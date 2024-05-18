Сколько стоят дома российских знаменитостей в элитных поселках

Неподалеку дом у певицы Алсу, где она живет с мужем и тремя детьми. У них хоромы попросторнее. Экс-прислуга Алсу, няня одной из дочерей Надежда Романова, рассказывала о работе у этой семьи: «Там такая усадьба высотой в пять этажей. Самое сложное было - быстро ориентироваться в таком большом доме. Надо было быстро сообразить, где ты находишься, и просто не потеряться».

От 250 млн руб. за дом 532 кв. м и 8 соток - Барвиха

В группе элитных поселков Барвиха вдоль Рублево-Успенского шоссе - всегда богатый и дорогой выбор предложений элитной недвижимости. Охраняемые поселки в деревне Барвиха, что в Одинцовском районе, всего в 8 км от МКАД, и это весомое преимущество - до Москвы почти рукой подать. А до россыпи бутиков близ Барвихи и ТЦ «Жукоffка Плаза» - еще ближе. Здесь живут Дмитрий Маликов, Сергей Мазаев, Игорь Николаев, Ева Польна, Евгений Стеблов, Аркадий Укупник и многие другие артисты.