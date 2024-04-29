Бузова в платье селянки с летучей мышью, Бондарчук в вишневом костюме, Лопырева в сорочке и Асмус в шелках: звездные луки в апреле

Звезды отечественного шоу-бизнеса тщательно следят за модными трендами. Вот, к примеру, Ольга Бузова в обычной жизни вне съемок отдает предпочтению девичьему стилю в одежде: в ее гардеробе обилие платьев, юбок, шорт и сарафанов. Увидеть телеведущую можно и в платье селянки с многослойной юбкой и принтом на груди в виде летучей мыши. Наряд экс-возлюбленной блогера Давида Манукяна украшали полупрозрачные рукавчики из шифона, которые шли в дополнении к основному материалу.
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Ольга Бузова в платье селянки с летучей мышью. Фото: соцсети героя публикации
Еще одна икона стиля — Светлана Бондарчук позировала дома в экстрамодном костюме-тройке вишневого оттенка в клетку. Образ модели дополнили брюки прямого кроя, жилетка и жакет. Такое сочетание признано стилистами ультрамодным. Брючные костюмы на пике популярности в сезоне весна/лето 2024 в любых вариациях, и особенно если использовано сочетание жакет плюс пиджак.
«Любите ли вы носить костюмы так, как люблю это я», - спросила у подписчиков Светлана Бондарчук.
Светлана Бондарчук в вишневом костюме-тройке. Фото: соцсети героя публикации
Модницей слывет и Виктория Лопырева. Модель примерила тонкое струящееся платье-комбинацию в бельевом стиле, которое напоминало сорочку. Экстравагантности образу добавила летящая юбка и акцентное бюстье в виде двух чаш в стиле ракушек. Платье на бретельках в горох манекенщица дополнила босоножками на шпильке.
«Любовь к красивым вещам и украшениям, без сомнения, лучшее дополнение к женской красоте», - считает Виктория Лопырева.
Виктория Лопырева в платье-сорочке. Фото: соцсети героя публикации
Кристина Асмус в своем весеннем луке поддержала тренд на шелковые монохромные юбки, отдав предпочтение черному оттенку, именно этот цвет стал ведущим в образе. К юбке актриса подобрала блузку с полупрозрачными рукавами из шифона. Минимум косметики и украшений. Свои волосы бывшая жена резидента «Камеди клаб» уложила свободными локонами, не став придавать им форму — все максимально естественно и натурально.
«Я живу в ателье. Ну как живу... не ночую, конечно. Но я провожу там очень много времени. Мой рост — 164, вес 45-46. Размер одежды — XS. А я не хочу покупать одежду, которая на меня садится, я хочу носить то, что мне нравится. А то, что мне нравится шьют на длинноногих див. Поэтому я себе ушиваю все. В длине, в объеме, в широте. А уж найти платье на выход у дизайнеров или в шоурумах вообще из разряда фантастики», - делилась Кристина Асмус.
Кристина Асмус в шелковой юбке миди. Фото: соцсети героя публикации