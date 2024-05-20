«Я тушила пожары в нашей семье»: чем пришлось заплатить Светлане Немоляевой за 51 год жизни с первым красавцем СССР Александром Лазаревым

Светлана Немоляева — великая советская актриса, чье имя навсегда вписано в историю отечественного кинематографа. Ее роли в фильмах «Служебный роман», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово» и многих других картинах стали классикой советского кино и до сих пор любимы зрителями.

К сожалению, возраст звезды дает о себе знать и на днях она была госпитализирована. Сейчас актриса находится не в лучшем состоянии, но, несомненно, рядом с ней близкие люди, особенно сын, Александр Лазарев – младший, также известный актер, готовые окружить ее заботой и поддержкой.

Однако одного человека, который всю жизнь был рядом со Светланой Владимировной, уже, к сожалению, нет. Александр Лазарев, первый красавец советского кино, супруг актрисы, ушел из жизни в 2011 году. Вместе они прожили 51 год, став образцом крепкого и гармоничного союза. Их любовь выдержала испытание временем, они вместе прошли через все трудности и радости жизни, сохранив нежные чувства друг к другу.

Что же помогало им столько лет сохранять любовь и взаимопонимание? Чем приходилось жертвовать ради этого брака?

Отбил жену у конкурента

И Светлана Немоляева, и Александр Лазарев с детства мечтали только об актерской карьере. Для них театр был не просто работой, а призванием, делом всей жизни, которому они были готовы посвятить себя без остатка.

Светлана Владимировна, выросшая в кинематографической семье, с ранних лет вращалась в творческой среде, впитывая любовь к искусству. Александр Сергеевич тоже рано определился со своим призванием, мечтая о сцене и ярких ролях.

Светлана Владимировна окончила Высшее театральное училище имени Щепкина, а Александр Сергеевич — школу-студию МХАТ. Это два самых престижных театральных вуза страны.

Судьбоносная встреча будущих супругов произошла в Театре имени Маяковского, куда они оба пришли работать после окончания учебных заведений. Это была любовь с первого взгляда, которая вскоре переросла в крепкий и гармоничный союз, продлившийся более полувека.

На хрупкую обаятельную блондинку — Светлану — сразу обратил внимание Анатолий Ромашин, талантливый актер Театра имени Маяковского. Однако Александр Лазарев, очарованный красотой и талантом молодой актрисы, не собирался уступать своего счастья.