым, эмоциональным, очень открытым и прямым человеком, а я более гибкая, осторожная, уравновешенная, рассудительная. Я всегда тушила пожары в нашей семье, и бывает, что выступаю послом доброй воли между Сашей и Алиной», — поясняла Немоляева.
Профессиональная ревность никогда не омрачала их союз. И Светлана, и Александр были успешными, востребованными актерами, чьи таланты были признаны и любимы публикой. Немоляева блистала на театральной сцене, создав незабываемый образ Офелии, а также получила широкую известность благодаря ролям в фильмах Эльдара Рязанова. Лазарев также много снимался в кино, в его фильмографии около ста работ.
Однако была одна проблема, которая могла бы посеять раздор в их семье, — поклонницы Александра, готовые на все, чтобы привлечь внимание красавца-актера.
Светлана Немоляева и Александр Лазарев прожили вместе более полувека и не задумывались о разводе. Фото: Global Look Press
«Конечно, поклонницы были. Саша — красив, мужественен и по-мужски привлекателен — настоящий секс-символ. Не люблю это слово, но он действительно олицетворял мужскую силу и притягательность. Естественно, девушки, женщины в него влюблялись. Было бы странно, если бы они реагировали как-то по-другому», — спокойно отмечала Светлана Немоляева, демонстрируя мудрость и доверие к супругу.
«Было полное слияние»
Это была настоящая идиллия, но потом случилось непоправимое: Александр Лазарев ушел из жизни внезапно, хотя незадолго до трагических событий прошел плановое лечение и успешно перенес операцию. Это надломило Немоляеву, она лишилась своей главной опоры.
Время не властно над истинными чувствами. Светлана Владимировна до сих пор скучает по любимому супругу и не снимает обручального кольца, храня верность их любви. Она часто пересматривает фильмы с участием Александра Сергеевича, вновь переживая счастливые мгновения их совместной жизни.
«Мне с Сашей было очень легко: он партнер фантастический. Было полное слияние. Репетировали только сложно — могли сердиться друг на друга, Саша ко мне относился критично. Я была очень ревнивой, цеплялась к Сашке. Раньше не смотрела фильм «Еще раз про любовь», потому что он там целуется и обнимается с Таней Дорониной. Лишь сейчас, когда прошла целая жизнь, смотрю с наслаждением, ведь Саша здорово играет», — признавалась актриса.
Светлана Немоляева потеряла главного человека в своей жизни, но любовь, которую они вместе с ним взращивали все полвека, никуда не ушла и до сих пор остается с ней.
По материалам НТВ
Читайте также: