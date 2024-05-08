Терпела непочтительное отношение сына, но смогла растопить сердце Бузовой: что известно о маме Ершова из шоу «Сокровища императора»

Елена Путылина, мать известного блогера Жени Ершова, привлекла внимание общественности после участия в телепроекте «Сокровища императора» на канале ТНТ. Ее жизненный путь насыщен разнообразными событиями: от раннего материнства и смены профессий до построения собственного бизнеса и участия в популярном реалити-шоу.
Ранние годы
Елена Путылина родилась 21 июня 1978 года в поселке Светлый Яр Волгоградской области. О ее детстве и юности известно немного. В одном из интервью она поделилась, что росла в небогатой семье, где не всегда была возможность приобрести желаемые вещи. Елена была скрытным ребенком и не любила делиться подробностями личной жизни с близкими.
После окончания школы в Волгограде Елена поступила в местный энергетический колледж. Получив диплом в 1997 году, она решила не работать по специальности, а посвятить себя семье и воспитанию ребенка.
Карьерный путь: от случайных подработок к собственному бизнесу
Жизнь Елены Путылиной была связана с частыми переездами, что затрудняло построение стабильной карьеры. Она бралась за различные подработки, чтобы обеспечить семью. По словам ее старшего сына Евгения, в детстве ему приходилось брать на себя часть забот о младших братьях, выполняя роль няни.
Переезд в Краснодарский край стал переломным моментом в жизни Елены. В 2014 году вместе с мужем она основала риелторскую компанию «Аякс». Впоследствии супруги переключились на юридическую сферу, специализируясь на вопросах банкротства и списания долгов. В 2023 году Елена Михайловна прошла курсы повышения квалификации.
Елена Путылина попала на ТВ с сыном Евгением Ершовым. Фото: ТНТ
Личная жизнь: два брака и трое сыновей
Елена Путылина дважды была замужем. О своем первом супруге, который ушел из жизни в 2018 году, она предпочитает не вспоминать. В этом браке 7 декабря 1998 года родился первенец — Евгений Ершов. Он построил успешную карьеру блогера, участвовал в телевизионных проектах и стал бойцом поп-MMA.
После развода Елена встретила новую любовь — Романа Путылина, бывшего военного, который после выхода на пенсию занялся предпринимательской деятельностью. Вместе с сыном Еленой переехала в Невинномысск, а затем семья обосновалась в Краснодаре.
В браке с Романом Путылиным родились двое сыновей. Елена часто делится фотографиями своих детей в социальных сетях. Она увлекается садоводством, а также любит путешествовать вместе с семьей. Елена Михайловна с гордостью следит за жизнью старшего сына и радуется его творческим достижениям.
Евгений Ершов — старший сын Елены Путылиной. Фото: ТНТ
Участие в шоу «Сокровища императора»
В 2024 году Елена Путылина вместе с сыном Евгением стала участником реалити-шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ. В рамках проекта участники, объединенные в пары, боролись за главный приз в один миллион юаней, выполняя различные задания.
Съемки шоу проходили в Китае. Елена запомнилась зрителям своим неоднозначным поведением во время одного из заданий, когда участникам нужно было найти ребенка в толпе, ориентируясь только по фотографии. Женщина хватала мальчиков за лица, заставляя их улыбаться, что вызвало критику со стороны зрителей.
Неоднозначную реакцию вызвали и действия Евгения, который пытался усложнить прохождение испытаний конкурентам, пряча их конверты с заданиями. Хотя формально это не было нарушением правил, ведущая проекта Ольга Бузова осудила такой поступок участника.
Во время одного из испытаний конкуренты отдали Елене и Евгению «черную кошку», что означало для них существенную задержку на старте следующего задания. Елена не смогла сдержать слез, а Ольга Бузова вступилась за нее, напомнив остальным участникам о проблемах со здоровьем у Елены. Ведущая также упрекнула Евгения, который часто унижал мать, высказывая ей свое недовольство.