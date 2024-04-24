Мистика «Ребенка Розмари»: как платье Кейт Миддлтон могло разрушить ей жизнь

Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, малыш Луи, вчера отпраздновал свой день рождения. Наследнику будущего короля исполнилось шесть лет. По этому случаю родители выложили свежий снимок именинника, где он счастливо улыбается, но пользователи Сети сразу же вспомнили другое фото. То самое, которое они увидели в день рождения ребенка.

Кейт Миддлтон сразу же стала народной любимицей, едва выйдя замуж за Уильяма. Британцы с нетерпением ждали появления на свет их первенца. В день выписки молодой мамы из госпиталя у его дверей собралась огромная толпа. Новоявленные родители просто не могли отказать своим подданным и сразу же выложили первое фото с малышом. На снимке он был на руках у матери, лица его не было видно. Рядом стоял отец, оба родители выглядели максимально счастливыми и слегка растерянными. Словом, все так же, как и у простых смертных, если бы не одна деталь. Все обратили внимание на платье Кейт.

Сперва все считали, что для первого выхода малыша принцесса скопировала образ своей покойной свекрови — леди Дианы. Но позднее британцы рассмотрели страшное совпадение.