Анатолий Цой выпустит клип с корейской k-pop группой X:IN

Анатолий Цой, известный как TSOY, не перестает выпускать новые песни. На этот раз он снимает клип с корейской k-pop группой X:IN. Это уникальный коллектив пятого поколения, состоящий из пяти участниц из Южной Кореи, Австралии, Индии и России.
На съемочной площадке царила веселая, но сосредоточенная атмосфера, поскольку клип необходимо отснять всего за один день, учитывая плотные графики артистов.
Песня получилась очень яркой и запоминающейся, она отражает насыщенную артистическую жизнь каждого из участников. Это первый опыт коллаборации в стиле k-pop на российском рынке.
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«Для меня это большая честь. Очень приятно работать с такими талантливыми, позитивными и воспитанными девушками! Я получаю огромное удовольствие. Впервые у нас сложилась такая взаимная международная коллаборация, это наш первый опыт, поэтому мы немного осторожничаем, но мы со своей стороны стараемся организовать для девушек максимально комфортные условия, чтобы им тут понравилось», — сказал TSOY.
Пока нет точной даты выхода трека и клипа, так как эта коллаборация была создана буквально за неделю. Певец пообещал, что выпустит видео в ближайшее время.
Анатолий Цой выпустит работу с группой X:IN. Фото: пресс-служба певца