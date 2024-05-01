Зудиной - 58, а Яковлевой - 63: как актеры в кино и сериалах молодеют на наших глазах

В средней трети между скулами и углом нижней челюсти неестественно лежат мягкие ткани: они неравномерно птозированы (опущены. - Авт.), а значит, скорее всего, в период с 2015 по 2020 год была сделана подтяжка средней и нижней трети лица. Плюс эндоскопический лифтинг лба и височной зоны. Абсолютно гладкая кожа в области лба без намека на морщины - это не только отличная работа ботокса, но и хороший результат труда пластического хирурга.

На фото 2024 года у артистки уголки губ растянуты очень сильно, а мягкие ткани в средней трети лица имеют атрофический характер - мы не видим выраженной подкожно-жировой клетчатки. Это может говорить о том, что недавно была произведена очередная подтяжка средней трети лица. Возможно, что даже агрессивная подтяжка - когда на начальном этапе хирург с помощью ультразвуковых аппаратов провел липосакцию средней трети лица, а далее сделал глубокий смас-лифтинг или даже частичную резекцию слоя смас - для большего эффекта. Период реабилитации после такой методики увеличивается иногда в три раза. Тем более после повторной подтяжки. Поэтому до года лицо может выглядеть неестественно - до завершения периода реабилитации.

А иногда может таким остаться. В таком случае в качестве рекомендации можно посоветовать обратиться к хирургам для липофилинга (пересадка собственной жировой ткани из одной зоны в другую. - Авт.) определенных точек на лице, чтобы создать как можно более естественные черты лица. Можно предположить, что когда со звездой работали косметологи, то хотели сделать ей технику «углы Джоли». А так как филлеры практически не рассосались, а лишь мигрируют, мы и видим неестественную картину в области скуловой зоны. Неестественная «затяжка» в области виска на фото 2024 года говорит о том, что в височной зоне и заканчивалась повторная подтяжка. Лоб не трогали, так как он изначально был сделан хорошо. У актрисы идеальный шейно-подбородочный угол».

Елена Яковлева, 63 года