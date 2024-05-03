Как сложились судьбы актеров сериала «Солдаты»: Лымарев «завис» в эпизодах, а Маклаков растит шестерых детей

После «Солдат» появлялся в других популярных проектах («Глухарь» 18+, «Кухня» 18+) в ролях инспекторов и участковых. При этом Максим успел отучиться и на режиссера в Щукинском театральном училище. Сейчас ему 39 лет, о семейном положении артиста ничего не известно.

P. S. Чтобы понять уровень популярности сериала и степень народной любви к нему, достаточно знать, что в мессенджере Telegram пользователи до сих пор создают смешные стикеры с героями «Солдат», а в Ютубе энтузиасты ведут круглосуточные (!) трансляции всех сезонов проекта!