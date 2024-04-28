Тайно женился на Карине Кросс, обошел Ревву и устроил подставу на шоу «Сокровища императора»: чем еще прославился Евгений Ершов

Евгений Ершов, известный под псевдонимом Ershov, — российский блогер и музыкант. Его путь к успеху — история о том, как парень из глубинки смог реализовать свой потенциал, построить настоящую блогерскую империю и стать звездой ТВ.
Биография
Евгений Ершов родился 7 декабря 1998 года в Светлом Яру Волгоградской области. Первые девять лет своей жизни он провел в этом поселке, после чего вместе с матерью переехал в Невинномысск, а затем в Краснодар.
Детство и юность: частые переезды и поиск себя
Детство и юность Евгения были насыщены переездами. Смена школ и городов не способствовала созданию крепких дружеских связей. Сам Ершов называет себя асоциальным ребенком, не склонным к лидерству и большим компаниям.
В школе учился не очень хорошо, никогда не делал то, что противоречило его убеждениям.
Учителя не питали иллюзий насчет Евгения и давали ему исключительно отрицательные характеристики. Они пророчили подростку не лучшее будущее, что сильно огорчало его маму.
После 9-го класса Ершов поступил в ПТУ, где осваивал программное аппаратное обеспечение. Однако учеба ему быстро наскучила, и молодой человек стал прогуливать занятия, даже не забрав в итоге диплом.
Путь к успеху в социальных сетях
С 13 лет Евгений начал подрабатывать в интернете, играя в популярные компьютерные игры и продавая там вещи. Переломный момент в его жизни наступил после знакомства с Кариной Кросс, которая посоветовала ему заняться блогерством.
Евгений Ершов завел аккаунты в социальных сетях и начал снимать короткие юмористические видео в компании друзей, а также ролики об отношениях и доверии. Постепенно число его подписчиков начало расти и в какой-то момент достигло внушительных показателей.
Но что же принесло ему настоящий успех?
Евгений Ершов быстро стал популярным блогером. Фото: Соцсети Евгений Ершова
Ставки на спорт и ММА
Однако настоящий успех ему принесли ставки на спорт. Он консультировал всех желающих, на какие сайты и порталы лучше обращаться, когда и на кого ставить деньги, вещал о договорных матчах и прогнозах.
Молодого человека обвиняли в мошенничестве, однако это его не смущало. Вскоре он перестал этим заниматься и переключился на другие проекты.
Он начал выступать в рамках популярных соревнований по поп-MMA, демонстрируя неплохие результаты. К августу того же года Ершов одержал четыре победы, впечатлив зрителей своим упорством и волей к победе.
Одной из самых зрелищных схваток стала встреча Ершова с Михаилом Лазутиным, выступающим под псевдонимом Лев Против. Поединок проходил по правилам бокса и завершился техническим нокаутом в пользу Евгения. Однако накал страстей не утих и после боя, вылившись в эмоциональную потасовку между соперниками.
Весной 2023 года Ершов, имея на тот момент рекорд 4:4, встретился в октагоне с именитым бойцом Александром Емельяненко. Схватка запомнилась своей непредсказуемостью. В первом раунде доминировал Ершов, обрушивая на оппонента серию сильных ударов. В какой-то момент Емельяненко даже оказался в сидячем положении, прикрываясь руками, но рефери принял решение продолжить бой.
Стремление связать свою жизнь со спортом подтолкнуло Ершова к сотрудничеству с Федерацией бокса РФ. Результатом этого партнерства стал запуск боксерского шоу Patriot, которое транслировалось на YouTube-канале блогера.
Личная жизнь: от слухов о романе до признания в браке
Личная жизнь Евгения Ершова всегда привлекала внимание поклонников. Совместные фото с Кариной Кросс порождали слухи о романтических отношениях и даже свадьбе.
Позже в одном из интервью девушка призналась, что молодые люди в браке все-таки состояли. Этот брак, по ее словам, прожил около двух лет, причину разрыва она не назвала. Но очевидно, что молодые люди до сих пор сохраняют прекрасные дружеские отношения и конфликта между ними нет.
В 2021 году появились слухи о том, что Ершов состоит в отношениях с Миланой Тюльпановой, экс-женой Александра Кержакова.
Евгений Ершов и Карина Кросс не сообщали о своем браке. Фото: Соцсети Евгений Ершова
Музыкальная карьера: от треков к дуэтам
В 2020 году Ершову предложили вести утреннее шоу на «Новом радио». По результатам кастинга он обошел своих конкурентов, среди которых были Юлианна Караулова и Александр Ревва.
В дальнейшем блогер решил начать музыкальную карьеру. Не имея за плечами музыкальной подготовки, он с энтузиазмом влился в процесс и стал записывать по треку ежемесячно. В 2021 году он выпустил несколько дуэтов с Романом Каграмановым.Значительную часть заработка Евгения Ершова составляет доход от рекламных коллабораций.
Карьера на ТВ: от «Вызова» до «Сокровищ императора»
В 2022 году Евгений Ершов присоединился к реалити-проекту «Вызов» на ТНТ. Это спортивное шоу уникального формата, где среди участников не только знаменитости, но и те, кто далек от шоу-бизнеса, например, ученые и спортсмены. Вместе они проживали в лагере в Карелии и выполняли задания на физическую выносливость, смекалку и умение сотрудничать с партнерами.
В 2023 году Ершов стал участником 5-го сезона шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ. На берегу реки Лимпопо ему предстояло проверить свои силу, выносливость, смекалку и психологическую устойчивость в борьбе за главный приз. В итоге на проекте он продержался пять выпусков.
В 2024 году Евгений сменил африканские декорации на китайские, отправившись сниматься в реалити «Сокровища императора» для ТНТ. В этом проекте участникам требовалось разбиться на пары для путешествия по одной из провинций Поднебесной и выполнения заданий. Евгений позвал с собой маму Елену.
Оказавшись на шоу, Евгений так хотел победить, что зарекомендовал себя не с лучшей стороны. Чтобы замедлить своих соперников по реалити, он прятал конверты с их заданиями, лишая их дополнительного времени на прохождение испытаний. От его нечестных уловок пострадали Давид Манукян, его брат Арман и Филипп Киркоров. И, хотя ведущая шоу, Ольга Бузова заявила, что такие действия не запрещены правилами, Ершов долго не признавался в содеянном, вероятно понимая, что так поступать некрасиво даже с конкурентами.
Отношения с мамой
Евгений не скрывает своей нежной привязанности к матери, ведь именно ее он выбрал своим партнером для прохождения всех испытаний в реалити-шоу.
«Мама захотела чего-то нового, захотела меняться, я дал ей лучший стимул для этого. Ну и кого еще взять в напарники, как не маму? Это самый близкий для меня человек, как ни крути», — говорит о ней блогер.
Судя по шоу, взрослой, 45-летней женщине непросто давались такие нагрузки, из-за этого близкие люди даже иногда ссорились. Тем не менее Евгений утверждал, что мама «в шоке, в тихом счастливом ужасе» и очень рада, что сын взял ее с собой на проект.
Новые проекты и творческие планы
Евгений Ершов продолжает активно развивать свой блог и музыкальную карьеру, а также участвует в различных проектах и шоу. Он выпустил новый яркий трек под названием «Разбей».
В целом можно сказать, что Ершов — яркий пример того, как целеустремленность, трудолюбие и умение использовать возможности позволяют достичь успеха, несмотря на трудности и препятствия.