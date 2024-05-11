Анатолий Цой выпустит клип с корейской k-pop группой X:IN

Анатолий Цой, известный как TSOY, не перестает выпускать новые песни. На этот раз он снимает клип с корейской k-pop группой X:IN. Это уникальный коллектив пятого поколения, состоящий из пяти участниц из Южной Кореи, Австралии, Индии и России.

На съемочной площадке царила веселая, но сосредоточенная атмосфера, поскольку клип необходимо отснять всего за один день, учитывая плотные графики артистов.

Песня получилась очень яркой и запоминающейся, она отражает насыщенную артистическую жизнь каждого из участников. Это первый опыт коллаборации в стиле k-pop на российском рынке.