Гонорары за съемки советских и российских актеров: 3 - 6 тысяч рублей за фильм, несправедливо

Сами артисты не любят афишировать доходы и часто сетуют: мол, наши богатства несколько преувеличены. Но звезды и правда получают в десятки, а то и в сотни раз больше своих поклонников. Журнал «Телепрограмма» сравнивает заработки нынешних звезд кино и кумиров из советских фильмов.
3 - 6 тыс. руб. за фильм - зарплата звезды советского кинематографа
В СССР актеры получали оклады согласно тарифным ставкам трех квалификационных категорий. Действовали они до перестройки. На время съемок в кино оклад был один, во время простоя платили немного меньше. Категорию присваивала тарификационная комиссия при театре или киностудии, в которой артист состоял в штате. Например, Наталья Варлей была прикреплена к МДТ им. Станиславского, а Вячеслав Тихонов состоял в штате киностудии им. Горького.
Ежемесячные оклады были указаны в «Систематизированном сборнике нормативных актов и ведомственных указаний», выпущенном Госкино в 1973 году. Высшая категория: 450 руб. (на период съемок), 300 руб. (простой); требования - яркое дарование, главные роли, выдающиеся образы; оценка работы - народное признание. Первая категория: 350 руб. и 230 руб.; требования - яркое дарование, главные роли, значительные образы; оценка работы: отлично. Вторая категория: актеры второго плана - 120 руб. и 90 руб. Плюс доплачивали за звания, опыт и прочие заслуги.
Кроме того, были вознаграждения, премии. Их прописали в постановлении 1961 года «О мерах по повышению материальной заинтересованности работников кино и киностудий в создании фильмов высокого идейно-художественного уровня и улучшению организации производства кинофильмов». Фильмы делились на четыре категории, и деньги на них выделялись в зависимости от их идейно-художественного уровня. Так, фильмы высшей категории имели к сметной стоимости надбавку 10% - ее направляли на премии. К примеру, до проката картина «Три плюс два» 6+ имела вторую категорию, а после первого успеха в кинотеатрах ее перенесли в высшую категорию - и тогда актерам Наталье Фатеевой, Андрею Миронову, Евгению Жарикову, Наталье Кустинской, Геннадию Нилову начислили по 300 руб. дополнительного вознаграждения.
Фильм «Три плюс два» после успеха в прокате перенесли из второй категории в высшую. Фото: кадр из фильма
За сценарии, написанные по мотивам опубликованных литературных произведений на темы советской действительности, выплачивали автору или группе авторов гонорары до 6 тыс. руб., за экранизацию прочих произведений - до 4 тыс. руб. Зарплата режиссера зависела от его статуса и категории картины. К примеру, Леониду Гайдаю в 1965 году за фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 6+ заплатили за работу режиссера 2 тыс. 375 руб., а за соавторство в написании сценария - 1 тыс. 500 руб. В 1973 году за картину «Иван Васильевич меняет профессию» 6+: за режиссерскую работу - 5 тыс. 948 руб. и за соавторство сценария 2 тыс. рублей.
Режиссеру «Ивана Васильевича...» заплатили почти 6 тыс. руб. И это в 1973 году. Фото: кадр из фильма
Если сценаристы и режиссер могли работать над картиной больше года, то работа актера, исполняющего главную роль в художественном фильме, занимала 30 - 70 съемочных дней.
Оплата работы актеров на съемках популярных фильмов
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 6+, 1966 год. Средняя зарплата в СССР - 97 руб.
Александр Демьяненко - 5 тыс. 220 руб. (74 съемочных дня, 10 дней озвучания)
Юрий Никулин - 4 тыс. 238 руб. (43 съемочных дня, 6 дней озвучания)
Георгий Вицин - 3 тыс. 389 руб. (34 съемочных дня и 5 дней озвучания)
Евгений Моргунов - 1 тыс. 979 руб. (29 съемочных дней, 5 дней озвучания)
Наталья Варлей - 1 тыс. 219 руб. (26 съемочных дней, за 7 дней озвучания ее героини Надежда Румянцева получила 237 руб.)
Нина Гребешкова - 279 руб. (5 съемочных дней, 7 дней озвучания).
Из знаменитой троицы в «Кавказской пленнице» больше всех получил Юрий Никулин. У него и съемочных дней было больше, чем у коллег. Фото: кадр из фильма
«Новые приключения неуловимых» 6+, 1968 год. Средняя зарплата в СССР - 110 руб.
Армен Джигарханян - 2 тыс. 90 руб.
Василий Васильев - 1 тыс. 150 руб.
Савелий Крамаров - 550 руб.
«Двенадцать стульев» 6+, 1971 год. Средняя зарплата в СССР - 125 руб.
Арчил Гомиашвили - 6 тыс. 120 руб.
Сергей Филиппов - 6 тыс. 275 руб.
Михаил Пуговкин - 3 тыс. 800 руб.
Наталья Крачковская - 182 руб.
«Спортлото-82» 6+, 1982 год. Средняя зарплата в СССР - 184 руб.
Михаил Пуговкин - 3 тыс. 725 руб.
Михаил Кокшенов - 2 тыс. 780 руб.
Альгис Арлаускас - 1 тыс. 494 руб.
Светлана Аманова - 831 руб.
«Частный детектив, или Операция «Кооперация» 12+, 1989 год. Средняя зарплата в СССР - 263 руб.
Дмитрий Харатьян - 4 тыс. 257 руб.
Ирина Феофанова - 2 тыс. 205 руб.
Нина Гребешкова - 279 руб.
Спартак Мишулин - 2 тыс. 299 руб.
Михаил Светин - 803 руб.
Михаил Кокшенов - 1 тыс. 134 руб.
Леонид Куравлев - 224 руб.
Евгений Жариков - 714 руб.
От 200 тыс. - 5 млн. руб. за съемочный день зарплата звезды Российского кинематографа в 2024 году
Сейчас гонорары за съемочный день в художественном фильме или сериале у популярных артистов могут сильно отличаться в зависимости от многих факторов. Если актер снимается у режиссера, с которым давно хотел поработать или который сделал его звездой, или у давнего товарища, или у мэтра, который пообещал снять в кино его младшую сестру, тогда может работать с «дружеской скидкой». Также на цену влияют занятость актера в конкретный период времени, место съемки, количество съемочных дней и другие обстоятельства.
О взаимоотношениях актеров и цене съемочного дня в апреле 2024 года создатель и гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия у себя в телеграм-канале пишет образно и применимо ко многим с поправкой на размер гонорара: «Знаете, что ответит вам Дмитрий Нагиев, если вы предложите ему сняться в своем фильме?
Дмитрий Нагиев берет за 12-часовую смену съемок несколько млн рублей. Как договоритесь! Фото: Михаил Фролов/КП
Он объявит 5 млн руб. за один съемочный день. При этом вы должны гарантировать ему, что таких дней на вашей картине у него будет не меньше четырех. Как говорят у них в Петербурге, «20 лямов - или пусть эту (другими словами, фигню. - Авт.) Кологривый играет». Тем более что Кологривый мог бы сыграть маньяка Чикатило и без грима, и без сценария. Своими словами. Тем временем в параллельной вселенной Андреасяна (речь о режиссере и продюсере Сарике Андреасяне, который со своей кинокомпанией снимает больше всех коллег по заказу онлайн-кинотеатров и телеканалов. - Авт.) Дмитрий Нагиев покорно сыграет всю свою роль за один съемочный день, и заплатит ему Сарик за это миллиона три-четыре.
Как рассказывают его исполнительные продюсеры, Андреасян дарит актерам одежду со съемок, вкусно кормит, делает подарки, идет навстречу пожеланиям больших звезд. Вот хочет, к примеру, Дмитрий Нагиев пристроить в кино своего сына Кирилла - пожалуйста. Сарик даст тому заметную роль. Сарик не просто нанимает актеров, он живет их жизнью на протяжении всех съемок. Нужно пристроить ребенка в элитный садик? Конечно! И обязательно приезжай ко мне, брат, в воскресенье на вечернюю бастурму». Так что дружба и личные взаимоотношения играют значимую роль. На съемках художественного фильма таких дней у главного героя может быть и 10, и 20. А в сериалах одну серию могут снимать и 4, и 5 дней: это зависит от качества проекта.
Гонорар актера за съемочный день (смена до 12 часов)
От 500 тыс. руб. - Саша Петров, Сергей Бурунов, Олег Меньшиков, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Максим Матвеев, Максим Лагашкин, Иван Янковский, Виктория Исакова, Светлана Ходченкова, Елизавета Боярская.
От 300 тыс. руб. - Светлана Иванова, Павел Прилучный, Никита Ефремов, Павел Деревянко, Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Юрий Стоянов, Никита Кологривый, Екатерина Климова, Мария Порошина, Дарья Мороз, Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Татьяна Догилева, Любовь Аксенова.