«Тили-тили-тесто, половина замка у невесты»: Гарик Харламов сделал предложение Катерине Ковальчук — реакция в Сети

После слухов о расставании Гарика Харламова и Катерины Ковальчук стало известно о том, что резидент «Камеди Клаб» сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Мама юмориста Наталья Игоревна давно одобрила выбор сына, она поддерживает и восхищается своей будущей невесткой, что возможно, задевает Кристину Асмус, которая продолжает жить с дочкой Анастасией под одной крышей с экс-свекровью. После развода Гарик и Кристина так и не разъехались. Они живут на разных этажа, но в одном доме. Поклонников интересует, где будут жить молодожены. Неужели Гарик Харламов приведет Катерину Ковальчук в дом к бывшей жене. Или все-таки съедет в другое место, свив любовное гнездышко с молодой женой.

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