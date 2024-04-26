От студентки-аниматора до звезды «Сокровища императора»: что известно о жене Олега Верещагина, в которой он счастлив 20 лет

Александра Верещагина, супруга известного комика и шоумена Олега Верещагина, не просто верная спутница жизни, но и талантливый фотограф с увлекательной биографией. Давайте погрузимся в историю этой харизматичной женщины, которая стала не только опорой для своего знаменитого мужа, но и самостоятельной медийной личностью.

Детство и юность

Александра (девичья фамилия — Котегова) родилась 7 июля 1981 года в Перми. Вместе с сестрой Ириной она провела детские годы на Урале. На своей страничке в популярной соцсети Александра делилась семейными фотографиями и воспоминаниями о детстве, рассказывая, что в юном возрасте ее часто мучили головные боли, а летние каникулы семья проводила на побережье Азовского моря у родственников.

Образование и спортивные достижения

Александра получила высшее образование в Пермском государственном техническом университете. В молодости она увлекалась спортивными бальными танцами и достигла звания кандидата в мастера спорта. Регулярные тренировки помогли ей поддерживать отличную физическую форму и стройную фигуру. По словам самой Александры, она была «безбашенной» студенткой, открытой для различных авантюр.

Турецкий опыт и совершенствование английского

Лето 2000 года Александра провела в Турции, работая аниматором в отеле на курорте Мармарис. Она немного опоздала к началу учебного года, но зато вернулась с хорошим знанием английского языка. В молодости Александра регулярно ездила в Турцию, работая аниматором, в том числе и в отелях, где основной язык общения был английский. Сейчас она с ностальгией вспоминает этот период своей биографии.