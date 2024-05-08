Терпела непочтительное отношение сына, но смогла растопить сердце Бузовой: что известно о маме Ершова из шоу «Сокровища императора»

Елена Путылина, мать известного блогера Жени Ершова, привлекла внимание общественности после участия в телепроекте «Сокровища императора» на канале ТНТ. Ее жизненный путь насыщен разнообразными событиями: от раннего материнства и смены профессий до построения собственного бизнеса и участия в популярном реалити-шоу.

Ранние годы

Елена Путылина родилась 21 июня 1978 года в поселке Светлый Яр Волгоградской области. О ее детстве и юности известно немного. В одном из интервью она поделилась, что росла в небогатой семье, где не всегда была возможность приобрести желаемые вещи. Елена была скрытным ребенком и не любила делиться подробностями личной жизни с близкими.

После окончания школы в Волгограде Елена поступила в местный энергетический колледж. Получив диплом в 1997 году, она решила не работать по специальности, а посвятить себя семье и воспитанию ребенка.

Карьерный путь: от случайных подработок к собственному бизнесу

Жизнь Елены Путылиной была связана с частыми переездами, что затрудняло построение стабильной карьеры. Она бралась за различные подработки, чтобы обеспечить семью. По словам ее старшего сына Евгения, в детстве ему приходилось брать на себя часть забот о младших братьях, выполняя роль няни.

Переезд в Краснодарский край стал переломным моментом в жизни Елены. В 2014 году вместе с мужем она основала риелторскую компанию «Аякс». Впоследствии супруги переключились на юридическую сферу, специализируясь на вопросах банкротства и списания долгов. В 2023 году Елена Михайловна прошла курсы повышения квалификации.