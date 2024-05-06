«Я пыталась доказать сквозь сопли и слезы, истерики»: через что пришлось пройти победительнице шоу «Маска» Севиль, чтобы попасть на сцену

Последний сезон популярного шоу «Маска» запомнился зрителям яркими выступлениями и неожиданными разоблачениями. Одной из самых интригующих фигур проекта стал загадочный Енот, который до последнего держал в секрете свою личность.
На протяжении всего сезона жюри и зрители пытались угадать, кто же скрывается под маской Енота. Версии были самые разные: Ани Лорак, Юлия Савичева, Анна Чиповская. Енот мастерски запутывал всех своими выступлениями, демонстрируя разные грани своего таланта.
В финале шоу маска была снята, и под ней оказалась Севиль — солистка группы Artik & Asti. Ее участие в проекте стало настоящим открытием для многих. Seville продемонстрировала не только свои выдающиеся вокальные данные, но и яркий актерский талант.
«Плачь и смотри», Chandelier, «Я не отступлю» — эти и другие хиты в исполнении Севиль покорили сердца зрителей и жюри.
Члены жюри были восхищены перевоплощением Севиль и ее умением создавать на сцене неповторимые образы. Но Севиль не всегда получала комплименты своему таланту, ей пришлось долго и упорно трудиться, чтобы стать известной и успешной.
Севиль Велиева скрывалась под маской Енота на шоу «Маска». Фото: кадр НТВ
«Севиль, бей»
Она была очень разносторонним ребенком, занималась в разных кружках и секциях. Папа хотел, чтобы девочка профессионально занималась спортом, и так Севиль оказалась на каратэ, хотя мама была категорически против.
Папа не видел в дочери леди. Он учил ее быть простой, «не выпендриваться» и обязательно быть сильной.
«Папа ходил на все соревнования: «Севиль, дави! Севиль, бей!» Он всегда воспитывал во мне мужской характер и дух. Даже когда я маленькой падала в лужи, не поднимал, а становился рядом и говорил: «Вставай, чего лежишь-то?» — вспоминает она.
А потом девочке сломали нос, в шоке был даже папа. Тогда Севиль поняла, что внешность может очень сильно пострадать из-за каратэ, и прекратила тренировки. Но она уже запомнила, каково это — быть сильной, и знала, как ответить своим обидчикам.
Севиль Велиева с детства мечтала быть певицей. Фото: Global Look Press
«Я преклоняюсь перед твоим талантом»
А вот в музыкальную карьеру девочки не верили оба родителя. Она выросла, поступила в университет на историко-филологический факультет, а мечтала заниматься музыкой. Из-за этого она пропадала на всевозможных конкурсах и просмотрах. Но даже когда она занимала первые места, это не помогало.
«Родители долго не верили в меня с моим пением и часто на этой почве ругались. И совсем не так давно они начали по-другому к этому относиться. Я всегда пыталась им доказать, что я чего-то стою, сквозь сопли и слезы, истерики и упорством в работе над голосом», — говорила певица.
Музыкального образования она так и не получила. Севиль — самоучка, а точнее — самородок. И однажды этот самородок рассмотрели, когда она попала на шоу «Голос». К ней повернулись Дима Билан и Леонид Агутин, а это чего-нибудь да стоит. Из шоу она потом выбыла, но это было неважно, ее талант наконец увидели. Началась карьера в Artik & Asti, певица стала чаще появляться на ТВ. А теперь и победила в шоу «Маска».
«Я преклоняюсь перед твоим талантом», — сказал ей сам Филипп Киркоров.
Похоже, Севиль больше никому и ничего не нужно доказывать.
По материалам «Комсомольской правды»