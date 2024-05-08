«Тили-тили-тесто, половина замка у невесты»: Гарик Харламов сделал предложение Катерине Ковальчук — реакция в Сети

После слухов о расставании Гарика Харламова и Катерины Ковальчук стало известно о том, что резидент «Камеди Клаб» сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Мама юмориста Наталья Игоревна давно одобрила выбор сына, она поддерживает и восхищается своей будущей невесткой, что возможно, задевает Кристину Асмус, которая продолжает жить с дочкой Анастасией под одной крышей с экс-свекровью. После развода Гарик и Кристина так и не разъехались. Они живут на разных этажа, но в одном доме. Поклонников интересует, где будут жить молодожены. Неужели Гарик Харламов приведет Катерину Ковальчук в дом к бывшей жене. Или все-таки съедет в другое место, свив любовное гнездышко с молодой женой.
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Катерина Ковальчук показала помолвочное кольцо. Фото: соцсети героя публикации
Святящаяся от счастья Катерина Ковальчук показала поклонникам заветное помолвочное колечко на безымянном пальце, а на мизинце — пластырь. При этом актриса так и сияет, добившись от возлюбленного предложения руки и сердца.
«Тили-тили-тесто», - отметил Гарик Харламов.
Катерина Ковальчук так и сияет. Фото: соцсети героя публикации
Ну а в Сети бурно обсуждают будущую свадьбу Гарика Харламова, который итак поделил дом с Кристиной Асмус. Фанаты шутят, что юмористу стоило бы сохранить хотя бы остатки своего имущества.
«Опять полцарства отберут!» - пишет yuranaumov1993.
«Гарик ты опять туда же?» - шутит phuketjon.
«Господи, храни его часть дома и остаток средств, аминь», - добавил y.kirila.
«Наконец-то Гарик нашел себе новую половинку», - посмеивается rurikovich_official.
«Тили-тили-тесто, половина замка у невесты», - вторит mb88888mb.
«Харламов коллекционирует похожих женщин? Не осуждаю», - заметила arai_maid_photo.
«А что с мизинцем? Сопротивлялась?» - спрашивает timofei0405.
«Гарик, ты ей пальцы ломал, чтобы согласилась?» - подметила knitting.for.sale.
«Намечается третья ходка? Рецидивист!» - добавил ivan.manyukin.