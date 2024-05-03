Гонорары за съемки советских и российских актеров: 3 - 6 тысяч рублей за фильм, несправедливо

За фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Леонид Гайдай в общей сложности получил 3 тыс. 875 руб. - как режиссер и соавтор сценария. Фото: кадр из фильма

Сравниваем гонорары звезд экрана и востребованных режиссеров XX и XXI веков.

Сами артисты не любят афишировать доходы и часто сетуют: мол, наши богатства несколько преувеличены. Но звезды и правда получают в десятки, а то и в сотни раз больше своих поклонников. Журнал «Телепрограмма» сравнивает заработки нынешних звезд кино и кумиров из советских фильмов.

3 - 6 тыс. руб. за фильм - зарплата звезды советского кинематографа

В СССР актеры получали оклады согласно тарифным ставкам трех квалификационных категорий. Действовали они до перестройки. На время съемок в кино оклад был один, во время простоя платили немного меньше. Категорию присваивала тарификационная комиссия при театре или киностудии, в которой артист состоял в штате. Например, Наталья Варлей была прикреплена к МДТ им. Станиславского, а Вячеслав Тихонов состоял в штате киностудии им. Горького.

Ежемесячные оклады были указаны в «Систематизированном сборнике нормативных актов и ведомственных указаний», выпущенном Госкино в 1973 году. Высшая категория: 450 руб. (на период съемок), 300 руб. (простой); требования - яркое дарование, главные роли, выдающиеся образы; оценка работы - народное признание. Первая категория: 350 руб. и 230 руб.; требования - яркое дарование, главные роли, значительные образы; оценка работы: отлично. Вторая категория: актеры второго плана - 120 руб. и 90 руб. Плюс доплачивали за звания, опыт и прочие заслуги.

Кроме того, были вознаграждения, премии. Их прописали в постановлении 1961 года «О мерах по повышению материальной заинтересованности работников кино и киностудий в создании фильмов высокого идейно-художественного уровня и улучшению организации производства кинофильмов». Фильмы делились на четыре категории, и деньги на них выделялись в зависимости от их идейно-художественного уровня. Так, фильмы высшей категории имели к сметной стоимости надбавку 10% - ее направляли на премии. К примеру, до проката картина «Три плюс два» 6+ имела вторую категорию, а после первого успеха в кинотеатрах ее перенесли в высшую категорию - и тогда актерам Наталье Фатеевой, Андрею Миронову, Евгению Жарикову, Наталье Кустинской, Геннадию Нилову начислили по 300 руб. дополнительного вознаграждения.

Фильм «Три плюс два» после успеха в прокате перенесли из второй категории в высшую. Фото: кадр из фильма

За сценарии, написанные по мотивам опубликованных литературных произведений на темы советской действительности, выплачивали автору или группе авторов гонорары до 6 тыс. руб., за экранизацию прочих произведений - до 4 тыс. руб. Зарплата режиссера зависела от его статуса и категории картины. К примеру, Леониду Гайдаю в 1965 году за фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 6+ заплатили за работу режиссера 2 тыс. 375 руб., а за соавторство в написании сценария - 1 тыс. 500 руб. В 1973 году за картину «Иван Васильевич меняет профессию» 6+: за режиссерскую работу - 5  тыс. 948 руб. и за соавторство сценария 2 тыс. рублей.

Режиссеру «Ивана Васильевича...» заплатили почти 6 тыс. руб. И это в 1973 году. Фото: кадр из фильма

Если сценаристы и режиссер могли работать над картиной больше года, то работа актера, исполняющего главную роль в художественном фильме, занимала 30 - 70 съемочных дней.

Оплата работы актеров на съемках популярных фильмов

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 6+, 1966 год. Средняя зарплата в СССР - 97 руб.

Александр Демьяненко - 5 тыс. 220 руб. (74 съемочных дня, 10 дней озвучания)

Юрий Никулин - 4 тыс. 238 руб. (43 съемочных дня, 6 дней озвучания)

Георгий Вицин - 3 тыс. 389 руб. (34 съемочных дня и 5 дней озвучания)

Евгений Моргунов - 1 тыс. 979 руб. (29 съемочных дней, 5 дней озвучания)

Наталья Варлей - 1 тыс. 219 руб. (26 съемочных дней, за 7 дней озвучания ее героини Надежда Румянцева получила 237 руб.)

Нина Гребешкова - 279 руб. (5 съемочных дней, 7 дней озвучания).

Из знаменитой троицы в «Кавказской пленнице» больше всех получил Юрий Никулин. У него и съемочных дней было больше, чем у коллег. Фото: кадр из фильма

«Новые приключения неуловимых» 6+, 1968 год. Средняя зарплата в СССР - 110 руб.

Армен Джигарханян - 2 тыс. 90 руб.

Василий Васильев - 1 тыс. 150 руб.

Савелий Крамаров - 550 руб.

«Двенадцать стульев» 6+, 1971 год. Средняя зарплата в СССР - 125 руб.

Арчил Гомиашвили - 6 тыс. 120 руб.

Сергей Филиппов - 6 тыс. 275 руб.

Михаил Пуговкин - 3 тыс. 800 руб.

Наталья Крачковская - 182 руб.

«Спортлото-82» 6+, 1982 год. Средняя зарплата в СССР - 184 руб.

Михаил Пуговкин - 3 тыс. 725 руб.

Михаил Кокшенов - 2 тыс. 780 руб.

Альгис Арлаускас - 1 тыс. 494 руб.

Светлана Аманова - 831 руб.

«Частный детектив, или Операция «Кооперация» 12+, 1989 год. Средняя зарплата в СССР - 263 руб.

Дмитрий Харатьян - 4 тыс. 257 руб.

Ирина Феофанова - 2 тыс. 205 руб.

Нина Гребешкова - 279 руб.

Спартак Мишулин - 2 тыс. 299 руб.

Михаил Светин - 803 руб.

Михаил Кокшенов - 1 тыс. 134 руб.

Леонид Куравлев - 224 руб.

Евгений Жариков - 714 руб.

От 200 тыс. - 5 млн. руб. за съемочный день зарплата звезды Российского кинематографа в 2024 году

Сейчас гонорары за съемочный день в художественном фильме или сериале у популярных артистов могут сильно отличаться в зависимости от многих факторов. Если актер снимается у режиссера, с которым давно хотел поработать или который сделал его звездой, или у давнего товарища, или у мэтра, который пообещал снять в кино его младшую сестру, тогда может работать с «дружеской скидкой». Также на цену влияют занятость актера в конкретный период времени, место съемки, количество съемочных дней и другие обстоятельства.

О взаимоотношениях актеров и цене съемочного дня в апреле 2024 года создатель и гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия у себя в телеграм-канале пишет образно и применимо ко многим с поправкой на размер гонорара: «Знаете, что ответит вам Дмитрий Нагиев, если вы предложите ему сняться в своем фильме? 

Дмитрий Нагиев берет за 12-часовую смену съемок несколько млн рублей. Как договоритесь! Фото: Михаил Фролов/КП

Он объявит 5 млн руб. за один съемочный день. При этом вы должны гарантировать ему, что таких дней на вашей картине у него будет не меньше четырех. Как говорят у них в Петербурге, «20 лямов - или пусть эту (другими словами, фигню. - Авт.) Кологривый играет». Тем более что Кологривый мог бы сыграть маньяка Чикатило и без грима, и без сценария. Своими словами. Тем временем в параллельной вселенной Андреасяна (речь о режиссере и продюсере Сарике Андреасяне, который со своей кинокомпанией снимает больше всех коллег по заказу онлайн-кинотеатров и телеканалов. - Авт.) Дмитрий Нагиев покорно сыграет всю свою роль за один съемочный день, и заплатит ему Сарик за это миллиона три-четыре. 

Как рассказывают его исполнительные продюсеры, Андреасян дарит актерам одежду со съемок, вкусно кормит, делает подарки, идет навстречу пожеланиям больших звезд. Вот хочет, к примеру, Дмитрий Нагиев пристроить в кино своего сына Кирилла - пожалуйста. Сарик даст тому заметную роль. Сарик не просто нанимает актеров, он живет их жизнью на протяжении всех съемок. Нужно пристроить ребенка в элитный садик? Конечно! И обязательно приезжай ко мне, брат, в воскресенье на вечернюю бастурму». Так что дружба и личные взаимоотношения играют значимую роль. На съемках художественного фильма таких дней у главного героя может быть и 10, и 20. А в сериалах одну серию могут снимать и 4, и 5 дней: это зависит от качества проекта.

Гонорар актера за съемочный день (смена до 12 часов)

От 500 тыс. руб. - Саша Петров, Сергей Бурунов, Олег Меньшиков, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Максим Матвеев, Максим Лагашкин, Иван Янковский, Виктория Исакова, Светлана Ходченкова, Елизавета Боярская.

От 300 тыс. руб. - Светлана Иванова, Павел Прилучный, Никита Ефремов, Павел Деревянко, Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Юрий Стоянов, Никита Кологривый, Екатерина Климова, Мария Порошина, Дарья Мороз, Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Татьяна Догилева, Любовь Аксенова.

Читайте также