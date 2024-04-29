Бузова в платье селянки с летучей мышью, Бондарчук в вишневом костюме, Лопырева в сорочке и Асмус в шелках: звездные луки в апреле

Звезды отечественного шоу-бизнеса тщательно следят за модными трендами. Вот, к примеру, Ольга Бузова в обычной жизни вне съемок отдает предпочтению девичьему стилю в одежде: в ее гардеробе обилие платьев, юбок, шорт и сарафанов. Увидеть телеведущую можно и в платье селянки с многослойной юбкой и принтом на груди в виде летучей мыши. Наряд экс-возлюбленной блогера Давида Манукяна украшали полупрозрачные рукавчики из шифона, которые шли в дополнении к основному материалу.

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