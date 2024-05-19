Екатерина Редникова: «Из серьезных работ у меня есть «Архангел» с Дэниелом Крэйгом. А остальные роли — просто одни из многих»

Екатерина Редникова отмечает свой день рождения. Ей исполнился 51 год. Актриса крайне редко снимается в отечественном кино. Одной из последних ее работ стало участие в фильме «Подольские курсанты», в котором она сыграла военного врача. За плечами у Екатерины Редниковой много ярких ролей. Популярность в России и за границей ей принес фильм «Вор», в котором она снялась вместе с Владимиром Машковым. Картину Павла Чухрая номинировали на «Оскар», как лучший фильм на иностранном языке. Этот фильм получил специальный приз на Венецианском фестивале. Тогда актрисе было всего 24 года.

А одной из самых первых работ в кино стал фильм «Барышня-крестьянка», в котором Екатерина Редникова снималась с Еленой Кориковой. Именно благодаря этой картине режиссеры стали замечать молодую актрису и приглашать ее на пробы.

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В какой-то момент Екатерина Редникова решила перебраться за границу и построить карьеру в США. Но там главных ролей было не так много.