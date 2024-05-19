«Цепи и кулон мне вышли в 4 млн»: сколько зарабатывает самый скандальный участник «Сокровищ императора» Евгений Ершов

Евгений Ершов, известный блогер и музыкант, добился наибольшей популярности благодаря участию в шоу «Сокровища императора». На проекте он прославился своим скандальным поведением, постоянными конфликтами с другими участниками и резкими высказываниями. Ершов не стеснялся в выражениях, легко шел на конфронтацию и часто становился виновником бурных сцен.

Однако в последнем выпуске Ершов удивил зрителей неожиданным поступком, подарив Марии Погребняк из команды «розовых» роскошный букет цветов. Такой шикарный подарок наверняка обошелся Евгению в кругленькую сумму, что вызвало удивление у других участников. «А Женька-то у нас олигарх!» — прокомментировала этот жест Мария Погребняк.

Мама Евгения, Елена Путылина, не раз высказывала свое недовольство тем, что сын тратит все деньги на женщин. В своих интервью она часто упрекала Евгения в излишней щедрости и неумении распоряжаться финансами. Так кто же он, олигарх Ершов или транжира, сорящий деньгами ради женского внимания? Давайте узнаем, сколько зарабатывает самый скандальный участник «Сокровищ императора».