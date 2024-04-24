Мистика «Ребенка Розмари»: как платье Кейт Миддлтон могло разрушить ей жизнь

Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, малыш Луи, вчера отпраздновал свой день рождения. Наследнику будущего короля исполнилось шесть лет. По этому случаю родители выложили свежий снимок именинника, где он счастливо улыбается, но пользователи Сети сразу же вспомнили другое фото. То самое, которое они увидели в день рождения ребенка.
Кейт Миддлтон сразу же стала народной любимицей, едва выйдя замуж за Уильяма. Британцы с нетерпением ждали появления на свет их первенца. В день выписки молодой мамы из госпиталя у его дверей собралась огромная толпа. Новоявленные родители просто не могли отказать своим подданным и сразу же выложили первое фото с малышом. На снимке он был на руках у матери, лица его не было видно. Рядом стоял отец, оба родители выглядели максимально счастливыми и слегка растерянными. Словом, все так же, как и у простых смертных, если бы не одна деталь. Все обратили внимание на платье Кейт.
Сперва все считали, что для первого выхода малыша принцесса скопировала образ своей покойной свекрови — леди Дианы. Но позднее британцы рассмотрели страшное совпадение.
Кейт Миддлтон и принц Уильям сразу же показали сына Луи подданным. Фото: Global Look Press
Плохой знак
Наряд Миддлтон в точности повторял костюм главной героини фильма «Ребенок Розмари». Красное платье с белым кружевным воротником напомнило многим пользователям образ главной героини культового триллера Романа Полански, вышедшего на экраны в далеком 1968 году. В фильме, главную роль в котором исполнила Миа Фэрроу, рассказывается история беременной женщины, подозревающей, что ее ребенок — порождение дьявола, которого хотят использовать ее соседи-сатанисты.
Авторство красного платья с белым кружевным воротником, которое вызвало столько обсуждений в Сети, принадлежит известному британскому модельеру Дженни Пакхем. Именно ее наряды герцогиня Кембриджская Кэтрин выбирает для многих торжественных мероприятий. В платьях от Пакхем Кейт появлялась перед журналистами после рождения принца Джорджа и принцессы Шарлотты, и каждый раз ее образы становились предметом восхищения модных критиков и поклонников королевской семьи.
Многие британцы сочли подобное сходство плохим знаком, что неудивительно. Специально ли Пакхем скопировала наряд из такого ужасного фильма или это банальное совпадение, никто так и не выяснил.
Тогда не раз было сказано, что выход в этом платье навлечет беду на королевскую семью. Разумеется, никто не подозревал, что малыш Луи — порождение сатаны. Дело было в череде страшных событий, случившихся после выхода фильма.
Кадр из фильма «Ребенок Розмари»
Последствия славы
Культовая картина Полански принесла ему признание и множество наград. Фильм неоднократно показывался на различных фестивалях и стал своего рода «учебником» для начинающих режиссеров. Какое-то время после выхода фильма, Полански и его жена Шерон Тейт жили счастливо и беззаботно. Пара решила завести ребенка, и Шерон удачно забеременела. Но незадолго до назначенной врачами даты родов она осталась дома одна, Роман был в командировке. Тогда до актрисы добрались последователи культа Чарльза Мэнсона. Группа женщин схватила Тейт и совершила над ней жуткую расправу, не пожалев и ее нерожденного ребенка.
В нынешнем году фото Кейт в зловещем платье вновь всплыло в Сети и вызвало массу обсуждений. Некоторые люди убеждены, что герцогиня Кембриджская сейчас расплачивается именно за то, что появилась шесть лет назад в этом наряде. Месяц назад Миддлтон объявила, что у нее диагностировано онкологическое заболевание и она проходит химиотерапию.
Не хотелось бы, конечно, верить в подобные совпадения, но, возможно, иногда некоторые вещи и события несут в себе больше, чем нам кажется.