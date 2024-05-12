«Туфли не те, платье ужасное, прическа не такая»: что в Сети пишут о женитьбе Курбана Омарова на Валерии

43-летний бизнесмен Курбан Омаров накануне заинтриговал Сеть фотографиями со свадьбы. Снимки он сделал размытые и обрезанные, но для всех стало очевидным, что таким образом бывший муж Ксении Бородиной сообщил о женитьбе на своей юной избраннице Валерии. Ведь не так давно все видели, что Курбан сделал ей предложение.
В Сети факт свадьбы Курбана с Валерией под сомнение не ставят и рьяно обсуждают детали торжества, которых особенно нет. Больше всего Курбану Омарову прилетает за то, что он практически на 20 лет старше своей избранницы.
В микроблоге Курбан Омаров поделился снимком с 15-летним сыном Омаром, намекая на то, что тот был на свадьбе отца.
Курбан Омаров с сыном Омаром. Фото: соцсети Курбана Омарова
«Уже пора сына женить, а он женится без конца», - высказался подписчик под ником dr. а.
«Первая жена воспитала достойного сына», - восхитилась мальчиком mariabellucci.
«Злые вы! А что, нужно крест на себе ставить и в гроб ложиться? Очень неадекватный комментарий», - отчитала abdulovayelena.
«И вопрос такой под фото: на скольких свадьбах уже побывал мой первый ребенок?» - потроллила T56klv4.
«У Омара очередная новая мачеха», - пожалела подростка alisadanilova.
Новое фото Курбана Омарова и его молодой жены Леры. Фото: соцсети Курбана Омарова
«Папа с доченькой. Что делают деньги все-таки», - выразила мнение mari.lagman
«Да, почему папа? красивый ухоженный мужчина, еще и небедный, она рядом с ним ухоженная и любимая женщина», - уверена a.abdulkafarova.
«Честный человек, вот и женится, некоторые имеют одну и всю жизнь хороводят так, что мама не горюй, и с одной боятся развестись, потому что добро жалко делить», - считает shargusha.
Курбан Омаров делился размытыми снимками со свадьбы. Фото: соцсети Курбана Омарова
«Счастья! И правильно сделали, что фото размыли свадебные. А то как началось... Туфли не те, платье ужасное, прическа не такая», - поддержала Курбана Омарова uliamasura2.
«Его бы никто не судил и не хейтил, если бы он изначально не сравнивал публично Ксению и Валерию. Ксения родила от него дочь, дала ему популярность, а он в ответ: «смотрите, какая красивая Валерия в сравнении с бывшей». Если бы он молчал, вел себя достойно по отношению к бывшей жене, то никто бы не высмеивал его личную жизнь. Никто бы не замечал его кривые швы на «брендовых» вещах, бюджетный отдых и вечное оправдание «я люблю, чтобы проще». Потому и свадебные фото заблюрил, чтобы избежать критики по финансовой части банкета. Все помнят его красивую свадьбу с Ксенией. Не сравнивай и не сравним будешь», - припечатала cran.vic.
«Курбан, мне кажется, честнее других мужчин. Он, в отличие других, не ведет двойную жизнь. Влюбился, женился. А многие мужчины держат в резерве своих любовниц. Не одобряю, но так честнее», - сделала выводы Shamilova 523.
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Курбан Омаров показывал фрагменты свадьбы. Фото: соцсети Курбана Омарова