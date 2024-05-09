Бузова в бикини, Кокс в перьях, а Самойлова — в Париже: самые яркие выходы звезд за эту неделю

Красные дорожки, премьеры, вечеринки — жизнь знаменитостей полна событий, где они могут продемонстрировать свой безупречный вкус и задать модные тенденции. Каждую неделю звезды радуют нас своими образами, и мы выбрали самые запоминающиеся и стильные из них — от элегантной классики до смелых экспериментов. Давайте окунемся в мир звездной моды и вдохновимся идеями!
Открывает сегодняшнюю подборку Оксана Самойлова. Супруга Джигана поделилась, что оказалась в собственной давней мечте: муж отвез ее в Париж.
Оксана призналась, что много лет мечтала оказаться именно на этой веранде с видом на Эйфелеву башню. По такому случаю она надела абсолютно прозрачное серебряное платье в пол, расшитое стразами, которое не скрывает вообще ничего. Но, судя по счастливому виду Самойловой, ей и не хочется ничего от нас скрывать.
Оксана Самойлова с Джиганом счастливы в Париже. Фото: соцсети Оксаны Самойловой
Следом идет Ида Галич. Актриса недавно отметила день рождения, ей исполнилось 34 года, с чем мы ее от души поздравляем. Чтобы запомнить этот важный для себя день, актриса выложила в соцсетях снимки с вечеринки со своими подругами в Красной Поляне.
Для торжества Ида выбрала сразу несколько нарядов, но все исключительно в черном цвете. Самым ярким стало платье-драпировка с металлическим обручем, фиксирующем талию, которое она дополнила босоножками на каблуке. Образ вышел достойный красной дорожки.
А пока Москва и средняя полоса России радуются свежему майскому снегу, Ольга Бузова решила никого не щадить и выгуляла новые купальники. Певица отправилась отдыхать на море. Название курорта она не выдает, но, судя по фотографиям, выглядит пляж как место, где точно теплее, чем в Москве.
Ольга показала очень красивые и необычный купальник желтого цвета с одной лямкой и трусиками-юбкой. Он прекрасно подчеркивает стройную фигуру Бузовой и свежий загар. Мы очень рады за поющую ведущую, но не от всего сердца.
Ольга Бузова вырвалась к морю. Фото: соцсети Ольги Бузовой
Неповторимая и уникальная Анастасия Волочкова, хоть и отдыхает сейчас на Мальдивах, тоже не забывает радовать фанатов новыми выходами. Балерина на фоне моря позировала в полупрозрачном платье, расшитом цветами. Возможно, это был комплимент тематике недавно прошедшего Met Gala. Длинный наряд в пол с открытыми плечами в приглушенно-розовых тонах, красиво подчеркнул загар танцовщицы и ее стройную фигуру.
Анастасия Волочкова отдыхает на своих любимых на Мальдивах. Фото: соцсети Анастасии Волочковой
Звезда шоу «Сокровища императора» Карина Кокс отдыхает в Москве, а не на пляже. Артистка сходила с подругами в ресторан и выбрала для этого укороченные белые джинсы и топ с большой белой розой на груди. Образ она дополнила фиолетовыми босоножками со страусиными перьями сзади и крупными розовыми серьгами.
Карина Кокс отлично провела время с друзьями в ресторане. Фото: соцсети Карины Кокс
Вспоминая лучшие выходы уходящей недели, нельзя все же не отметить Met Gala и нашу соотечественницу Ирину Шейк, которая блистала на этом мероприятии. Модель появилась в длинном платье, полностью состоящем из кристаллов Swarovski. С нарядом перекликались массивное колье, браслет на плече и каффы от одноименного бренда. Волосы Ирина убрала высоко наверх, чтобы не затмить сияние своих украшений.
Ирина Шейк сияла на Met Gala в платье из кристаллов. Фото: соцсети Ирины Шейк
Неделя выдалась по-настоящему яркой и вдохновляющей. Звезды словно сговорились и выбрали для своих выходов наряды с цветочными принтами, легкими тканями и сочными летними оттенками. Возможно, это своеобразный способ призвать солнце и тепло вернуться в наши края. Как бы то ни было, глядя на эти образы, невозможно не улыбнуться и не почувствовать прилив оптимизма. Пусть эта летняя магия поселится не только в гардеробах знаменитостей, но и в сердцах каждого из нас.