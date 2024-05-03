Леониду Каневскому - 85! Украинское детство и дружба с Андреем Мироновым

Блестящий актер Леонид Каневский не имеет за плечами ролей уровня Гамлета или даже Деточкина. Однако зритель прекрасно помнит его и по эпизоду в «Бриллиантовой руке» 18+, и по роли галантерейщика Бонасье в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» 16+, и по детективной эпопее «Следствие ведут ЗнаТоКи» 12+, и, конечно, по циклу передач о громких преступлениях. 2 мая харизматичный человек, живой мем и заслуженный артист РСФСР отмечает 85-летие.
Леонид родился в Киеве в еврейской семье технолога и домохозяйки, недоучившейся в консерватории. Собственно, от мамы любовь к искусству и передалась мальчику, выросшему в эвакуации в Сухуми в тяжелых послевоенных условиях.
- Мне было всего два года, когда началась Великая Отечественная, - вспоминал актер. - Киев фашисты бомбили одним из первых, поэтому отец отправил меня и старшего брата Шурика вместе с мамой, бабушкой и дедушкой в Абхазию. Там мы не задержались и эвакуировались еще дальше - в город Сталинск. В 1943-м, после освобождения Сталинграда, отца направили восстанавливать разрушенный город, и он вызвал нас к себе.
После освобождения Киева мы вернулись домой. Меня до четвертого класса часто била шпана, поэтому я стал заниматься в секции борьбы.
С Львом Дуровым, Анатолием Эфросом и Андреем Мироновым в театре. Фото: Global Look Press
В 11 лет Леня с другом записался в драматический кружок в клубе МВД, а к окончанию школы точно определился: поступать в театральный вуз в Москве. В 17 лет он поступил в легендарную Щуку, дружил с Андреем Мироновым и Михаилом Державиным, учился вместе с Василием Ливановым и Зиновием Высоковским. Большинство знает Каневского по ролям в кино и на ТВ, а он вообще-то с 60-х по 90-е играл в ведущих театрах Москвы: «Ленкоме» и Театре на Малой Бронной.
Фото: кадр из фильма
В 1968 году вышла эксцентрическая комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» - фильм произвел фурор, только в первый год проката его посмотрели более 76 млн человек. Конечно, вся страна запомнила голого по пояс атлетичного контрабандиста из Италии, который загипсовывал руку Горбункову. В Баку актер стал национальным героем - к месту съемки эпизода с падением Семена Семеновича приезжают экскурсии! Рядом работает кафе «Черт побери». А в монологе на смешанном языке Леонид «зашифровал» имена актеров «Бриллиантовой руки» и любимой женщины - Елены Березиной («БерезИна команит!»), которая впоследствии стала женой артиста.
Фото: кадр из фильма
Несмотря на роли в «Красной палатке» 12+, «Мэри Поппинс, до свидания» 6+, «Пеппи Длинныйчулок» 0+, вся страна помнит и любит Леонида Каневского как майора Александра Томина - легендарного милиционера из имиджевого сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи», созданного по инициативе главы МВД СССР Щелокова. Артист воплотил священный образ принципиального инспектора угро, который берется за самые сложные задания, в том числе и работу под прикрытием в логове опасного врага. Многие шли служить в милицию или поступать на юрфак только из любви к этому образу.
- Наши герои стали настолько известными, что в театр и на телевидение приходили мешки писем, - удивлялся Каневский. - Среди них было такое: «Убьете майора Томина - разобьем телевизор и больше ничего не будем смотреть». Когда в одной из серий моего героя подстрелили, с Дальнего Востока пришло письмо, в котором спрашивали мою группу крови, видимо, кто-то хотел стать донором.
Фото: НТВ
Своеобразным продолжением милицейской саги про Знаменского, Томина и Кибрит стал цикл документальных фильмов про криминал «Следствие вели...» 18+, где Каневский до сих пор выступает в образе рассказчика историй преступлений в СССР. Фразы, рожденные то сценаристами, то самим актером, вошли в народ и стали вирусными: «Но это уже совсем другая история», «Главное в ходе расследования - не выйти на самого себя», «Без длинных предисловий: мужчина умер», «Где тут моя любимая дырочка?» (во время поиска отверстия в калитке).
Жена Елена - дочь знаменитого Штепселя, артиста Ефима Березина. Фото: личный архив Леонида Каневского
С 1975 года Каневский счастлив в браке с переводчицей Еленой Березиной. Их дочь Наталья (47 лет), выпускница театрального факультета Тель-Авивского университета и художник по костюмам, в 2012 году подарила папе и маме внучку Амалию, которой Леонид Семенович очень гордится.
Фото: личный архив Леонида Каневского
- Когда мы с внучкой гуляли по городу, она, увидев, как ко мне подходят люди, чтобы взять автограф, произнесла: «Леля, я за тебя боюсь, ты можешь зазнаться», - рассказывал артист. - Пришлось ей объяснить, что прошло много лет, как я снялся в известных фильмах, но остался прежним.
В 85 лет Каневский пребывает в отличной физической форме, регулярно делает зарядку, приседает, подтягивается и держит планку три минуты!