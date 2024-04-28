«Вроде вместе, но Гагарина будто отдельно. Пафосно»: как в Сети отреагировали на воссоединение певицы с мужем в праздник дочери

Пару дней назад дочери певицы Полины Гагариной от брака с фотографом Дмитрием Исхаковым исполнилось семь лет. Полина Гагарина устроила по этому случаю веселый детский праздник, на котором присутствовал и ее экс-супруг, папа Мии Дмитрий Исхаков.

На торжество Полинв Гагарина и Дмитрий Исхаков пришли одетыми в одной стилистике и вместе позировали для фото. Но все же это далеко не всем показалось убедительным. Публика считает, что Гагарина и Исхаков вовсе не так дружны, как хотят казаться.

«Считает, что она выше статусом»

Фотограф Дмитрий Исхаков после дня рождения дочери поделился снимками, на которых запечатлен с бывшей женой Полиной Гагариной и наследницей Мией.