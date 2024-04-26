От студентки-аниматора до звезды «Сокровища императора»: что известно о жене Олега Верещагина, в которой он счастлив 20 лет

Александра Верещагина, супруга известного комика и шоумена Олега Верещагина, не просто верная спутница жизни, но и талантливый фотограф с увлекательной биографией. Давайте погрузимся в историю этой харизматичной женщины, которая стала не только опорой для своего знаменитого мужа, но и самостоятельной медийной личностью.
Детство и юность
Александра (девичья фамилия — Котегова) родилась 7 июля 1981 года в Перми. Вместе с сестрой Ириной она провела детские годы на Урале. На своей страничке в популярной соцсети Александра делилась семейными фотографиями и воспоминаниями о детстве, рассказывая, что в юном возрасте ее часто мучили головные боли, а летние каникулы семья проводила на побережье Азовского моря у родственников.
Образование и спортивные достижения
Александра получила высшее образование в Пермском государственном техническом университете. В молодости она увлекалась спортивными бальными танцами и достигла звания кандидата в мастера спорта. Регулярные тренировки помогли ей поддерживать отличную физическую форму и стройную фигуру. По словам самой Александры, она была «безбашенной» студенткой, открытой для различных авантюр.
Турецкий опыт и совершенствование английского
Лето 2000 года Александра провела в Турции, работая аниматором в отеле на курорте Мармарис. Она немного опоздала к началу учебного года, но зато вернулась с хорошим знанием английского языка. В молодости Александра регулярно ездила в Турцию, работая аниматором, в том числе и в отелях, где основной язык общения был английский. Сейчас она с ностальгией вспоминает этот период своей биографии.
Александра Верещагина выросла в Перми. Фото: соцсети Александры Верещагиной
Карьера фотографа
Со временем Александра нашла свое призвание в фотографии. Ее работы отличаются особым стилем и тонким вкусом. Она создает красивые и атмосферные снимки, которые пользуются популярностью в социальных сетях. Фотография стала для Александры не просто увлечением, но и способом самовыражения и реализации творческого потенциала. Она позиционирует себя как детского фотографа, ранее у нее был свой сайт, где она публиковала лучшие работы.
Семейная жизнь и поддержка мужа
Александра и Олег Верещагины познакомились в Перми в 2002 году на конкурсе бальных танцев. Она рассказывала, что подруга отговаривала ее от знакомства с парнем, который имел репутацию острого на язык молодого человека, живущего в студенческой общаге. При этом Котегова влюбилась в него с первого взгляда, но боялась подойти первой.
Олег Верещагин шутил, что на его личную жизнь повлияли 300 рублей: Александра одолжила ему эту сумму денег после одного из выступлений. Пять лет пара жила вместе, не ставя штамп в паспорт, проверяя отношения на прочность. Молодые люди сыграли свадьбу 23 ноября 2007 года.
Пара воспитывает двух дочерей — Полину и Арину. Девочки занимаются творчеством с раннего возраста, играют в бадминтон и ходят в бассейн. В 2019 году они появились на телевидении: снимались в программе «Прогнозик погодки». Семья много путешествует, а Александра делится фотографиями и видео с отдыха в социальных сетях.
Александра Верещагина с мужем Олегом Верещагиным воспитывает двоих дочерей. Фото: соцсети Александры Верещагиной
«Сокровища императора»: испытание реалити-шоу
В 2024 году супруги Верещагины стали участниками реалити-шоу «Сокровища императора» на канале ТНТ. Звездные участники боролись за приз в 1 млн юаней, проходя испытания различной сложности в Китае, где никто из местных жителей не знал русского языка. Ведущими проекта стали шоумен Михаил Галустян и блогер Ольга Бузова.
Съемки экстремального шоу с участием Александры и Олега проходили в провинции Ханчжоу. До запуска проекта супруги выложили несколько фотографий с проекта в социальные сети, а Александра посетила в качестве эксперта другой проект ТНТ — «Это нормально?», где обсуждали предстоящую премьеру реалити.
В первых выпусках супружеская пара демонстрировала отличную физическую подготовку. Однако обсуждали их не только с точки зрения успешного прохождения испытаний. Александра с мужем начали часто ругаться, что могло отрицательно сказаться на их командной работе. Однако им все же удавалось оставлять эмоции за кадром. На протяжении трех серий звездная чета держалась в списке лидеров, однако в четвертом выпуске удача отвернулась от них. Совершенно неожиданно для поклонников они проиграли и отправились домой.
Александра и Олег Верещагины стали участниками реалити-шоу «Сокровища императора». Фото: соцсети Александры Верещагиной
Участие в телевизионных проектах
Благодаря мужу Александра попала на телевидение и наблюдала за съемками развлекательных проектов Comedy Club. Она следила за каждым выпуском шоу «Звезды в Африке» с участием супруга, испытывая гордость за его умение преодолевать собственные страхи. Семья также участвовала в записи программы «Ты как я» на ТНТ.
Александра Верещагина сегодня
Александра Верещагина продолжает заниматься фотографией и развивать свой блог. Она активно ведет социальные сети, где делится моментами из своей жизни, путешествий и творчества.
Александра — яркий пример современной женщины, которая успешно совмещает семью, карьеру и увлечения, вдохновляя своим примером многих.