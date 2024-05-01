Зудиной - 58, а Яковлевой - 63: как актеры в кино и сериалах молодеют на наших глазах

Актеры в кино и сериалах молодеют на наших глазах. Зрители с изумлением наблюдают, как у звезд экрана с возрастом не только не появляются новые морщинки, но и разглаживаются имеющиеся. Никаких чудес. Только пластика и косметология. Журнал «Телепрограмма» рассмотрел фото и видео актеров, которые недавно заметно омолодились. Наш эксперт - член российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Иван Володченков.
Марина Зудина, 58 лет
У Марины Зудиной недавно состоялась премьера спектакля, с которым намечены гастроли. Артистка к этому событию так обновила лицо, что когда мы увидели ее недавно вблизи, то не сразу узнали. Отметим, что удачным считается такое омоложение, последствия которого не меняют черты лица и не намекают на пластику. То есть максимально естественный результат вмешательств. При этом Зудина, как и большинство ее коллег, способами омоложения не делится. Поэтому будем предполагать, как это произошло, с помощью профессионала, который изучил фото и видео артистки разных лет.
Пластический хирург Иван Володченков: «Актриса всегда старалась ухаживать за лицом с помощью косметологических процедур и пластической хирургии. На фото 2024 года мы видим неестественное лицо.
Марина Зудина 2024 год. Фото: пресс-служба театра Crave
Путь к нему начался годами раньше. Два года назад на снимках видны результаты верхней блефаропластики.
Марина Зудина 2022 год. Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
Можно заметить рубцы и несимметричные внутренние грыжи по верхнему веку. Также заметны результаты классической нижней блефаропластики. В тот же период филлеры (препараты, создающие объем, заполняющие складки и морщины в области инъекции. - Авт.) в носогубных складках видны уже в виде комков: так, к сожалению, случается, когда косметолог перебарщивает с введением препарата и он ложится не совсем ровно и отчасти «просвечивает» через кожу. Ближе к 2023 году обращает на себя внимание не совсем естественная манера старения лица.
Марина Зудина 2023 год. Фото: Владимир Веленгурин/КП
В средней трети между скулами и углом нижней челюсти неестественно лежат мягкие ткани: они неравномерно птозированы (опущены. - Авт.), а значит, скорее всего, в период с 2015 по 2020 год была сделана подтяжка средней и нижней трети лица. Плюс эндоскопический лифтинг лба и височной зоны. Абсолютно гладкая кожа в области лба без намека на морщины - это не только отличная работа ботокса, но и хороший результат труда пластического хирурга.
На фото 2024 года у артистки уголки губ растянуты очень сильно, а мягкие ткани в средней трети лица имеют атрофический характер - мы не видим выраженной подкожно-жировой клетчатки. Это может говорить о том, что недавно была произведена очередная подтяжка средней трети лица. Возможно, что даже агрессивная подтяжка - когда на начальном этапе хирург с помощью ультразвуковых аппаратов провел липосакцию средней трети лица, а далее сделал глубокий смас-лифтинг или даже частичную резекцию слоя смас - для большего эффекта. Период реабилитации после такой методики увеличивается иногда в три раза. Тем более после повторной подтяжки. Поэтому до года лицо может выглядеть неестественно - до завершения периода реабилитации.
А иногда может таким остаться. В таком случае в качестве рекомендации можно посоветовать обратиться к хирургам для липофилинга (пересадка собственной жировой ткани из одной зоны в другую. - Авт.) определенных точек на лице, чтобы создать как можно более естественные черты лица. Можно предположить, что когда со звездой работали косметологи, то хотели сделать ей технику «углы Джоли». А так как филлеры практически не рассосались, а лишь мигрируют, мы и видим неестественную картину в области скуловой зоны. Неестественная «затяжка» в области виска на фото 2024 года говорит о том, что в височной зоне и заканчивалась повторная подтяжка. Лоб не трогали, так как он изначально был сделан хорошо. У актрисы идеальный шейно-подбородочный угол».
Елена Яковлева, 63 года
Елена Яковлева. Фото: канал «Россия 1»
Елена Яковлева играет в спектаклях, снимается в кино и сериалах. Яковлева сама рассказывала, как 21 год назад решилась на операцию: «Делала круговую подтяжку у хорошего специалиста, который делал еще в советские времена первую операцию Гурченко. Потом он ей отказывался делать, потому что посчитал, что будет перебор». В новом сезоне сериала «Склифосовский» 12+ артистка опять помолодела.
Пластический хирург Иван Володченков: «Результат подтяжки держится, выглядит гармонично, заметен только профессиональным взглядом - и это заслуга пластического хирурга. А в поддержании долгосрочного эффекта есть и заслуга Елены Алексеевны, которая держит стабильный вес и посещает косметолога. Четко очерченная линия нижней челюсти, отсутствие даже намека на гравитационный птоз мягких тканей, отсутствие брылей, минимальные носогубные складки (такие бывают у пациентов в 45 лет); отличное состояние шеи - невыраженные кольца Венеры, хорошо выраженный подбородочный угол, нет избытка мягких тканей в виде подкожно-жировой клетчатки - все это результат качественной подтяжки нижней трети лица и шеи.
И результат регулярных процедур для сохранения тонуса кожи у врача-косметолога. Также была сделана нижняя блефаропластика. В этой зоне мы видим кожный избыток и незначительно выступают литеральные грыжи нижних век. То есть уже есть некоторые показания для повторной блефаропластики. Верхнее веко в хорошем состоянии. Видны намеки на отечность, на лимфостаз в скуловой зоне. Так называемые малярные мешки. В норме они заметны как проявление возрастных изменений. А также могут проявляться через несколько лет после введения в эту зону филлеров, которые могли мигрировать. А так как в скуловой зоне большое количество лимфоколлекторов (сосудов. - Авт.), то они забиваются этими филлерами и не выполняют своей функции по выведению жидкости из мягких тканей в полном объеме».
Екатерина Климова, 46 лет
Екатерина Климова. Фото: Иван Макеев/КП
Одна из самых красивых актрис нашего кинематографа Екатерина Климова с каждым годом все хорошеет и хорошеет. Как?
Пластический хирург Иван Володченков: «Актриса держит постоянный вес, что позволяет замедлить естественные процессы старения. Она молодая, поэтому вторичных и третичных возрастных изменений на лице нет. Кожа у Екатерины для ее возраста в хорошем состоянии, нет видимых морщин, а это означает, что косметологи справляются с первичными возрастными изменениями. Артистка поддерживает кожу с помощью инъекционных методик, разумного введения «нитей», а также аппаратных методик омоложения лица и шеи».
Дмитрий Нагиев, 57 лет
Дмитрий Нагиев. Фото: канал СТС
Дмитрий Нагиев не только самый высокооплачиваемый актер нашего кинематографа, но и любитель омолаживаться.
Пластический хирург Иван Володченков: «Этот актер пока обходится без пластических операций. Но начинают отыгрывать третично-возрастные изменения в области челюсти. Они переходят в нижнюю треть лица в виде брылей - это складки кожи и подкожные складки в области перехода носогубных складок в зону нижней челюсти. Но это нивелируется мимикой артиста. Он часто носит очки, скрывая асимметрию глаз после частичного паралича лица в молодости. Когда их снимает, то заметно, что ботулинотерапия все сравняла. Ботоксом актеру выравнивают «недочеты» на лице.
Нагиев в отличной форме, так как регулярно занимается спортом (видно по его телосложению), нет резких колебаний веса, вследствие чего проявление вторичных и третичных возрастных изменений на лице минимальное. Филлеров и мезонитей у него на лице нет, так как в наличии физиологичные складки с характерными векторами. Но косметологи стараются: делают Дмитрию уходовые и инъекционные процедуры. Это могут быть и ботокс, и мезотерапия, и плазмолифтинг».