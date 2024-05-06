«Я пыталась доказать сквозь сопли и слезы, истерики»: через что пришлось пройти победительнице шоу «Маска» Севиль, чтобы попасть на сцену

Последний сезон популярного шоу «Маска» запомнился зрителям яркими выступлениями и неожиданными разоблачениями. Одной из самых интригующих фигур проекта стал загадочный Енот, который до последнего держал в секрете свою личность.

На протяжении всего сезона жюри и зрители пытались угадать, кто же скрывается под маской Енота. Версии были самые разные: Ани Лорак, Юлия Савичева, Анна Чиповская. Енот мастерски запутывал всех своими выступлениями, демонстрируя разные грани своего таланта.

В финале шоу маска была снята, и под ней оказалась Севиль — солистка группы Artik & Asti. Ее участие в проекте стало настоящим открытием для многих. Seville продемонстрировала не только свои выдающиеся вокальные данные, но и яркий актерский талант.

«Плачь и смотри», Chandelier, «Я не отступлю» — эти и другие хиты в исполнении Севиль покорили сердца зрителей и жюри.

Члены жюри были восхищены перевоплощением Севиль и ее умением создавать на сцене неповторимые образы. Но Севиль не всегда получала комплименты своему таланту, ей пришлось долго и упорно трудиться, чтобы стать известной и успешной.