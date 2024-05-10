Сколько зарабатывали за склоки на лобном месте главные звезды «Дома-2»

Первые 10 лет проект был резонансным, а его телерейтинги - высокими. Потом популярность телешоу постепенно пошла на спад. Вы не поверите, но до сих пор можно пройти кастинг в «Дом-2» 16+ и попасть на Поляну. Журнал «Телепрограмма» рассказывает, сколько зарабатывали звезды «Дома-2» в разные годы.
Раньше - 3 млн руб. в месяц
В годы расцвета «Дом-2» шел на ТНТ. Первые восемь лет одной из двух ведущих шоу была Ксения Собчак. Она вспомнила, как получила первую работу на ТВ: «Я ходила безуспешно на кастинги: меня не взял Эрнст на «Фабрику звезд» (пела я и тогда отвратительно), не взяли вести «Афишу» - я соревновалась с Таней Арно, и в финальном туре выбрали ее, а я рыдала крокодильими слезами. Но взяли в «Дом-2». Настоял лично Валерий Комиссаров (автор идеи проекта. - Авт.): «В ней что-то есть, она смешная какая-то, но при этом стерва». Но я всегда считала: «Дайте просто за ручку подержаться, а дверь я сама выломаю».
Спасибо всем моим учителям и институтам, и «Дом-2» я тоже вспоминаю с благодарностью. И помните, не важно, кто кем был, - важно, кто кем стал!» Собчак традиционно лукавит - согласилась она вести скандальный телепроект только за огромные деньги. Ксения как-то сообщала, что в месяц на «Доме-2» ей платили по $100 тыс. (по курсу 2012 года 3 млн руб.). Ее соведущая Ксения Бородина зарабатывала сначала в 5 раз, а потом в 3 раза меньше. Позже Бородина стала работать в компании экс-участницы «Дома-2» Ольги Бузовой. Им платили по $30 тыс. (по курсу 2020 года - 2,2 млн руб.).
Участники развлекали публику и зарабатывали собственную узнаваемость тоже за гонорар. Самая высокая зарплата на Поляне среди участников за все годы существования телешоу была у Виктории Бони.
Виктория Боня была самой высокооплачиваемой участницей телестройки. Фото: Канал ТНТ
. Ей в месяц платили $8 тыс. (по курсу 2005 года - 224 тыс. руб.). Остальным рейтинговым участникам в пик популярности проекта с 2005 по 2014 год платили по $5 тыс. (по курсу 2005 года - 140 тыс. руб.). Кто эта «золотая молодежь» «Дома-2»? Высокую зарплату получали: Ольга Бузова, Солнце, Алена Водонаева, Степан Меньщиков, Анастасия Дашко, Сэм Селезнев, семьи Нелидовых, Пынзарь, Агибаловых и другие персонажи шоу, чьи имена были на слуху. Зарплата других, менее популярных участников была намного меньше, зависела от рейтинга персонажа - у кого-то меньше в 2 раза, у кого-то в 3 раза. Первые два месяца не платили ничего.
Ежемесячную зарплату участники «Дома-2» не тратили: они жили на всем готовом - и кров, и стол, и одежда, и сотовая связь были бесплатными. Поэтому копили - в зависимости от рейтинга и времени пребывания на реалити. Одни собирали на машину, а другие еще и на квартиру в Подмосковье. Еще один бонус - за время телеэфиров герои набирали больше миллиона подписчиков в соцсетях. Покинув проект, они стали блогерами, открыли небольшие бизнес-проекты и по-прежнему зарабатывают на аудитории «Дома-2» - только теперь иначе. Их аудитория повзрослела и осталась с героями своей молодости.
Сейчас - 300 тыс. руб. в месяц
С 2021 года «Дом-2» выходит на телеканале «Ю». Прежних зарплат там нет. Не случайно Ксения Бородина сбежала с этой работы. В конце 2023 года у нее закончился контракт, и она не захотела его продлевать. Бородину не устроила зарплата. Сейчас «Дом-2» ведет ее подруга Ольга Орлова.
Максимальная зарплата Ольги Орловой - 300 тыс. рублей. Фото: Канал ТНТ
Ее ежемесячный доход здесь зависит от количества рабочих дней: максимальная зарплата 300 тыс. руб. Соведущие Нелли Ермолаева и Андрей Черкасов получают еще меньше. Участникам платят мало и редко - только тем, кто популярен. На проект до сих пор в качестве участников или приглашенных гостей, экспертов зовут звезд того старого «Дома-2». Они приходят ради подработки или чтобы пропиарить какой-то свой проект - все же блогеры.
«Старички» приходят на проект как эксперты. Одна из них - Анастасия Дашко. Фото: Канал «Ю»
Платят «старичкам» в зависимости от степени вовлеченности, в среднем 100 тыс. руб. в месяц. Включишь этой весной телевизор, а там Настя Дашко - и кажется, что на машине времени перенесся в далекий 2004 год.