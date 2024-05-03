Как сложились судьбы актеров сериала «Солдаты»: Лымарев «завис» в эпизодах, а Маклаков растит шестерых детей

Пожалуй, самым милым сериалом, посвященным людям в форме, стали «Солдаты» 16+ (РЕН ТВ) - прожившая 17 сезонов армейская сага о добре и зле, дружбе на службе, подставах и изменах и, конечно, любви. Вышедший в 2004 году проект с ходу полюбился зрителю за простоту и здоровую романтику - колоритных персонажей со всех уголков России, что тянут лямку срочной службы, сыграли как звезды (Роман Мадянов, Оскар Кучера, Алексей Панин, Борис Щербаков, Мария Аронова), так и молодые, никому не известные артисты, ставшие популярными на всю страну. Как сложилась судьба самых ярких из них, вспоминает журнал «Телепрограмма».
Александр Лымарев (Михаил Медведев)
Фото: РЕН ТВ
Мажора Медведева, отчисленного из вуза за прогулы, сыграл Александр Лымарев, выросший на севере столицы. Будущий актер, персонаж которого переехал в мегаполис из деревни, учился в самой обычной московской школе и мог стать... превосходным степистом. Его прадед был народным артистом РСФСР, а сам Медведев даже выиграл бронзу на чемпионате Европы по степу. Саша окончил Щукинское театральное училище в 2003 году, а в 2004-м вышли «Солдаты», сделавшие Лымарева локальной звездой. Пару лет он снимался в проекте, потом уходил - большие роли в новых проектах так и не давали, потом возвращался уже в армейскую сагу в образе бизнесмена Медведева.
Фото: кадр из фильма
Сыграл в нескольких популярных проектах («Нулевой километр» 18+, «Застава Жилина» 18+, «Обручальное кольцо» 18+), но так и завис на уровне эпизодических ролей, оставшись заложником одного образа.
Иван Моховиков (Кузьма Соколов)
Фото: РЕН ТВ
Сослуживец и земляк Медведева - открытый деревенский парень Кузьма Соколов - работа Ивана Моховикова. И как бы органично ни смотрелся Иван в образе сельского простака, он потомственный актер, а не деревенщина. Поэтому еще в родной таллинской школе пошел в театральный кружок, а в 2001 году поступил в ГИТИС. В «Солдаты» он попал с десятком эпизодических ролей в довольно известных проектах («Гражданин начальник» 18+, «Азазель» 18+, «Марш турецкого» 12+), но суперизвестность принес Моховикову именно этот проект. И все же, как и в случае с Лымаревым, взлетной полосой проект для молодого артиста не стал - да, у Ивана были работы в «Штрафбате» 16+, «Вии» 12+ и «Годунове» 16+, но все они сплошь третьестепенные.
Фото: Global Look Press
Сейчас премьер у 44-летнего Моховикова не так много: в прошлом году вышло всего два проекта с актером, не так давно - сериал «Горячая точка», а еще ожидается к выходу детективный сериал «Лепила». Зато Иван давно и счастливо живет в браке с коллегой Ольгой Глушко - в 2007 году у них родился сын Макар.
Алексей Маклаков (прапорщик Шматко)
Фото: РЕН ТВ
Почти всегда рядом с Соколовым («Соколов, е-мае!») в «Солдатах» бродил легендарный Олег Николаевич Шматко. Ушлый и своенравный прапорщик, профессиональный проныра и интриган полюбился зрителю и, даже с учетом заметной роли водителя в «Ночном дозоре» 18+, стал чуть ли не главным достоянием карьеры Маклакова. После армейского сериала он продолжил штамповать очаровательных, хоть и не всегда привлекательных персонажей на базе Шматко (а прапорщик из «Солдат» даже получил спин-офф). Маклаков очень востребован у современных продюсеров: «Хрустальный» 18+, «Майор Гром» 12+, «Нулевой пациент» 18+ и проч.
Фото: личная страница Алексея Маклакова в социальной сети
Заслуженного артиста РФ можно увидеть и в спектаклях «Ленкома». 63-летний актер трижды был женат и растит шестерых детей: Татьяну (около 45 лет), Прохора (38 лет, у которого есть сын Платон), Илью (36 лет, тоже снялся в «Солдатах»), Николь (25 лет), Ирину (15 лет), Софию (11 лет).
Жена Анна Романова моложе артиста на 23 года.
Юрий Шибанов (Ренат Фахрутдинов)
Фото: РЕН ТВ
Пожалуй, самая драматичная судьба постигла исполнителя роли Рената Фахрутдинова, у которого есть брат-близнец Ильхам (сыграл тоже Шибанов). В «Солдаты» артист приходил с неплохим багажом - небольшие, но заметные роли в проектах «Империя под ударом» 12+ и «Убойная сила» 12+. Позже он окончил факультет режиссерского искусства, переехал жить в Сергиев Посад, где работал в небольшом местном театре. В 2009 году вернулся в Москву и вел мероприятия, запускал курсы для начинающих ведущих. Но и в этом не преуспел. Зато открыл талант писателя и выпускал сказки и книги для тамады.
Фото: личная страница Юрия Шибанова в социальной сети
Невостребованность сыграла с ним злую шутку - он помутился рассудком. Теперь артист ведет треш-стримы, подписав контракт с интернет-продюсерами и пользуясь тем, что выпали все зубы (диагноз - пародонтит). Деньги на зубные протезы он собрал в интернете. Шибанов дважды был женат: от второго брака у него растет сын Александр (9 лет).
Максим Мальцев (Антон Папазогло)
Фото: РЕН ТВ
Еще один колоритнейший персонаж вселенной сериала «Солдаты» - сержант Антон Папазогло. Комичного тугодума сыграл челябинский артист Максим Мальцев. Он с детства посещал театральную школу и в итоге окончил курс Валерия Гаркалина в ГИТИСе. Дебютировал в молодежном сериале «Простые истины» 12+.
Фото: кадр из фильма
После «Солдат» появлялся в других популярных проектах («Глухарь» 18+, «Кухня» 18+) в ролях инспекторов и участковых. При этом Максим успел отучиться и на режиссера в Щукинском театральном училище. Сейчас ему 39 лет, о семейном положении артиста ничего не известно.
P. S. Чтобы понять уровень популярности сериала и степень народной любви к нему, достаточно знать, что в мессенджере Telegram пользователи до сих пор создают смешные стикеры с героями «Солдат», а в Ютубе энтузиасты ведут круглосуточные (!) трансляции всех сезонов проекта!