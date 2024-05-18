Как Наталия Орейро высаживает рассаду и печет постные пироги

Впервые Наталия въехала по российскому паспорту в нашу страну зимой 2022 года: «Когда самолет сел, я почувствовала невероятные эмоции. Смотрела в иллюминатор и почувствовала себя частью этого пейзажа! Моя душа стала еще более русской. Пограничники всегда очень добры ко мне. Естественно, когда я прилетаю, у меня сонное лицо, и они не узнают меня - до того момента, как прочитают имя в паспорте. Тогда они смотрят на меня и улыбаются. Сейчас все обращаются ко мне на русском и очень быстро говорят. Я немного понимаю по-русски - учу язык, но пока мне сложно все понять. Я прошу их, чтобы они говорили помедленнее».

Борщ и огород - все как у русских людей

Наталия Орейро живет в элитном районе Буэнос-Айреса - там у нее двухэтажный дом с садом и большим огородом. Наша Наталия пользуется услугами садовника, но на грядках любит покопаться сама - сажает, полет, поливает, собирает урожай. Сама готовит, когда не на работе, - любит печь, экспериментировать с овощами и крупами, варить борщ. Семья у Наталии Орейро состоит из двух любимых мужчин. Муж артистки - рок-музыкант Рикардо Мольо - старше ее на 20 лет, вместе пара 23 года. Супруги воспитывают 12-летнего сына Мерлина Атауальпе.

В семейной жизни у Наталии и Рикардо были разные периоды, но теперь идиллия. Наталия Орейро говорит, что поняла: муж - единственный любимый мужчина ее жизни. «Сначала мы были друзьями. И у нас было много общего, как, например, любовь к камням. Рикардо, едва познакомившись со мной, подарил мне турмалин. Я с ним познакомилась через друзей, тогда знала его музыку, но не его. Первое, что привлекло мое внимание, была его улыбка.

После мы вновь встретились у меня дома, где я собрала группу друзей-музыкантов для занятий йогой… Рикардо помог мне вырасти. Каждую вещь, которую я делаю, например, в отношении музыки, я советуюсь с ним. Рикардо всегда очень обо мне заботился и ни разу не был жесток со своими комментариями, когда ему что-то не нравилось или не до конца его убеждало. Он заботится обо мне. Он любит меня. Я люблю его. Когда я вижу, как он ладит с нашим сыном, то влюбляюсь вновь...»