Сколько стоят дома российских знаменитостей в элитных поселках

Многие артисты с семьями переселились за город, а когда пробки и рабочий график заставляют, остаются ночевать в столичных квартирах. Рассказываем, сколько сейчас стоят дома в подмосковных поселках, где живет большинство наших звезд.
От 55 млн руб. за дом 636 кв. м и 10 соток - Крекшино
Фото: личная страница Наташи Королевой в социальной сети
Элитный коттеджный поселок в деревне Крекшино на Минском шоссе (20 км от МКАД) стоит в окружении леса, есть свой парк с прогулочными дорожками. Все элитные поселки похожи по инфраструктуре - охрана, благоустроенные прогулочные зоны, спортплощадки, рядом частный детский сад и школа, ресторан, салон красоты, ветеринарная служба и другие удобства. В Крекшине живут семьи Льва Лещенко, Наташи Королевой, Владимира Винокура, Анастасии Заворотнюк, Леонида Агутина, Александра Буйнова, Алексея Ягудина, Максима Транькова.
Наташа Королева с мужем и сыном обожают проводить время в загородном доме. Фото: личная страница Наташи Королевой в социальной сети
К примеру, Наташа Королева с мужем перебрались из Москвы на ПМЖ в любимый дом, как только началась пандемия: «В Крекшине я люблю все времена года, здесь всегда хорошо. И осенью, когда листопад, и зимой, когда выпадает снег, и весной, когда за твоим окном все начинает цвести, и летом. Или к нам приходит белка, которую прикормила Тамара Винокур, у нее эта белка с руки еду берет. Но иногда решает прошвырнуться по соседям. Я уж не говорю, насколько комфортнее и уютнее, когда нет соседей сверху и снизу...»
От 125 млн руб. за дом 450 кв. м и 12 соток - Усово
Россиянин Стивен Сигал обосновался в Усове в Подмосковье. Фото: Руслан Вороной/Экспресс газета
Актер, режиссер, продюсер и бизнесмен Стивен Сигал получил гражданство России восемь лет назад. Стивен Сигал много времени проводит в своем подмосковном доме. В России у Стивена и его сына Доминика Сигала есть бизнес.
Фото: Михаил Фролов/КП
Дом Стивен Сигал купил в поселке Усово Одинцовского района, что в 11 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Говорят, что он у знаменитого артиста площадью более 400 кв. м и есть огромная баня площадью 129 кв. м.
У Алсу роскошная усадьба в том же подмосковном поселке. Фото: личная страница певицы Алсу в социальной сети
Неподалеку дом у певицы Алсу, где она живет с мужем и тремя детьми. У них хоромы попросторнее. Экс-прислуга Алсу, няня одной из дочерей Надежда Романова, рассказывала о работе у этой семьи: «Там такая усадьба высотой в пять этажей. Самое сложное было - быстро ориентироваться в таком большом доме. Надо было быстро сообразить, где ты находишься, и просто не потеряться».
От 250 млн руб. за дом 532 кв. м и 8 соток - Барвиха
В группе элитных поселков Барвиха вдоль Рублево-Успенского шоссе - всегда богатый и дорогой выбор предложений элитной недвижимости. Охраняемые поселки в деревне Барвиха, что в Одинцовском районе, всего в 8 км от МКАД, и это весомое преимущество - до Москвы почти рукой подать. А до россыпи бутиков близ Барвихи и ТЦ «Жукоffка Плаза» - еще ближе. Здесь живут Дмитрий Маликов, Сергей Мазаев, Игорь Николаев, Ева Польна, Евгений Стеблов, Аркадий Укупник и многие другие артисты.
Дмитрий Маликов для своей семьи выбрал дом в Барвихе. Фото: личная страница Стефании Маликовой в социальной сети
У богатых и знаменитых все под рукой - и ВИП-бани, и футбольное поле, и салоны красоты, и медклиника, и другие атрибуты красивой и здоровой жизни. Дмитрий Маликов рассказал, что именно в пандемию с женой и сыном перестал воспринимать поездки из столичной квартиры в Подмосковье как на дачу.
Фото: Мила Стриж
Музыкант говорит: «Это больше не дача - это именно дом, место для жизни. Нет больше понятий «большой город» и «подмосковная дача». В области есть все, что надо: от садиков, школ, больниц до мест для прогулок и развлечений. Все привели в порядок, все очень сильно изменилось. Теперь это наш дом».
От 135 млн руб. за дом 450 кв. м и 20 соток - Княжье Озеро
Дмитрия Нагиева привлекли озеро и природа Истринского района. Фото: Руслан Вороной/Экспресс газета
На территории поселка Княжье Озеро в Истринском районе, что в 24 км от МКАД по Новорижскому шоссе, есть многое для комфортной жизни - целое озеро, огромный сквер, бассейн, ресторан, зоопарк, магазин, частная школа. Здесь новые дома у Дмитрия Нагиева, Михаила Трухина, Юлии Ковальчук, Игоря Лифанова, Марии Мироновой (артистка продала квартиру в Москве, чтобы купить здесь коттедж).
От 350 млн руб. за дом 500 кв. м и 30 соток - Николина Гора
В охраняемых поселках на Николиной Горе, что в Одинцовском районе, участки часто больше, чем в других подмосковных местах. Поэтому на их территории можно устроить даже личный парк. Здесь дома у Андрея Кончаловского, Любови Успенской, Геннадия Хазанова, Юрия Башмета, Никиты Малинина.
У Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой фамильная усадьба на Николиной Горе. Фото: Евгения Гусева/КП
Дачный кооператив РАНИС (работников науки и искусства) на Николиной Горе построили в 20-е годы прошлого века. Здесь жили и полярник Отто Юльевич Шмидт, и композитор Сергей Сергеевич Прокофьев, и поэт Сергей Владимирович Михалков, и многие другие знаменитые люди. Сейчас на Николиной Горе в соседях у «старой» интеллигенции, унаследовавшей дома от предков, много новичков - богатых, знаменитых. К примеру, родители народного артиста, режиссера Андрея Сергеевича Кончаловского - писатель, поэт Сергей Владимирович Михалков и поэтесса-переводчик Наталья Петровна Кончаловская - построили свой дом на Николиной Горе в 50-х годах. Сейчас в этом бревенчатом доме в русском стиле живет Андрей Кончаловский с женой, актрисой и телеведущей-кулинаром Юлией Высоцкой.
Фото: Александр Авилов/Агенство «Москва»
. Они дом модернизировали: два этажа превратились в четыре, а общая площадь дома выросла в несколько раз. Облик деревянной «избушки» менять не стали: старались все новое гармонично вписать в деревянный дизайн. Между прочим, большая часть мебели в особняке осталась от родителей Кончаловского. Например, в одной из комнат стоит кровать из карельской березы, сделанная в конце XVIII века.
Юлия Высоцкая говорит, что модернизацией пространства занимался ее муж: «Он придумал все сам: эти колонны, большие окна. Придумал, что кухня должна быть внизу, в цокольном этаже». К примеру, в гостиной главный интерьерный акцент на большом камине в марокканском стиле, он эффектно смотрится на фоне деревянных стен и чем-то напоминает русскую печь.
Рядом с камином стоит рояль родителей Андрея Сергеевича. Второй ярус гостиной отведен под огромную библиотеку, где хранится невероятное количество книг. Высоцкая рассказывала: «У меня был знакомый, который, увидев нашу библиотеку, искренне воскликнул: «У вас нет домашнего кинотеатра, но есть библиотека! Зачем?» И я помню недоумение, которое у нас возникло, мы даже не нашли что ответить…»
От 250 млн руб. за дом 500 кв. м и 15 соток - Жуковка
Фото: архив/Экспресс газета
Деревня Жуковка в Одинцовском районе, на правом берегу Москвы-реки расположена в 9 км от МКАД. В этом районе в окружении соснового бора много элитных поселков, поэтому очень дорогой рынок и масса атрибутов богатой жизни - частные детсады, школы, салоны красоты, рестораны и т. д. Лада Дэнс даже открывала тут свое агентство по подбору персонала, но не выдержала огромной конкуренции.
Лада Дэнс была владелицей агентства по подбору персонала в Жуковке. Фото: Михаил Фролов/КП
Здесь дома у Олега Газманова, Жасмин и других артистов.
От 130 млн руб. за дом 885 кв. м и 35 соток - Новоглаголево
Новоглаголево, что в Наро-Фоминском районе Подмосковья, расположено в 34 км от МКАД. Здесь находится скромная дача Людмилы Гурченко, которую теперь пытается продать ее внучка.
Фото: Анатолий Жданов
С легкой руки Людмилы Марковны много лет назад купил тут участок актер Вячеслав Манучаров - как-то он подвозил актрису с «Мосфильма» на дачу, и она порекомендовала ему местного риелтора и посоветовала купить землю именно в ее поселке. У Манучарова денег на тот момент не было, но, когда риелтор объявила хозяйке участка, что актер пришел по рекомендации Гурченко, та согласилась подождать.
Людмила Гурченко любила свою дачу в Новоглаголеве. Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
У народного артиста Александра Градского было два дома - в Глаголеве площадью 1533 кв. м на 84 сотках (он перешел по наследству его старшим детям - сыну и дочери) и в Новоглаголеве (достался вдове и двоим несовершеннолетним сыновьям).
Александр Градский оставил вдове и детям шикарную недвижимость. Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
Марина Градская получила дом площадью 1172 кв. м. Землю Градский скупал в Новоглаголеве еще в 2012 году: приобрел сразу несколько соседних участков, теперь территорию в 34 сотки с трех сторон окружают дороги, а соседи есть только с одной стороны.
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