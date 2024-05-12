«Туфли не те, платье ужасное, прическа не такая»: что в Сети пишут о женитьбе Курбана Омарова на Валерии

43-летний бизнесмен Курбан Омаров накануне заинтриговал Сеть фотографиями со свадьбы. Снимки он сделал размытые и обрезанные, но для всех стало очевидным, что таким образом бывший муж Ксении Бородиной сообщил о женитьбе на своей юной избраннице Валерии. Ведь не так давно все видели, что Курбан сделал ей предложение.

В Сети факт свадьбы Курбана с Валерией под сомнение не ставят и рьяно обсуждают детали торжества, которых особенно нет. Больше всего Курбану Омарову прилетает за то, что он практически на 20 лет старше своей избранницы.

В микроблоге Курбан Омаров поделился снимком с 15-летним сыном Омаром, намекая на то, что тот был на свадьбе отца.