Тайно женился на Карине Кросс, обошел Ревву и устроил подставу на шоу «Сокровища императора»: чем еще прославился Евгений Ершов

Евгений Ершов, известный под псевдонимом Ershov, — российский блогер и музыкант. Его путь к успеху — история о том, как парень из глубинки смог реализовать свой потенциал, построить настоящую блогерскую империю и стать звездой ТВ.

Биография

Евгений Ершов родился 7 декабря 1998 года в Светлом Яру Волгоградской области. Первые девять лет своей жизни он провел в этом поселке, после чего вместе с матерью переехал в Невинномысск, а затем в Краснодар.

Детство и юность: частые переезды и поиск себя

Детство и юность Евгения были насыщены переездами. Смена школ и городов не способствовала созданию крепких дружеских связей. Сам Ершов называет себя асоциальным ребенком, не склонным к лидерству и большим компаниям.

В школе учился не очень хорошо, никогда не делал то, что противоречило его убеждениям.

Учителя не питали иллюзий насчет Евгения и давали ему исключительно отрицательные характеристики. Они пророчили подростку не лучшее будущее, что сильно огорчало его маму.

После 9-го класса Ершов поступил в ПТУ, где осваивал программное аппаратное обеспечение. Однако учеба ему быстро наскучила, и молодой человек стал прогуливать занятия, даже не забрав в итоге диплом.

Путь к успеху в социальных сетях

С 13 лет Евгений начал подрабатывать в интернете, играя в популярные компьютерные игры и продавая там вещи. Переломный момент в его жизни наступил после знакомства с Кариной Кросс, которая посоветовала ему заняться блогерством.

Евгений Ершов завел аккаунты в социальных сетях и начал снимать короткие юмористические видео в компании друзей, а также ролики об отношениях и доверии. Постепенно число его подписчиков начало расти и в какой-то момент достигло внушительных показателей.

Но что же принесло ему настоящий успех?