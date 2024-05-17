«Думала, что мы уже на дне, но снизу постучали»: В Сети разнесли гендер-пати беременной Мусульбес и Капаклы из «Дома-2»

Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы с самого начала их отношений постоянно сталкиваются с хейтом. И причин тому несколько: поклонники считают, что слишком влюбчивый Роман едва ли составит счастье красавице Татьяне. К тому же ходили слухи, что ухаживать за Мусульбес бывший участник проекта «Дом-2» стал еще будучи женатым на Марине Африкантовой.

Та тут же подала на развод, узнав, что ее муж изменяет ей с другой звездой телестройки. Простить такое Роману Капаклы Марина не смогла. А теперь Мусульбес позирует с округлившимся животиком, демонстрируя свое интересное положение. Фанаты тут же подшутили, что будущую дочку пара назовет в честь бывшей жены Капаклы — Мариной. Еще до того, как влюбленные раскрыли пол ребенка, хейтеры посмеивались над тем, что Роман снова привлечет к себе всеобщее внимание, если назовет дочь в честь Африкантовой.