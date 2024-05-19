«Цепи и кулон мне вышли в 4 млн»: сколько зарабатывает самый скандальный участник «Сокровищ императора» Евгений Ершов

Евгений Ершов, известный блогер и музыкант, добился наибольшей популярности благодаря участию в шоу «Сокровища императора». На проекте он прославился своим скандальным поведением, постоянными конфликтами с другими участниками и резкими высказываниями. Ершов не стеснялся в выражениях, легко шел на конфронтацию и часто становился виновником бурных сцен.
Однако в последнем выпуске Ершов удивил зрителей неожиданным поступком, подарив Марии Погребняк из команды «розовых» роскошный букет цветов. Такой шикарный подарок наверняка обошелся Евгению в кругленькую сумму, что вызвало удивление у других участников. «А Женька-то у нас олигарх!» — прокомментировала этот жест Мария Погребняк.
Мама Евгения, Елена Путылина, не раз высказывала свое недовольство тем, что сын тратит все деньги на женщин. В своих интервью она часто упрекала Евгения в излишней щедрости и неумении распоряжаться финансами. Так кто же он, олигарх Ершов или транжира, сорящий деньгами ради женского внимания? Давайте узнаем, сколько зарабатывает самый скандальный участник «Сокровищ императора».
Евгений Ершов, оказывается, любит украшения. Фото: соцсети Евгения Ершова
«Потратился на брюлики»
Год назад на YouTube появилось видео, где блогер Дымоход останавливает Ершова на улице и интересуется, сколько стоят вещи, которые на нем надеты.
Евгений честно отвечает, что на нем кроссовки за 20 тысяч рублей, брюки — 10 тысяч рублей. Называет он свои вещи при этом «абсолютно обычными».
«Самое дорогое вообще, что на мне сейчас, — это украшения. Украшения — это то, на что я действительно потратился. Все вместе, цепи и кулон, мне вышли в четыре миллиона», — заявил блогер.
Потрясенному интервьюеру он объяснил, что кулон, выполненный в виде пирамиды с глазом, сделан из платины и инкрустирован бриллиантами.
Еще Евгений поделился, что на нем очки Dior, которые он только что купил, и они стоят 37 тысяч рублей. А вот сумка, посетовал Ершов, совсем бюджетная, из массмаркета, стоит всего 3 тысячи рублей.
В целом, выходит, что Евгений вполне может позволить себе люкс и предметы роскоши, но что же обеспечивает ему такой доход?
Евгений Ершов с мамой Еленой Путылиной на шоу «Сокровища императора». Фото: телеканал ТНТ
«Может, было, а может, и не было»
На недавнем интервью на канале «Россия — это я», Ершову задали вопрос, сколько он зарабатывает в год.
«Не знаю, — стушевался Евгений, — это у бухгалтеров надо спросить».
В конце долгих уговоров и намеков, блогер наконец согласился раскрыть примерный размер своего дохода.
«Если в рублях, то лямов, наверное, 15–20», — сказал он.
Говоря о слухах, что несколько миллионов ему приносят только телеграм-каналы, Ершов сперва ответил: «Может быть, и было такое». Но потом резко ушел в отказ и стал говорить, что ни к каким каналам отношения не имеет. Позже он сам проговорился, что в Сети можно найти его телеграм-каналы, но затем поправил сам себя: «Может, было такое, да, а может быть, и не было».
Не смог Ершов отрицать, что свой первый капитал он сколотил на ставках на спорт. Но при этом он уверяет, что давно перестал этим заниматься.
«Ставки на спорт заходили. Я с 2019 года перестал заниматься этим. У меня не было раскрутки счетов, у меня была просто продажа чатов. Вот тебе чат, хочешь, сиди там целый месяц, я просто подкидываю информацию, на что бы я сам ставил. То есть я просто свое мнение скидывал и процентов 50–60 заходило», — прокомментировал блогер.
В Сети есть немало слухов и рассказов о схеме заработка Ершова. Люди пишут, что Евгений продавал свои курсы по ставкам, иначе говоря, обучал начинающих игроков. Как правило, такую информацию распространяют люди, которые приобрели обучение Евгения и не смогли ничего заработать, называя это «разводом». Но даже его недоброжелатели утверждают, что Ершов уже давно не занимается этим. И бросил он с тех пор, как начал выпускать ролики с Кариной Кросс.
Что ж, честно и справедливо ли зарабатывать большие деньги таким способом — решает каждый сам за себя. Но в одном Погребняк была права: получается, Женька-то у нас действительно олигарх.
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