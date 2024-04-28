Безрукова займется здоровьем, Погребняк уедет за границу, а Сенчукова с мужем совершит речной круиз: как звезды отметят майские праздники

Майские праздники — это особое время для многих людей. Кому-то они дают возможность отдохнуть после долгого зимнего периода и насладиться первыми днями весны. Другим наконец-то выпадет шанс поработать в любимом огороде или саду.
Обычно в России эти дни отмечаются особенно ярко и насыщенно.Первый день мая, который подарил нам целых четыре выходных в этом году, отмечается как День труда. Этот праздник был учрежден в память о рабочих, которые боролись за свои права и улучшение условий труда. Сегодня этот день стал символом солидарности трудящихся всего мира.
Ранее празднование 1 Мая было более формальным и официальным. Например, проводились демонстрации и митинги. Также организовывались концерты, фестивали и другие массовые мероприятия.
День Победы также отмечался очень торжественно. Проводились парады, возложения цветов к памятникам воинам, концерты и фестивали военной музыки.
Однако сегодня майские праздники стали более личными и семейными. Люди предпочитают проводить время на природе, устраивать пикники, ходить в походы или просто гулять по паркам и садам. Также многие посещают музеи, театры и другие культурные мероприятия.
А как же проведут небольшие весенние каникулы наши звезды?
Ирина Безрукова
Актрисе Ирине Безруковой не всегда удается отдохнуть, когда вся страна расслабляется. У нее очень плотный рабочий график. Но любую свободную минуту артистка посвящает оздоровлению своего организма.
Ирина Безрукова отдохнет и оздоровится во время праздников. Фото: Global Look Press
«Те праздники, которые являются любимыми для всей страны, не всегда для меня выходные. 30 апреля я играю спектакль, а 6 мая у меня телевизионная съемка. В моих планах заняться оздоровлением тела, сходить на специальные физиопроцедуры и тренировки. Я хожу в центр механотерапии на тренировки к кинезиологу, потому что опорно-двигательный аппарат надо держать в хорошем состоянии, так как большое количество всяких мероприятий на каблуках не очень хорошо на нем сказываются», — сообщила Безрукова.
Актриса также добавила, что в обычной жизни, да и на работе старается минимизировать каблуки. Она обязательно берет с собой сменную обувь.
Иван Краско
Народный артист Иван Краско 9 мая непременно посещал Парад Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Сможет ли актер выбраться в этом году, пока не известно, главное, чтобы здоровье не подвело. Директор артиста Вячеслав Смородинов рассказал Teleprogramma.pro, как Краско встретит очередную годовщину праздника в этом году.
Иван Краско каждый год посещал Парад Победы. Фото: Global Look Press
«Обязательно выступал на площадках города, во дворцах культуры, читал стихи, поздравлял ветеранов. Рвался к людям своего возраста, к блокадникам. В меру своего здоровья всегда готов выступить. Однако согласитесь, если человек уже плохо ходит, конечно, он откажется в пользу других артистов.
Но Ивана Ивановича всегда рады видеть на таких праздниках, возможно, и посетит. У него же есть форма, он капитан-лейтенант, моряк. И его даже генерал-адмиралы считают главным моряком в Петербурге, поскольку в таком почтенном возрасте он всегда готов надеть мундир», — сообщил Смородинов.
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова
У звездной семейной пары Рыбина и Сенчуковой на майские праздники свои планы. 2 мая они отмечают годовщину свадьбы. В нынешнем году — это 34 года с того дня, когда Виктор и Наталья обменялись кольцами и сказали друг другу заветное «да». Обычно в этот день артисты собирают друзей и отправляют в речной круиз.
Мария Погребняк отвезет всю семью за границу. Фото: Global Look Press
Мария Погребняк
Бизнесвумен, дизайнер, продюсер и блогер Мария Погребняк собирается провести мини-каникулы за границей вместе с родителями и детьми. Знаменитость рассказала Teleprogramma.pro, что ее заработка достаточно, чтобы не экономить на семейном отдыхе.
«Я решила, что когда у детей каникулы и праздники, нужно свободное время проводить с пользой. Недавно отвезла маму, папу и троих своих сыновей в Дубай, все сама оплатила. Родители потрясающе отдохнули и провели с нами время, потому что всегда в будни очень тяжело друг с другом повидаться и пообщаться. А в этот раз мы улетаем в Турцию всей семьей: дети и бабушка с дедушкой», — поделилась блогер.