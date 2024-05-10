Сколько зарабатывали за склоки на лобном месте главные звезды «Дома-2»

Первые 10 лет проект был резонансным, а его телерейтинги - высокими. Потом популярность телешоу постепенно пошла на спад. Вы не поверите, но до сих пор можно пройти кастинг в «Дом-2» 16+ и попасть на Поляну. Журнал «Телепрограмма» рассказывает, сколько зарабатывали звезды «Дома-2» в разные годы.

Раньше - 3 млн руб. в месяц

В годы расцвета «Дом-2» шел на ТНТ. Первые восемь лет одной из двух ведущих шоу была Ксения Собчак. Она вспомнила, как получила первую работу на ТВ: «Я ходила безуспешно на кастинги: меня не взял Эрнст на «Фабрику звезд» (пела я и тогда отвратительно), не взяли вести «Афишу» - я соревновалась с Таней Арно, и в финальном туре выбрали ее, а я рыдала крокодильими слезами. Но взяли в «Дом-2». Настоял лично Валерий Комиссаров (автор идеи проекта. - Авт.): «В ней что-то есть, она смешная какая-то, но при этом стерва». Но я всегда считала: «Дайте просто за ручку подержаться, а дверь я сама выломаю».

Спасибо всем моим учителям и институтам, и «Дом-2» я тоже вспоминаю с благодарностью. И помните, не важно, кто кем был, - важно, кто кем стал!» Собчак традиционно лукавит - согласилась она вести скандальный телепроект только за огромные деньги. Ксения как-то сообщала, что в месяц на «Доме-2» ей платили по $100 тыс. (по курсу 2012 года 3 млн руб.). Ее соведущая Ксения Бородина зарабатывала сначала в 5 раз, а потом в 3 раза меньше. Позже Бородина стала работать в компании экс-участницы «Дома-2» Ольги Бузовой. Им платили по $30 тыс. (по курсу 2020 года - 2,2 млн руб.).

Участники развлекали публику и зарабатывали собственную узнаваемость тоже за гонорар. Самая высокая зарплата на Поляне среди участников за все годы существования телешоу была у Виктории Бони.