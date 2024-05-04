Проверенные рецепты жареного мяса, готовить которое нужно непременно на открытом весеннем воздухе и в хорошей компании

Как мариновать, какое мясо брать, на чем жарить и с чем употреблять - у каждого свой секрет, это целая и весьма сокровенная наука. Поэтому журнал «Телепрограмма», ни на грамм не нарушая устоев шашлыкожарки, предлагает изголодавшемуся по свежему воздуху и сочному мясу читателю рецепты от российских знаменитостей. Живущие за городом звезды уж точно знают в этом толк.
Королевский шашлык от Ларисы Гузеевой
Фото: Первый канал
Любительница вкусно поесть Лариса Гузеева, которая и готовить любит, и множество рецептов знает, вывела собственный способ приготовить сочное мясо, не затрачивая при этом гору продуктов. В программе «Живая жизнь» ведущая раскрыла секретный рецепт, содержание которого ее периодически просят напомнить по телефону даже друзья-армяне.
Фото: Первый канал
. Основа таинства - уникальный маринад. Берется помидор (если компания большая - два), можно переспелый, нарезается в плошку с луком («Без лука это смешной шашлык!»), туда же кидаются 6 веточек тархуна, пучок кинзы, стручок острого перца чили, половина пучка зеленого лука, который даст «приятную горчинку», затем волшебная смесь «разбивается» до состояния пюре, чтобы дало много сока, и перемалывается (!) блендером. Так получается маринад - в него погружаются полтора кило свиной шейки, нарезанные на «красивые кусочки».
Мясо разминается руками, как пластилин, к нему добавляется черный и белый перец. Половинка лука-шалота, головка чеснока и лимон, два баклажана и шесть молодых морковок выкладываются на решетку на гриль, слегка обжариваются, после чего мякоть из них общей кашицей выкладывается в виде рагу в стеклянную форму для запекания - туда же крошится петрушка. Это гарнир. Мясо тем временем нанизывается на шампуры и обжаривается классическим образом на глаз до состояния готовности. После чего выкладывается на тонкий армянский лаваш. Приятного аппетита!
Семга от Юлии Высоцкой
Фото: личная страница Юлии Высоцкой в социальной сети
Знатная повариха Юлия Высоцкая, которая и программу «Едим дома!» ведет, и собственный бренд продуктов питания поддерживает, предлагает отвлечься от мяса и сконцентрироваться на красной рыбе.
- Рецепт универсален, поэтому вместо семги можно использовать рыбу, которая вам нравится, - предлагает актриса. - Осетрину, лосося, кету, горбушу. Главное, чтобы рыбное филе было плотным по фактуре и не слишком тонким.
Фото: НТВ
Для четырех порций понадобятся 800 граммов рыбы, перец чили, лайм, лимон, имбирь и базилик. Рыбку нужно бережно нарезать на шашлычки длиной 10 сантиметров и шириной в палец. Имбирь перетереть. От лайма отделить цедру и тоже натереть на мелкой терке. Два перчика чили очистить от ядерных семечек и накромсать небольшими кубиками. Измельчить 3 - 4 листа базилика. Перемешать все это в смесь и добавить щепотку соли. Этим маринадом смазать куски семги, свернуть кусочки пополам, нанизать на зубочистки и жарить на гриле пять - семь минут. Готово!
Телятина Тарзана
Фото: личная страница Сергея Глушко в социальной сети
Муж Наташи Королевой артист Сергей Глушко (Тарзан) всю жизнь вынужден держать себя в форме. Поэтому шашлык от Тарзана - из телятины, максимально нежный и обезжиренный. Берем телятину, соль, перец, луковицу и винный уксус. Мясо очистить от сухожилий и пленок, нарезать на кусочки и выложить в эмалированную посуду, куда добавить смесь из соли, черного молотого перца, молодого нарезанного лука, молодых семян кориандра, разведенных в нескольких ложках винного уксуса. Все это хорошо перемешать и поставить в темное холодное место на 12 (!) часов. После мясо очистить от специй, нанизать на шампуры, смазать растительным маслом и отправить на мангал.
Баранина под гранатом от Анны Хилькевич
Фото: личная страница Анны Хилькевич в социальной сети
Совсем скоро в эфир вернется легендарный сериал «Универ. 13 лет спустя» 16+, а пока одна из ключевых актрис проекта раскрывает секрет шашлыка, которому ее научили на Кавказе. Два кило баранины нарезаются крупными кусками, а лук - полукольцами, после чего складываются в кастрюлю, перемешиваются и приправляются солью, перцем и специями. Затем полученное заливается гранатовым соком (!), накрывается тарелкой и прикрывается гнетом. Маринад должен полностью пропитать мясо. В зависимости от пожеланий по степени мягкости мяса мариновать можно от пяти часов до суток. Ну а потом пожарить на шампурах.
Бонус
Шашлык слесарский от Гоши
Фото: кадр из фильма
В мелодраме «Москва слезам не верит» 18+ слесарь Гоша покоряет сердце Кати и ее дочери в том числе и фирменной готовкой шашлыка. Нужно взять 1,5 кг свинины, 5 - 6 штук лука, 3 - 4 столовые ложки уксуса 9%, ложку соли, 2 столовые ложки растительного масла, черный молотый перец и любимые специи. Мясо нарезать кубиками, лук - кольцами, вывалить это в таз и перемешать. Посолить, поперчить и добавить специи, влить растительное масло, уксус.
Утрамбовать, накрыть крышкой или пищевой пленкой и оставить в холодильнике мариноваться на 3 - 4 часа. Нанизывать куски мяса на шампуры нужно не очень плотно, как у героев фильма. Луковые кольца и помидоры должны разделять куски мяса. Жарить на углях хорошо промаринованный шашлык нужно около 20 минут - по 10 с каждой стороны.