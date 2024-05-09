Кеды на все случаи жизни, оверсайз и «копыта»: лучшие образы Татьяны Брухуновой в декрете

Татьяна Брухунова подбирает себе образы как настоящий гуру стиля. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой

Жена Евгения Петросяна завоевала популярность в соцсетях именно за свое умение необычно сочетать вещи.

Татьяна Брухунова — личность, вызывающая неоднозначную реакцию в Сети. Ее имя не сходит со страниц интернет-изданий и социальных сетей, где ее образ подвергается как жесткой критике, так и горячей защите.

Одним из наиболее обсуждаемых аспектов ее жизни является стиль одежды. От бесформенных балахонов, которые пользователи Сети окрестили «бабушкиными», до ярких и смелых образов, претендующих на звание иконы стиля. Татьяна Брухунова прошла долгий путь модных трансформаций.

Несмотря на наличие двоих маленьких детей, Татьяна не отказывается от светской жизни и продолжает экспериментировать со своим стилем. Ее образы неизменно привлекают внимание публики и вызывают бурные обсуждения. Помимо традиционных комплиментов и критических замечаний, в комментариях часто можно встретить упоминания о провинциальном происхождении Татьяны. Некоторые пользователи Сети уверены, что за ее любовью к брендовым вещам и ярким аксессуарам скрывается желание дистанцироваться от своего прошлого.

После рождения второго ребенка Татьяна быстро вернулась к светской жизни, продемонстрировав отличную физическую форму, что вызвало немало вопросов у публики. В ответ на комментарии о своей фигуре Брухунова отметила: 

«Мне сбрасывать еще 10 килограммов. Но я не спешу».

Стиль Татьяны Брухуновой часто вызывает споры в сети. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой

Декрет Татьяны выглядит как настоящая мечта. Никакой засохшей каши в волосах, застиранных халатов и универсальных джинсов, «которые не жалко». Супруга комика продолжает блистать и радовать нас своими новыми образами.

Недавно Брухунова побывала в своем любимом Санкт-Петербурге и показала лучшие наряды, которые взяла с собой в поездку.

Новоиспеченная мамочка выгуляла роскошный белый кардиган, надев его с кедами, голубыми джинсами и однотонной белой футболкой.

Стильный брючный костюм она носила с классической рубашкой нежно-голубого оттенка.

Татьяна Брухунова выгуляла новые наряды в Петербурге. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой

В Петербурге все-таки хоть и май месяц, но довольно холодно, поэтому в некоторые дни Татьяне захотелось облачиться в длинное пальто оверсайз и шляпу-панамку.

Наибольший фурор произвел снимок, на котором Брухунова прогулялась с коляской. На ней был темно-синий дождевик и ярко-красный шарф на голове, заменяющий головной убор. И хотя лицо малышки супруга Петросяна не показала, по ее собственной улыбке было видно, что девочки отлично проводят время.

Еще за время своего мини-путешествия Татьяна примерила очень красивое платье из темно-синего денима. А чтобы не замерзнуть, надела плотный пиджак и косынку на голову.

Татьяна Брухунова умеет сочетать кеды с любой одеждой. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой

Интересно, что абсолютно все луки театралка изящно совмещала с кедами — и пальто, и строгий брючный костюм, и платье. И выглядело это удивительно органично.

Хотя разумеется, у Татьяны очень много самой разнообразной обуви, но и до декрета она предпочитала плоский ход или совсем небольшой каблук.

На ее снимках можно увидеть как трендовые туфли с острым длинным носом, так и балетки, и классические тяжелые кожаные туфли, и кроссовки.

Татьяна Брухунова предпочитает обувь на плоском ходу. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой

Она не раз признавалась, что испытывает слабость к бренду Margiela с моделями очень характерного дизайна. Абсолютно вся обувь этого производителя имеет раздвоенный нос и поэтому в народе часто ласково именуется «копытцами». Выглядит такая обувь весьма своеобразно, но Татьяне легко удается вписывать ее в свои образы так, словно в этом нет ничего особенного.

Но все же главное украшение всех луков, что часто подмечают и подписчики и модные обозреватели, то, что Татьяна всегда счастливо улыбается.

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