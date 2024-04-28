Безрукова займется здоровьем, Погребняк уедет за границу, а Сенчукова с мужем совершит речной круиз: как звезды отметят майские праздники

Майские праздники — это особое время для многих людей. Кому-то они дают возможность отдохнуть после долгого зимнего периода и насладиться первыми днями весны. Другим наконец-то выпадет шанс поработать в любимом огороде или саду.

Обычно в России эти дни отмечаются особенно ярко и насыщенно.Первый день мая, который подарил нам целых четыре выходных в этом году, отмечается как День труда. Этот праздник был учрежден в память о рабочих, которые боролись за свои права и улучшение условий труда. Сегодня этот день стал символом солидарности трудящихся всего мира.

Ранее празднование 1 Мая было более формальным и официальным. Например, проводились демонстрации и митинги. Также организовывались концерты, фестивали и другие массовые мероприятия.

День Победы также отмечался очень торжественно. Проводились парады, возложения цветов к памятникам воинам, концерты и фестивали военной музыки.

Однако сегодня майские праздники стали более личными и семейными. Люди предпочитают проводить время на природе, устраивать пикники, ходить в походы или просто гулять по паркам и садам. Также многие посещают музеи, театры и другие культурные мероприятия.

А как же проведут небольшие весенние каникулы наши звезды?

Ирина Безрукова

Актрисе Ирине Безруковой не всегда удается отдохнуть, когда вся страна расслабляется. У нее очень плотный рабочий график. Но любую свободную минуту артистка посвящает оздоровлению своего организма.