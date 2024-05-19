Белый блонд, оранжевый загар и стразы: разбираем на примере Бузовой, откуда взялась мода нулевых и почему она возвращается

Ольга Бузова, отмечая 20-летие своей телевизионной карьеры, решила оригинально напомнить поклонникам о своем первом появлении на шоу «Дом-2». Она воссоздала знаменитое лобное место и снялась на нем в том же образе, что и 20 лет назад: джинсовая куртка, розовый свитер и спортивные брюки — типичный образ молодой девушки начала нулевых. Фотографию в стиле ретро Бузова опубликовала в своих социальных сетях, приложив видео своего первого эфира, чтобы поклонники могли наглядно оценить перемены во внешности.
Поклонники отметили не только внешние преображения, произошедшие с Ольгой за эти годы, но и то, насколько непривычно и даже странно выглядит ее образ сегодня. Модные тренды начала 2000-х, кажущиеся сейчас устаревшими и даже несколько комичными, вызвали волну обсуждений в Сети.
Многие с ностальгией вспоминали свою молодость и модные веяния прошлого, другие же с удивлением отмечали, как сильно изменились представления о стиле за последние два десятилетия.
Девушкам хочется праздника
Почему же мода так сильно меняется со временем? Что влияет на формирование модных трендов и почему то, что еще вчера считалось стильным и актуальным, сегодня выглядит устаревшим? Чтобы разобраться в этом вопросе, Teleprogramma.pro обратилась за разъяснениями к исследователю моды
Специалист объяснила, что тренды прошлого были сформированы под воздействием не самого благоприятного стечения обстоятельств, но все это вкупе повлияло на представления людей о красивом внешнем виде.
«Мода нулевых годов считается одним из самых провальных периодов — и неспроста. Существует версия, что на это повлияла пандемия ВИЧ и СПИДа, начавшаяся в восьмидесятых и бушевавшая в девяностых. Она унесла жизни многих талантливых деятелей fashion- и beauty-индустрии в Европе, поэтому к концу девяностых годов возник некоторый кризис кадров. В моду вошли темные тона одежды, закрытые силуэты, от которых в нулевых годах появилась усталость.
Поэтому после периода затишья и некоторого целомудрия во внешнем виде в моду вошел праздник. И даже повседневные комплекты стали похожими на наряды для ночного клуба. Девушки по любому поводу носили шпильки, короткие платья и юбки. Все украшалось стразами.
Сексуальность подчеркивали открытый живот, низкая линия талии и выглядывающие стринги. Чрезмерный загар, черные или слишком высветленные волосы — это все тоже про секс, про борьбу с конкурентками за внимание мужчин», — рассказала эксперт.
Собственно, именно эти веяния мы и можем наблюдать на примере образа Ольги Бузовой, делающей свои первые робкие шаги на ТВ. Ее украшают откровенно искусственный загар с рыжим подтоном, который крайне ненатурально смотрится на таком юном славянском лице, и очень яркий, практический белый блонд без переходов у корней.
Ольга Бузова старалась следовать всем трендам своей юности. Фото: соцсети Ольги Бузовой
Но все же, спустя некоторое время, эти тренды покинули нас. Перемены также были спровоцированы непростой ситуацией в мире.
Сила и независимость
«В десятых ситуация изменилась, и основным событием, сформировавшим моду, стала «арабская весна», которая принесла в Европу волну насилия над женщинами со стороны беженцев. Это вызвало очередной всплеск феминистического движения, а также закрытость моды, тенденцию на естественность, демонстрацию силы и независимости женщин», — отмечает Натали.
Если полистать ленты социальных сетей, то можно с удивлением отметить, что некоторые до боли знакомые элементы нулевых постепенно возвращаются. Вот визажисты уже рисуют подчеркнуто контрастный контур губ, хотя еще совсем недавно призывали полностью отказаться от контурного карандаша в пользу естественного вида. И таких примеров множество — чокеры, гроздья жемчуга, кроп-топы, облегающие силуэты. Неужели тренды нулевых возвращаются?
«Уже не первый сезон мы видим возвращение моды на нулевые. Тут уже не приходится говорить о шансах, это уже происходит. Мода медленно сменяется, и, например, низкая посадка брюк, плотно прилегающие платья уже пробираются на улицы. Пока их носят только смелые модницы, но тенденции нулевых уже заполоняют масс-маркет. Вероятно, летом 2024 года обнаженных животов, заниженных юбок и брюк будет больше», — соглашается историк моды.
Возвращаясь, старые тренды всегда немного изменяются. Фото: freepik
Тренды — это инвестиции
Значит ли это, что мода будет теперь повторяться всегда и заниженные джинсы из нашей юности можно передавать по наследству будущим внукам? Эксперт утверждает, что да, но дьявол, как всегда, в деталях.
«Если говорить о сменяемости моды, то с началом промышленной революции она меняется каждые 10 лет. В частности, это связано с производственным циклом. Дольше — люди устают от одного и того же, за 10 лет подрастает новое поколение, которому нужно отделиться от старого поколения. Меньше — не успевает производство.
Современная мода вдохновляется тенденциями самых разных эпох, но, как правило, не трогает то, что было совсем недавно. Оно кажется устаревшим, некрасивым. Но через 20 лет или больше к этой моде возвращаются. Есть целые теории, почему это происходит, но точного ответа ни у кого нет. Замечено, что, в среднем после 20 лет люди готовы вспомнить о былой моде.
Насколько сильно она адаптируется? Как правило, сохраняются общий внешний вид, силуэт, линии, длины. Но за 10–20 лет сильно меняются технологии, материалы, свойства материалов. Поэтому далеко не все вещи можно с легкостью достать из шкафа и носить, как не утратившие актуальности», — заключила она.
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