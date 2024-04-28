«Папины дочки» выросли: как изменились герои культового сериала почти 20 лет спустя

Второй сезон сериала «Папины дочки. Новые» завершился на каналах СТС и Start, вновь подарив зрителям встречу с любимыми героями. Создатели проекта приготовили немало сюрпризов для поклонников истории. В новых сериях появились Даша Васнецова (Анастасия Сиваева), Илья Полежайкин (Михаил Казаков) и Иржи (Михаил Башкатов).

Главной интригой сезона стал вопрос о возможном воссоединении Даши и Веника. Ответ на него зрители смогут получить в третьем сезоне, работа над которым уже идет полным ходом. «Папины дочки» возвращаются: интриги и сюрпризы нового сезона.

А чем же занимались все это время любимые актеры и какими они стали, читайте в материале Teleprogramma.pro.

Анастасия Сиваева

Анастасия Сиваева обрела известность благодаря роли Даши Васнецовой. На момент начала съемок девушке было всего 16 лет. Интересно, что изначально она пробовалась на роль Маши, но режиссер увидел в ней именно Дашу.

После окончания съемок сериала Анастасия мечтала о драматической роли. Ее мечта частично осуществилась: она сыграла в новелле «Автограф», которая вошла в многосерийный фильм «Последняя минута». Также звезда снималась в короткометражных фильмах и занималась озвучиванием мультфильмов.

Как и ее героиня Даша Васнецова, Анастасия не смогла получить высшее образование. В 2010 году она поступила на актерский факультет Института современного управления, кино и телевидения, который в 2016 году лишился аккредитации. С 2015 года Анастасия практически не появлялась в инфополе.

Съемки в сериале очень сильно повлияли на актрису, она до сих пор с нежностью вспоминает свою героиню.