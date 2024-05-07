Пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала, что происходит с внешностью Николь Кидман: «У нее было чрезмерно замороженное лицо»

Николь Кидман накануне посетила одно из самых громких мероприятий в США — бал Института костюма Met Gala. В этом году звезды по большей части наряжались в нежные образы. Но актриса даже здесь смогла выделиться.

Чтобы поддержать тематику «Спящая красавица: возрождение моды», она выбрала черное пышное платье с белым корсетом, которое считается культовым. Изначально черно-белый наряд был показан в весенне-летней коллекции Кристобаля Баленсиаги в 1951 году.

Образ выглядел броским. Николь распустила волосы, а также продемонстрировала макияж с акцентом на глаза, неброский и нежный. Однако некоторые гости и пользователи Сети ахнули. Им показалось, что лицо артистки выглядит неестественно, словно оно застыло. Для Teleprogramma.pro внешность звезды оценила пластический хирург и косметолог Мадина Байрамукова.