«Думала, что мы уже на дне, но снизу постучали»: В Сети разнесли гендер-пати беременной Мусульбес и Капаклы из «Дома-2»

Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы с самого начала их отношений постоянно сталкиваются с хейтом. И причин тому несколько: поклонники считают, что слишком влюбчивый Роман едва ли составит счастье красавице Татьяне. К тому же ходили слухи, что ухаживать за Мусульбес бывший участник проекта «Дом-2» стал еще будучи женатым на Марине Африкантовой.
Та тут же подала на развод, узнав, что ее муж изменяет ей с другой звездой телестройки. Простить такое Роману Капаклы Марина не смогла. А теперь Мусульбес позирует с округлившимся животиком, демонстрируя свое интересное положение. Фанаты тут же подшутили, что будущую дочку пара назовет в честь бывшей жены Капаклы — Мариной. Еще до того, как влюбленные раскрыли пол ребенка, хейтеры посмеивались над тем, что Роман снова привлечет к себе всеобщее внимание, если назовет дочь в честь Африкантовой.
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Кадр гендер-пати Татьяны Мусульбес и Романа Капаклы. Фото: соцсети, скриншот
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Провальная идея с гендер-пати
Влюбленные устроили пышную вечеринку, решив отметить беременность Татьяны. Но мероприятие с гендер-пати обернулось скандалом в соцсетях. Поклонники набросились и на Романа Капаклы, и на Татьяну Мусульбес, которая должна вот-вот родить, многие считают, что будущая мамочка прекрасно знала пол будущего ребенка, но специально держала интригу и притворялась, чтобы привлечь как можно больше аудитории.
Также не понравилось хейтерам и то, что пара якобы «продала» такой важный для них день ради рекламы, подписчиков и денег. Участие гадалки и вовсе вызвало у поклонников Татьяны Мусульбес недоумение.
Роман Капаклы сделал предложение руки и сердца Татьяне Мусульбес. Фото: соцсети, скриншот
«Я до сих пор не верю и кажется, что пойму это только в момент, когда возьму нашу кроху на руки. Я рад тому, как складывается жизнь, ровно так как и должна. Я стану отцом», - говорил Роман Капаклы.
Парочку поздравила Ирина Пинчук.
«А то все я беременная! Поздравляю мои любимые! Теперь ждем гендер-пати», - тут же подхватила Пинчук.
Татьяна Мусульбес ждет девочку. Фото: соцсети, скриншот
«Они даже свое гендер-пати продали...»
А вот, что в Сети пишут удивленные фанаты Романа Капаклы и Татьяны Мусульбес, которые оказались разочарованы тем, что сделали с гендер-пати звезды телестройки.
«Честно, что-то вы испортили все с этим гендер-пати. Так все ждали, столько обещали и так всех обманули и некрасиво поступили с аудиторией. Какие-то гадалки, интриги и толком оказалось ничего интересного. Считаю, что это одно из самых худших гендер-пати для своей аудитории. У других блогеров было повеселее и серьезнее», - пишет kristina_bezridnaya.
«Держали интригу, все ждали, вот будет красивый ролик, круто. В итоге реклама гадалки вашей. Вам самим-то как, норм?» - удивляется irsemka.
«Как так можно испоганить такое событие рекламой гадалки? Неужели деньги превыше всего и не хочется уже и знать кто у них будет, осадок неприятный от их рекламы остался», - сетует irinamackenziehanson.
«Это неуважение полностью к своей аудитории! Стыдились бы! Уже неинтересны», - добавила narminnabizade.
«Извините, но когда родится ребенок продайте и его первое фото с лицом», - подметила anastasia_yahnovets_.
«Как можно настолько не уважать свою аудиторию?! Чтоб устроить весь этот цирк с гадалкой. Продают свою аудиторию и событие, за которое люди хотели порадоваться, а их просто продали. Дно пробито, конечно», - считает dmitriy_filatov99.
«Насколько нужно любить деньги, чтобы продать такой важный день, да еще и гадалке. Когда думал, что на дне, но снизу постучали», - уточнила tati_valeryevna.
«Я думала, что мы уже на дне, но снизу постучали. Продать гендер-пати, ну ребята, вы даете», - отметила natalia_krackina.
«Они даже свое гендер-пати продали», - удивляется mss.k01.
«Бедный ребенок еще не родился, а меркантильные родители уже на нем зарабатывают, новость о поле продали гадалке, ничего святого, бедный малыш», - добавила kristina_pavlovna_87.