Екатерина Редникова: «Из серьезных работ у меня есть «Архангел» с Дэниелом Крэйгом. А остальные роли — просто одни из многих»

Екатерина Редникова отмечает свой день рождения. Ей исполнился 51 год. Актриса крайне редко снимается в отечественном кино. Одной из последних ее работ стало участие в фильме «Подольские курсанты», в котором она сыграла военного врача. За плечами у Екатерины Редниковой много ярких ролей. Популярность в России и за границей ей принес фильм «Вор», в котором она снялась вместе с Владимиром Машковым. Картину Павла Чухрая номинировали на «Оскар», как лучший фильм на иностранном языке. Этот фильм получил специальный приз на Венецианском фестивале. Тогда актрисе было всего 24 года.
А одной из самых первых работ в кино стал фильм «Барышня-крестьянка», в котором Екатерина Редникова снималась с Еленой Кориковой. Именно благодаря этой картине режиссеры стали замечать молодую актрису и приглашать ее на пробы.
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В какой-то момент Екатерина Редникова решила перебраться за границу и построить карьеру в США. Но там главных ролей было не так много.
«Из серьезных работ у меня есть «Архангел» с Дэниелом Крэйгом. А остальные роли — просто одни из многих. Должен был сниматься фильм «И царствие придет» с бюджетом в 100 миллионов долларов, где я бы исполнила роль Марии-Магдалины. Но в 2008 году случился кризис… Должна была играть в фильме «Сахара», но поменяли режиссера, и новый взял другую актрису — Пенелопу Крус», - отмечала Екатерина Редникова.
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Екатерина Редникова живет в Америке. Фото: Global Look Press
Перемены случились и в личной жизни актрисы. В 2005 году она познакомилась с продюсером Сергеем Коновым, который был старше на 18 лет. Через три года они сыграли свадьбу. В 39 лет Екатерина Редникова родила сына Лавра. Сейчас актриса редко снимается в кино. И ведет можно сказать затворнический образ жизни. При этом у нее есть звездные друзья в Голливуде. К примеру, Екатерина подружилась с Милой Йовович, ведь когда только актриса перебралась в Лос-Анджелес, она жила у ее мамы Галины Логиновой. Редникова не скрывает, что занята сыном и пока живет на две страны, оставаясь в США и наведываясь на родину.
По материалам «АиФ», wday.ru,