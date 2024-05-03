Гонорары за съемки советских и российских актеров: 3 - 6 тысяч рублей за фильм, несправедливо

Сами артисты не любят афишировать доходы и часто сетуют: мол, наши богатства несколько преувеличены. Но звезды и правда получают в десятки, а то и в сотни раз больше своих поклонников. Журнал «Телепрограмма» сравнивает заработки нынешних звезд кино и кумиров из советских фильмов.

3 - 6 тыс. руб. за фильм - зарплата звезды советского кинематографа

В СССР актеры получали оклады согласно тарифным ставкам трех квалификационных категорий. Действовали они до перестройки. На время съемок в кино оклад был один, во время простоя платили немного меньше. Категорию присваивала тарификационная комиссия при театре или киностудии, в которой артист состоял в штате. Например, Наталья Варлей была прикреплена к МДТ им. Станиславского, а Вячеслав Тихонов состоял в штате киностудии им. Горького.

Ежемесячные оклады были указаны в «Систематизированном сборнике нормативных актов и ведомственных указаний», выпущенном Госкино в 1973 году. Высшая категория: 450 руб. (на период съемок), 300 руб. (простой); требования - яркое дарование, главные роли, выдающиеся образы; оценка работы - народное признание. Первая категория: 350 руб. и 230 руб.; требования - яркое дарование, главные роли, значительные образы; оценка работы: отлично. Вторая категория: актеры второго плана - 120 руб. и 90 руб. Плюс доплачивали за звания, опыт и прочие заслуги.

Кроме того, были вознаграждения, премии. Их прописали в постановлении 1961 года «О мерах по повышению материальной заинтересованности работников кино и киностудий в создании фильмов высокого идейно-художественного уровня и улучшению организации производства кинофильмов». Фильмы делились на четыре категории, и деньги на них выделялись в зависимости от их идейно-художественного уровня. Так, фильмы высшей категории имели к сметной стоимости надбавку 10% - ее направляли на премии. К примеру, до проката картина «Три плюс два» 6+ имела вторую категорию, а после первого успеха в кинотеатрах ее перенесли в высшую категорию - и тогда актерам Наталье Фатеевой, Андрею Миронову, Евгению Жарикову, Наталье Кустинской, Геннадию Нилову начислили по 300 руб. дополнительного вознаграждения.