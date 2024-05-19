Белый блонд, оранжевый загар и стразы: разбираем на примере Бузовой, откуда взялась мода нулевых и почему она возвращается

Ольга Бузова, отмечая 20-летие своей телевизионной карьеры, решила оригинально напомнить поклонникам о своем первом появлении на шоу «Дом-2». Она воссоздала знаменитое лобное место и снялась на нем в том же образе, что и 20 лет назад: джинсовая куртка, розовый свитер и спортивные брюки — типичный образ молодой девушки начала нулевых. Фотографию в стиле ретро Бузова опубликовала в своих социальных сетях, приложив видео своего первого эфира, чтобы поклонники могли наглядно оценить перемены во внешности.

Поклонники отметили не только внешние преображения, произошедшие с Ольгой за эти годы, но и то, насколько непривычно и даже странно выглядит ее образ сегодня. Модные тренды начала 2000-х, кажущиеся сейчас устаревшими и даже несколько комичными, вызвали волну обсуждений в Сети.

Многие с ностальгией вспоминали свою молодость и модные веяния прошлого, другие же с удивлением отмечали, как сильно изменились представления о стиле за последние два десятилетия.

Девушкам хочется праздника

Почему же мода так сильно меняется со временем? Что влияет на формирование модных трендов и почему то, что еще вчера считалось стильным и актуальным, сегодня выглядит устаревшим? Чтобы разобраться в этом вопросе, Teleprogramma.pro обратилась за разъяснениями к исследователю моды Натали де Шан .

Специалист объяснила, что тренды прошлого были сформированы под воздействием не самого благоприятного стечения обстоятельств, но все это вкупе повлияло на представления людей о красивом внешнем виде.

«Мода нулевых годов считается одним из самых провальных периодов — и неспроста. Существует версия, что на это повлияла пандемия ВИЧ и СПИДа, начавшаяся в восьмидесятых и бушевавшая в девяностых. Она унесла жизни многих талантливых деятелей fashion- и beauty-индустрии в Европе, поэтому к концу девяностых годов возник некоторый кризис кадров. В моду вошли темные тона одежды, закрытые силуэты, от которых в нулевых годах появилась усталость. Поэтому после периода затишья и некоторого целомудрия во внешнем виде в моду вошел праздник. И даже повседневные комплекты стали похожими на наряды для ночного клуба. Девушки по любому поводу носили шпильки, короткие платья и юбки. Все украшалось стразами. Сексуальность подчеркивали открытый живот, низкая линия талии и выглядывающие стринги. Чрезмерный загар, черные или слишком высветленные волосы — это все тоже про секс, про борьбу с конкурентками за внимание мужчин», — рассказала эксперт.

Собственно, именно эти веяния мы и можем наблюдать на примере образа Ольги Бузовой, делающей свои первые робкие шаги на ТВ. Ее украшают откровенно искусственный загар с рыжим подтоном, который крайне ненатурально смотрится на таком юном славянском лице, и очень яркий, практический белый блонд без переходов у корней.