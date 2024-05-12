«Я бы обе пары выгнал»: Галустян честно рассказал, что произошло на последнем выпуске «Сокровищ императора», и назвал свою любимую команду

Шоу «Сокровища императора» набирает обороты, а вместе с популярностью растет и накал страстей на проекте. Напряженная обстановка и частые конфликты между участниками вызывают бурю эмоций у зрителей, которые все чаще выражают свое возмущение поведением некоторых игроков.

Особенно бурную реакцию вызвал последний выпуск шоу, в котором, вопреки правилам, проект никто не покинул. На вылет претендовали команды «синих» и «розовых», и, согласно правилам, одна из команд должна была лишиться одного участника. Однако ведущие приняли неожиданное решение оставить всех игроков, что вызвало волну негодования у зрителей.

Больше всего критики досталось команде «синих», а точнее, ее капитану Евгению Ершову, чье поведение многие зрители считают недопустимым. Его резкие высказывания и конфликты с другими участниками стали причиной многочисленных споров и обсуждений в социальных сетях. Поклонники шоу разделились на два лагеря: одни считают, что Ершов добавляет проекту остроты и интриги, другие же уверены, что его поведение выходит за рамки дозволенного.

После выхода последнего выпуска, где никто не покинул проект, в социальных сетях разгорелись жаркие споры, и поклонники шоу потребовали от ведущих объяснений, почему правила меняются на ходу. Многие зрители посчитали это несправедливым по отношению к другим участникам и выразили свое недовольство. Михаил Галустян, ведущий шоу «Сокровища императора», объяснил, почему было принято такое решение.

«Многие поступают подло»

Михаил Галустян решил прояснить ситуацию и объяснить зрителям некоторые особенности реалити-шоу. Он подчеркнул, что участники проекта не работают по сценарию, им никто не пишет тексты, и нет никаких репетиций. Вся суть реалити заключается в наблюдении за живыми людьми, их реакциями и поведением в нестандартных ситуациях.

«Смысл реалити в том, чтобы наблюдать за участниками, — написал Галустян в своих социальных сетях. — Это не спортивные соревнования, здесь, как и в жизни, многие поступают нечестно, подло, исподтишка. Есть и те, кто старается сохранить человечность и порядочность».

Михаил также указал на то, что ведущие не являются судьями или жюри. Их задача — вести шоу, затрагивать острые темы, провоцировать участников на разговоры и поступки, комментировать испытания и ход событий, чтобы зрителю было интересно смотреть. Они создают условия для проявления разных граней личности участников, но не вмешиваются в их взаимоотношения и не оценивают их действия.