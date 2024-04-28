«Папины дочки» выросли: как изменились герои культового сериала почти 20 лет спустя

Второй сезон сериала «Папины дочки. Новые» завершился на каналах СТС и Start, вновь подарив зрителям встречу с любимыми героями. Создатели проекта приготовили немало сюрпризов для поклонников истории. В новых сериях появились Даша Васнецова (Анастасия Сиваева), Илья Полежайкин (Михаил Казаков) и Иржи (Михаил Башкатов).
Главной интригой сезона стал вопрос о возможном воссоединении Даши и Веника. Ответ на него зрители смогут получить в третьем сезоне, работа над которым уже идет полным ходом. «Папины дочки» возвращаются: интриги и сюрпризы нового сезона.
А чем же занимались все это время любимые актеры и какими они стали, читайте в материале Teleprogramma.pro.
Анастасия Сиваева
Анастасия Сиваева обрела известность благодаря роли Даши Васнецовой. На момент начала съемок девушке было всего 16 лет. Интересно, что изначально она пробовалась на роль Маши, но режиссер увидел в ней именно Дашу.
После окончания съемок сериала Анастасия мечтала о драматической роли. Ее мечта частично осуществилась: она сыграла в новелле «Автограф», которая вошла в многосерийный фильм «Последняя минута». Также звезда снималась в короткометражных фильмах и занималась озвучиванием мультфильмов.
Как и ее героиня Даша Васнецова, Анастасия не смогла получить высшее образование. В 2010 году она поступила на актерский факультет Института современного управления, кино и телевидения, который в 2016 году лишился аккредитации. С 2015 года Анастасия практически не появлялась в инфополе.
Съемки в сериале очень сильно повлияли на актрису, она до сих пор с нежностью вспоминает свою героиню.
«Этот персонаж всегда будет мне дорог, как и команда сериала. Конечно, новость о продолжении стала неожиданностью для меня, но я только рада, что история обросла новыми героями и подробностями, за которыми с таким же интересом наблюдают зрители», — говорит она.
Анастасия Сиваева очень любит свою героиню Дашу. Фото: кадр из сериала + пресс-центр СТС
Илья Полежайкин
Илья Полежайкин, которого сыграл Михаил Казаков, запомнился зрителям как легкомысленный и простодушный парень, покоривший сердце серьезной Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки». Их отношения напоминали классические советские романы, где присутствовал элемент перевоспитания: Илья, благодаря своей возлюбленной, стал более ответственным.
До участия в «Папиных дочках» Михаил снимался в юмористическом киножурнале «Ералаш», где исполнил несколько заметных ролей. После сериала он оставил кинокарьеру, однако его личная жизнь оказалась полна драматических событий. Защищая девушку, Михаил убил человека, а несколько лет назад серьезно пострадал, упав с крыши пятиэтажного дома.
Сегодня бывший актер ведет спокойную жизнь в Твери, где открыл собственный магазин. Он женат и воспитывает сына.
Елизавета Арзамасова
Арзамасова прославилась задолго до звездной роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки». Она покорила зрителей своим обаянием и актерским мастерством, создав образ девочки-вундеркинда, который надолго остался в памяти поклонников.
К 16 годам Елизавета активно работала в театре, сыграв, например, вместе с Ефимом Шифриным в постановке «Принцесса Ивонна» в Театре имени Евгения Вахтангова.
Список спектаклей, в которых участвовала актриса, впечатляет своим разнообразием: «Заговор по-английски», «Блэз», «Через постель», «Ромео и Джульетта», «Ночь ее откровений» и многие другие. Также Елизавета работала в «Булгаковском доме» вместе с Филиппом Бледным, известным по роли Веника в ситкоме «Папины дочки».
Фильмография Елизаветы Арзамасовой также богата и разнообразна. Она снялась в таких проектах, как биографический сериал «Достоевский», «Мой любимый папа», «72 часа», «Екатерина. Взлет», «Ивановы-Ивановы» и многих других. Актриса с легкостью перевоплощается в разные образы, демонстрируя свой талант и профессионализм.
Сегодня Елизавета Арзамасова не только успешная актриса, но и счастливая жена и мама. Она воспитывает сына вместе с фигуристом Ильей Авербухом, и они уже ждут второго малыша.
Елизавета Арзамасова стала очень востребованной актрисой. Фото: кадр из сериала + пресс-центр СТС
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова наравне с Елизаветой Арзамасовой стала одной из самых успешных актрис ситкома. Работу в сериале она начала в 15 лет, когда проект подошел к концу, решила попробовать себя в серьезных ролях.
Она сыграла в криминальной драме Рената Давлетьярова «Стальная бабочка» и множестве других крупных картин. На ее счету мелодрама «Однажды», «Гагарин. Первый в космосе», сериалы «Лютый», «Мата Хари».
Сейчас Дарья сконцентрирована преимущественно на работе в театре, она трудится в Театре Ермоловой. Но все же успевает и сниматься. В минувшем году она поработала в сериалах «Король и шут» и «Хочу не могу».
Реализовалась Мельникова и в семейной жизни, актриса воспитывает двух замечательных мальчиков.
Мирослава Карпович
Мирослава Карпович, выпускница Школы-студии имени В. Немировича-Данченко при МХАТе, обрела широкую известность благодаря роли Маши Васнецовой, старшей сестры в популярном ситкоме «Папины дочки». Несмотря на то что на момент начала съемок актрисе был 21 год, она убедительно воплотила на экране образ 17-летней школьницы.
После успешного дебюта в сериале Мирослава получила предложения сняться в таких проектах, как «Плюс один», «Голубка» и «Тариф «Новогодний». Ее фильмография пополнилась ролями в мини-сериале «Мой любимый гений», короткометражных фильмах «Салют» Александра Гузя и «Поверь в себя» Олега Захарова.
После выхода на экраны фильма ужасов «Невеста» в 2017 году Мирослава на некоторое время оставила съемки в кино, но спустя четыре года вернулась к зрителям в проекте «Друг на продажу». В 2022 году вышел второй сезон сериала «В активном поиске», где Мирослава исполнила главную роль.
Мирослава Карпович Фото: кадр из сериала+пресс-центр СТС.
Екатерина Старшова
Катя Старшова, начавшая свой актерский путь в возрасте шести лет, сразу завоевала сердца зрителей, сыграв роль самой младшей из сестер Васнецовых, Пуговки, в популярном ситкоме «Папины дочки». Ее обаяние и непосредственность не оставили равнодушными ни детей, ни взрослых.
Помимо «Папиных дочек», юная актриса успела сняться в фильмах «Русалка» и «Черная молния», а также попробовать свои силы в модельном бизнесе. Катя стала частым гостем и участницей различных телевизионных проектов, таких как «Минута славы», «Кто хочет стать миллионером?» и «Танцы со звездами». Кроме того, она выступала в театре на льду, демонстрируя свои разносторонние таланты.
Стремление к знаниям привело Катю к решению окончить школу экстерном. Сейчас она учится в МГУ на факультете фундаментальной медицины, выбрав для себя серьезную и ответственную профессию.
Филипп Бледный
Филипп Бледный, исполнивший роль любознательного молодого человека, был сокурсником Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки». Однако, попав в дом к Васнецовым, он влюбился в Дашу. Этот выбор вызвал возражения у родителей героя, но в итоге привел к созданию счастливой семьи.
Харизматичному кудрявому артисту приписывали романы почти со всеми «дочками», за исключением, пожалуй, Пуговки. В профессиональной жизни Филиппу повезло с участием в нескольких культовых проектах: он сыграл драматурга Жорика в «Моей прекрасной няне» и Никиту Дягилева — в «Кухне». Актер также нашел себя в искусстве дубляжа, озвучив множество фильмов.
Филипп Бледный Фото: кадр из сериала+пресс-центр СТС
Андрей Леонов
Андрей Леонов, сын прославленного актера Евгения Леонова, звезды культовых советских фильмов, также выбрал для себя актерскую стезю.
Широкую известность и звездный статус Андрею Леонову принесло участие в сериале «Папины дочки». После завершения этого проекта актер снялся в фэнтези «12 месяцев. Новая сказка» и байопике «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Его также можно увидеть в сериалах «Людмила Гурченко», «Василиса», «Зорге», «Ивановы-Ивановы», «Чистосердечное призвание» и других.
Экранный «папа» знаменитых «дочек» трудится в театре «Ленком» и сыграл в спектаклях «Королевские игры», «Tout paye, или Все оплачено», «Поминальная молитва», «Последний поезд» и «Бег».
В 2023 году Андрей Леонов был удостоен звания «Народный артист России», что стало признанием его выдающегося таланта и вклада в развитие отечественного театра и кино.
Андрей Леонов Фото: кадр из сериала+пресс-центр СТС