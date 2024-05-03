Леониду Каневскому - 85! Украинское детство и дружба с Андреем Мироновым

Блестящий актер Леонид Каневский не имеет за плечами ролей уровня Гамлета или даже Деточкина. Однако зритель прекрасно помнит его и по эпизоду в «Бриллиантовой руке» 18+, и по роли галантерейщика Бонасье в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» 16+, и по детективной эпопее «Следствие ведут ЗнаТоКи» 12+, и, конечно, по циклу передач о громких преступлениях. 2 мая харизматичный человек, живой мем и заслуженный артист РСФСР отмечает 85-летие.

Леонид родился в Киеве в еврейской семье технолога и домохозяйки, недоучившейся в консерватории. Собственно, от мамы любовь к искусству и передалась мальчику, выросшему в эвакуации в Сухуми в тяжелых послевоенных условиях.

- Мне было всего два года, когда началась Великая Отечественная, - вспоминал актер. - Киев фашисты бомбили одним из первых, поэтому отец отправил меня и старшего брата Шурика вместе с мамой, бабушкой и дедушкой в Абхазию. Там мы не задержались и эвакуировались еще дальше - в город Сталинск. В 1943-м, после освобождения Сталинграда, отца направили восстанавливать разрушенный город, и он вызвал нас к себе.

После освобождения Киева мы вернулись домой. Меня до четвертого класса часто била шпана, поэтому я стал заниматься в секции борьбы.