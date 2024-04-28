«Вроде вместе, но Гагарина будто отдельно. Пафосно»: как в Сети отреагировали на воссоединение певицы с мужем в праздник дочери

Пару дней назад дочери певицы Полины Гагариной от брака с фотографом Дмитрием Исхаковым исполнилось семь лет. Полина Гагарина устроила по этому случаю веселый детский праздник, на котором присутствовал и ее экс-супруг, папа Мии Дмитрий Исхаков.
На торжество Полинв Гагарина и Дмитрий Исхаков пришли одетыми в одной стилистике и вместе позировали для фото. Но все же это далеко не всем показалось убедительным. Публика считает, что Гагарина и Исхаков вовсе не так дружны, как хотят казаться.
«Считает, что она выше статусом»
Фотограф Дмитрий Исхаков после дня рождения дочери поделился снимками, на которых запечатлен с бывшей женой Полиной Гагариной и наследницей Мией.
«Миюша спрашивает меня: «Пап, а когда я вырасту, я буду серьезной дамой?» - подписал кадры Дмитрий Исхаков.
Полина Гагарина с бывшим мужем и дочкой. Фото: соцсети Дмитрия Исхакова
Под снимком тут же образовался целый форум. Большинство комментариев позитивны, но есть и негатив. В основном, в адрес Полины Гагариной. Общественность не верит в искренность певицы.
«Вроде и сфотографировались вместе, но Гагарина как будто отдельно, слишком пафосно. Дмитрию просто браво», - подметила katina_xronika.
«Гагарина считает, что она выше статусом», - уверен stanislavstarchenko.
«Папина дочь»
Часть комментаторов восхитились прелестной дочерью пары. И сообщили, что рады воссоединению Полины Гагариной с мужем, пусть и временному.
Дочь Полины Гагариной Мия в свой день рождения. Фото: соцсети Полины Гагариной
«Копия папы», - отметила elena_piulkina.
«Папина дочь, красивые», - сделала комплимент vasilova999.
«Молодец папа, дочь и ее счастье вне всех житейских (взрослых) вопросов. Так держать», - похвалила maxvaysburg.
«Рада, что Полина поддерживает хорошие отношения с папой Мии! Полина, ты умница, красавица», - vetik.vidrina.
«Великолепная Полиночка, самая лучшая, заботливая, любящая мама и счастливая Миюша, Дмитрий прекрасен, любящий папа Миюши», - спела дифирамбы iulchik4269.
«Прекрасная Миюша и праздник удался. Эмоции бесценны», - отреагировала borievasing.
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«Жаль, что расстались»
Удивительно, не еще не все, как оказалось, знают, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков уже довольно давно не муж и жена.
Полина Гагарина с дочкой Мией. Фото: соцсети Полины Гагариной
«Очень жаль, что они расстались. Не знала. Такая прекрасная семья. alena_nagaeva_07
«Красивая пара, не хочу сказать была.... Такая прелестная доча родилась от большой любви», - уверена katygarik5.
«Дмитрий, как классно, что вы вместе с Полиной в день Мии. Желаем вам и вашим близким счастливых дней и любви», - пожелала berezhnayaolesya
«Такая классная семья! Помиритесь! И живите долго и счастливо!» - предложила tan_mariia Полине Гагариной и Дмитрию Исхакову.