Почему Ален Делон больше не может распоряжаться своим имуществом и деньгами

За последний месяц появилась масса новостей об одном из самых популярных в СССР французских актеров - от тревожных до оптимистичных. В апреле суд поместил актера под усиленную опеку, и теперь он не может распоряжаться своими финансами. Журнал «Телепрограмма» рассказывает о последних переменах в судьбе Алена Делона.

Анушка - любовь его

33-летняя дочь актера Анушка на днях опубликовала у себя в соцсетях новое фото Алена Делона. Она сообщила, что ее отец одобрил этот снимок для публичного размещения в сети: «Я показала папе фотографию - он подумал, что она красивая». На снимке Делон в сером кардигане сидит за столом и немного улыбается. Дочь артиста заверила, что ее отец «спокоен и гармоничен». Анушка написала: «В пятницу утром я сфотографировала папу. Как воспоминание на будущее о наших временах. Завтрак с ним заставляет меня чувствовать бесконечную благодарность.

Уникальный момент сладости в моем мире. Я думаю, что он красивый. С его вечно синим, стальным, ярким, боевым взглядом, придающим мне невообразимую силу. Мой бессмертный…» Ален Делон живет в своем французском поместье, а рядом с ним недавно нанятая Анушкой медсестра (прежнюю сиделку-японку уволили после череды скандалов), часто приезжают дочь с внуком. Анушка всегда была самым любимым ребенком у отца, а с двумя сыновьями он часто ругался и до болезни.