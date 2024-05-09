Бузова в бикини, Кокс в перьях, а Самойлова — в Париже: самые яркие выходы звезд за эту неделю

Красные дорожки, премьеры, вечеринки — жизнь знаменитостей полна событий, где они могут продемонстрировать свой безупречный вкус и задать модные тенденции. Каждую неделю звезды радуют нас своими образами, и мы выбрали самые запоминающиеся и стильные из них — от элегантной классики до смелых экспериментов. Давайте окунемся в мир звездной моды и вдохновимся идеями!

Открывает сегодняшнюю подборку Оксана Самойлова. Супруга Джигана поделилась, что оказалась в собственной давней мечте: муж отвез ее в Париж.

Оксана призналась, что много лет мечтала оказаться именно на этой веранде с видом на Эйфелеву башню. По такому случаю она надела абсолютно прозрачное серебряное платье в пол, расшитое стразами, которое не скрывает вообще ничего. Но, судя по счастливому виду Самойловой, ей и не хочется ничего от нас скрывать.