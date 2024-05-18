Как Наталия Орейро высаживает рассаду и печет постные пироги

Также актриса отмечает 30 лет своей актерской деятельности. Журнал «Телепрограмма» рассказывает, как живет самая известная в нашей стране аргентинская актриса уругвайского происхождения.
Верит в астрологию
Наталия Орейро к дню рождения заказывает для себя необычный подарок - индивидуальный гороскоп и расчет у нумеролога. Затем ориентируется на эти советы в течение года. Актриса этого своего увлечения не стесняется: «Мне очень нравится астрология, нумерология, и я верю в планеты. Каждый год я заказываю гороскоп. И верю, что Луна тесно связана с женщинами, с приливами и отливами… В последнее время я замечала, что некоторые вещи и события были связаны с моим гороскопом».
Возможно, что и работа в нашей стране была прописана в гороскопе артистки. В 2024 году Наталия Орейро месяц снималась в Карелии - в семейном приключенческом фильме «Письмо Деду Морозу» 6+. Орейро играет саму себя - она сбывшаяся мечта главного героя (его играет актер Антон Филипенко), который в юности хотел жениться на звезде «Дикого ангела». Мечты главного героя фильма сбываются, так как его сын отправил по почте Деду Морозу старые письма отца…
Милагрос и Иво - главные герои любимого многими аргентинского сериала «Дикий ангел» 18+. Фото: кадр из фильма
Впервые Наталия Орейро приехала в Россию 23 года назад - как раз на волне интереса к сериалу «Дикий ангел», где она сыграла главную роль - Милагрос. До сих пор артистка помнит первые впечатления от той поездки: «Я сразу почувствовала себя как дома. Я посетила Красную площадь, увидела тысячи матрешек, лица которых довольно сильно походили на мое. И в тот момент я поняла, что вполне могла родиться в России. К тому же у меня русское имя, и поэтому я всегда чувствовала себя внутри этой истории...» Наталию Орейро поклонники встретили с распростертыми объятиями: и она стала приезжать часто с концертами - артистка поет, выпускает музыкальные альбомы. С концертами Орейро посетила большие и малые города России: везде собирала полные залы.
И всегда с уважением относилась к истории нашей страны: рассказывала о сильных впечатлениях после посещения скульптурного памятника «Родина-мать» в Волгограде, к 75-летию Победы записала песню «Нам нужна одна Победа» и разместила видеоролик в сети. Орейро говорит: «Эта песня вызывает у меня особые эмоции, заставляет чувствовать, через что прошел русский народ в то время». Наталия часто говорит о духовной связи с русской нацией: «Я почувствовала себя очень близкой с этими людьми, с их культурой и историей. История России - очень мощная, большая история, полная храбрости, мужества, выносливости. Меня всегда восхищало не только то, как преодолевают боль войн, но и проявление в искусстве. Я поклонница великих русских писателей и поэтов».
Наталия Орейро родилась в Уругвае, ее семья жила в Испании, теперь артистка с семьей живет в Аргентине. У Орейро есть гражданство Уругвая, Испании, Аргентины. А в октябре 2021 года Наталия Орейро и ее сын Мерлин Атауальпе Орейро получили гражданство России. Наталия ранее много говорила на эту тему в интервью, и когда пошла по делам в российское посольство в Аргентине, там у нее спросили: хотела ли бы она подать документы на получение гражданства РФ. Орейро была рада: «Я сказала, что для меня это была бы честь!»
В 2021 году актриса и ее сын получили российские паспорта в посольстве РФ в Аргентине. Фото: личная страница Натальи Орейро в социальной сети
Впервые Наталия въехала по российскому паспорту в нашу страну зимой 2022 года: «Когда самолет сел, я почувствовала невероятные эмоции. Смотрела в иллюминатор и почувствовала себя частью этого пейзажа! Моя душа стала еще более русской. Пограничники всегда очень добры ко мне. Естественно, когда я прилетаю, у меня сонное лицо, и они не узнают меня - до того момента, как прочитают имя в паспорте. Тогда они смотрят на меня и улыбаются. Сейчас все обращаются ко мне на русском и очень быстро говорят. Я немного понимаю по-русски - учу язык, но пока мне сложно все понять. Я прошу их, чтобы они говорили помедленнее».
Борщ и огород - все как у русских людей
Наталия Орейро живет в элитном районе Буэнос-Айреса - там у нее двухэтажный дом с садом и большим огородом. Наша Наталия пользуется услугами садовника, но на грядках любит покопаться сама - сажает, полет, поливает, собирает урожай. Сама готовит, когда не на работе, - любит печь, экспериментировать с овощами и крупами, варить борщ. Семья у Наталии Орейро состоит из двух любимых мужчин. Муж артистки - рок-музыкант Рикардо Мольо - старше ее на 20 лет, вместе пара 23 года. Супруги воспитывают 12-летнего сына Мерлина Атауальпе.
В семейной жизни у Наталии и Рикардо были разные периоды, но теперь идиллия. Наталия Орейро говорит, что поняла: муж - единственный любимый мужчина ее жизни. «Сначала мы были друзьями. И у нас было много общего, как, например, любовь к камням. Рикардо, едва познакомившись со мной, подарил мне турмалин. Я с ним познакомилась через друзей, тогда знала его музыку, но не его. Первое, что привлекло мое внимание, была его улыбка.
После мы вновь встретились у меня дома, где я собрала группу друзей-музыкантов для занятий йогой… Рикардо помог мне вырасти. Каждую вещь, которую я делаю, например, в отношении музыки, я советуюсь с ним. Рикардо всегда очень обо мне заботился и ни разу не был жесток со своими комментариями, когда ему что-то не нравилось или не до конца его убеждало. Он заботится обо мне. Он любит меня. Я люблю его. Когда я вижу, как он ладит с нашим сыном, то влюбляюсь вновь...»
На съемках в семейном российском фильме «Письмо Деду Морозу». Фото: Софья Анцупова/пресс-служба Киностудии Горького
5 секретов красоты
Наталия Орейро и теперь, как в юности, при росте 171 см весит 53 кг. А ее параметры всегда были модельными: 92 - 61 - 92.
1. Рацион больше 30 лет у актрисы - вегетарианский. Любит тофу, чечевицу, семечки, овощи, фрукты, рис, растительное «мясо», киноа, сухие крупы, пасты. Ест много миндаля. Мясные протеины заменяет на овощные или злаковые. Совсем не ест консервированные продукты. Только в два выходных дня на неделе ест пиццу, шоколад, сладости, это вредно.
2. Пять дней в неделю - занятия спортом.
3. Старается пить много воды.
4. Посещает косметолога ради аппаратной косметологии - предпочитает процедуры, где используется лазер. Никогда не делала уколы красоты.
5. Не выходит из дома без нанесения солнцезащитного крема с высокой степенью защиты.
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