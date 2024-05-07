Пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала, что происходит с внешностью Николь Кидман: «У нее было чрезмерно замороженное лицо»

Николь Кидман накануне посетила одно из самых громких мероприятий в США — бал Института костюма Met Gala. В этом году звезды по большей части наряжались в нежные образы. Но актриса даже здесь смогла выделиться.
Чтобы поддержать тематику «Спящая красавица: возрождение моды», она выбрала черное пышное платье с белым корсетом, которое считается культовым. Изначально черно-белый наряд был показан в весенне-летней коллекции Кристобаля Баленсиаги в 1951 году.
Образ выглядел броским. Николь распустила волосы, а также продемонстрировала макияж с акцентом на глаза, неброский и нежный. Однако некоторые гости и пользователи Сети ахнули. Им показалось, что лицо артистки выглядит неестественно, словно оно застыло. Для Teleprogramma.pro внешность звезды оценила пластический хирург и косметолог Мадина Байрамукова.
«Она очень худенькая, субтильная, подкожного жира мало. Одно время у нее было чрезмерно замороженное лицо. Видно было, что есть достаточно большие дозировки ботулинического токсина. Но в этот выход в свет она мне понравилась.
Конечно, она будет выглядеть немножко алебастровой, потому что, не будем забывать, для таких мероприятий используется многослойный макияж, который в свете софитов не должен просвечивать, должен безупречно покрывать лицо. Для ее возраста она выглядит очень хорошо. У нее отличная фигура, несмотря наличие двух детей.
Николь Кидман. Фото: Global Look Press
Такой типаж лица а-ля певица Валерия. Просто Валерия такая маленькая и миниатюрная и всю жизнь будет выглядеть молодо. А Николь Кидман не только худенькая, но и высоченная, плюс еще белая кожа.
Все-таки смуглая кожа более эластичная по природным качествам. У обладательниц такой белой полупрозрачной кожи, рыженьких женщин, у них кожа не такая эластичная, она с возрастом стареет быстрее. Учитывая все эти факторы, она очень хорошо выглядит», — высказалась эксперт.
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Мадина Байрамукова. Фото: Teleprogramma.pro