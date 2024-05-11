Почему Ален Делон больше не может распоряжаться своим имуществом и деньгами

За последний месяц появилась масса новостей об одном из самых популярных в СССР французских актеров - от тревожных до оптимистичных. В апреле суд поместил актера под усиленную опеку, и теперь он не может распоряжаться своими финансами. Журнал «Телепрограмма» рассказывает о последних переменах в судьбе Алена Делона.
Анушка - любовь его
33-летняя дочь актера Анушка на днях опубликовала у себя в соцсетях новое фото Алена Делона. Она сообщила, что ее отец одобрил этот снимок для публичного размещения в сети: «Я показала папе фотографию - он подумал, что она красивая». На снимке Делон в сером кардигане сидит за столом и немного улыбается. Дочь артиста заверила, что ее отец «спокоен и гармоничен». Анушка написала: «В пятницу утром я сфотографировала папу. Как воспоминание на будущее о наших временах. Завтрак с ним заставляет меня чувствовать бесконечную благодарность.
Уникальный момент сладости в моем мире. Я думаю, что он красивый. С его вечно синим, стальным, ярким, боевым взглядом, придающим мне невообразимую силу. Мой бессмертный…» Ален Делон живет в своем французском поместье, а рядом с ним недавно нанятая Анушкой медсестра (прежнюю сиделку-японку уволили после череды скандалов), часто приезжают дочь с внуком. Анушка всегда была самым любимым ребенком у отца, а с двумя сыновьями он часто ругался и до болезни.
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Самый красивый актер французского кино XX века не снимается с 2017 года, а из театра ушел еще раньше. Делон болен: у него диффузная лимфома (рак крови), а после инсульта летом 2021 года стала развиваться болезнь Альцгеймера. Болезням предшествовала депрессия, а ей поспособствовали две смерти: в 2017 году умерла актриса Мирей Дарк, которая 15 лет была гражданской женой Делона, а в начале 2021-го скончалась от рака его бывшая (и единственная официальная) жена Натали Делон. С середины 2021 года Делон периодически заявлял о том, что намерен пройти эвтаназию в Швейцарии, где она разрешена для тяжелобольных. Делон имеет гражданство и этой страны. Однако это были всего лишь разговоры.
Опека ради денег
В апреле 2024 года суд французского города Монтаржи отправил Делона под усиленную опеку. Опекун не кто-то из родни, а третье лицо - его имя держится в секрете. Делону запретили самостоятельно распоряжаться финансами и имуществом, выбирать себе врачей и принимать некоторые другие важные решения. Ходатайствовал за назначение куратора экс-адвокат артиста Кристоф Айела.
Такой вид опекунства «для защиты пожилого человека и его имущества, когда он находится в затруднительном положении, связанном с изменением физических способностей, и нуждается в помощи» - весьма распр страненная практика во Франции. На днях актер через своего адвоката Лоуренса Бедоссу распространил сообщение: он не станет оспаривать решение суда об опеке и полностью доверяет куратору, которого ему назначил судья.
Тем временем дети артиста сражаются в суде. Дочь Анушка подала в суд на двух братьев (59-летнего Энтони и 29-летнего Алена-Фабьена) за «использование, хранение или разглашение документа или записи, полученных в результате посягательства на неприкосновенность частной жизни других лиц». Братья опубликовали в соцсетях тайно записанный на видео разговор сестры с отцом… Она разозлилась - видео намекало на неполную дееспособность их отца. Исков друг к другу у этой троицы полно. Братья обозлились на Анушку, когда узнали: их отец еще до диагностирования болезни Альцгеймера переделал завещание и отписал 50% имущества дочери, по 25% сыновьям.
Рождество с семьей. Такие встречи бывают нечасто. Фото: личная страница Ален-Фабьен в социальной сети
Дети знаменитого актера объединились лишь однажды за последний год. В 2023-м они вместе подали в суд то ли на сиделку-японку, то ли по совместительству на любовницу отца. Дети актера подозревали, что 66-летняя Хироми Роллен намерена женить на себе Делона. Также сиделку обвинили в том, что она била Алена и контролировала его телефонные звонки. В ответ Роллен наврала с три короба: мол, дети запрещали лечить отца, а она почти 30 лет была любовницей актера. Так сиделка стала звездой на местном ТВ и начала давать интервью за деньги. Суд встал на сторону детей Делона, сиделке запретили приближаться к артисту.
Стоит ли наследство Делона всех этих скандалов? Размер состояния актера, по самым скромным подсчетам, составляет 300 млн евро. Ален Делон получал бешеные гонорары, когда снимался в кино, - $100 тыс. за съемочный день. Также у него была своя продюсерская компания Adel Production, которая выпустила в прокат 29 кинофильмов, в том числе «Борсалино» с Жан-Полем Бельмондо.
Кроме того, у актера был успешный международный бизнес - своя компания Adid Alain Delon International Distribution: торговали одеждой, косметикой, алкоголем и сигаретами под брендом актера. У актера было много инвестиций - так что размер его состояния может оказаться еще больше. К примеру, в 2022 году Ален Делон продал личную коллекцию произведений искусства за 8 млн евро. А сколько еще всего не продано…