Проверенные рецепты жареного мяса, готовить которое нужно непременно на открытом весеннем воздухе и в хорошей компании

. Основа таинства - уникальный маринад. Берется помидор (если компания большая - два), можно переспелый, нарезается в плошку с луком («Без лука это смешной шашлык!»), туда же кидаются 6 веточек тархуна, пучок кинзы, стручок острого перца чили, половина пучка зеленого лука, который даст «приятную горчинку», затем волшебная смесь «разбивается» до состояния пюре, чтобы дало много сока, и перемалывается (!) блендером. Так получается маринад - в него погружаются полтора кило свиной шейки, нарезанные на «красивые кусочки».

Мясо разминается руками, как пластилин, к нему добавляется черный и белый перец. Половинка лука-шалота, головка чеснока и лимон, два баклажана и шесть молодых морковок выкладываются на решетку на гриль, слегка обжариваются, после чего мякоть из них общей кашицей выкладывается в виде рагу в стеклянную форму для запекания - туда же крошится петрушка. Это гарнир. Мясо тем временем нанизывается на шампуры и обжаривается классическим образом на глаз до состояния готовности. После чего выкладывается на тонкий армянский лаваш. Приятного аппетита!

Семга от Юлии Высоцкой