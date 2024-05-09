Кеды на все случаи жизни, оверсайз и «копыта»: лучшие образы Татьяны Брухуновой в декрете

Татьяна Брухунова — личность, вызывающая неоднозначную реакцию в Сети. Ее имя не сходит со страниц интернет-изданий и социальных сетей, где ее образ подвергается как жесткой критике, так и горячей защите.
Одним из наиболее обсуждаемых аспектов ее жизни является стиль одежды. От бесформенных балахонов, которые пользователи Сети окрестили «бабушкиными», до ярких и смелых образов, претендующих на звание иконы стиля. Татьяна Брухунова прошла долгий путь модных трансформаций.
Несмотря на наличие двоих маленьких детей, Татьяна не отказывается от светской жизни и продолжает экспериментировать со своим стилем. Ее образы неизменно привлекают внимание публики и вызывают бурные обсуждения. Помимо традиционных комплиментов и критических замечаний, в комментариях часто можно встретить упоминания о провинциальном происхождении Татьяны. Некоторые пользователи Сети уверены, что за ее любовью к брендовым вещам и ярким аксессуарам скрывается желание дистанцироваться от своего прошлого.
После рождения второго ребенка Татьяна быстро вернулась к светской жизни, продемонстрировав отличную физическую форму, что вызвало немало вопросов у публики. В ответ на комментарии о своей фигуре Брухунова отметила:
«Мне сбрасывать еще 10 килограммов. Но я не спешу».
Стиль Татьяны Брухуновой часто вызывает споры в сети. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой
Декрет Татьяны выглядит как настоящая мечта. Никакой засохшей каши в волосах, застиранных халатов и универсальных джинсов, «которые не жалко». Супруга комика продолжает блистать и радовать нас своими новыми образами.
Недавно Брухунова побывала в своем любимом Санкт-Петербурге и показала лучшие наряды, которые взяла с собой в поездку.
Новоиспеченная мамочка выгуляла роскошный белый кардиган, надев его с кедами, голубыми джинсами и однотонной белой футболкой.
Стильный брючный костюм она носила с классической рубашкой нежно-голубого оттенка.
Татьяна Брухунова выгуляла новые наряды в Петербурге. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой
В Петербурге все-таки хоть и май месяц, но довольно холодно, поэтому в некоторые дни Татьяне захотелось облачиться в длинное пальто оверсайз и шляпу-панамку.
Наибольший фурор произвел снимок, на котором Брухунова прогулялась с коляской. На ней был темно-синий дождевик и ярко-красный шарф на голове, заменяющий головной убор. И хотя лицо малышки супруга Петросяна не показала, по ее собственной улыбке было видно, что девочки отлично проводят время.
Еще за время своего мини-путешествия Татьяна примерила очень красивое платье из темно-синего денима. А чтобы не замерзнуть, надела плотный пиджак и косынку на голову.
Татьяна Брухунова умеет сочетать кеды с любой одеждой. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой
Интересно, что абсолютно все луки театралка изящно совмещала с кедами — и пальто, и строгий брючный костюм, и платье. И выглядело это удивительно органично.
Хотя разумеется, у Татьяны очень много самой разнообразной обуви, но и до декрета она предпочитала плоский ход или совсем небольшой каблук.
На ее снимках можно увидеть как трендовые туфли с острым длинным носом, так и балетки, и классические тяжелые кожаные туфли, и кроссовки.
Татьяна Брухунова предпочитает обувь на плоском ходу. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой
Она не раз признавалась, что испытывает слабость к бренду Margiela с моделями очень характерного дизайна. Абсолютно вся обувь этого производителя имеет раздвоенный нос и поэтому в народе часто ласково именуется «копытцами». Выглядит такая обувь весьма своеобразно, но Татьяне легко удается вписывать ее в свои образы так, словно в этом нет ничего особенного.
Но все же главное украшение всех луков, что часто подмечают и подписчики и модные обозреватели, то, что Татьяна всегда счастливо улыбается.