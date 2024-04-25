120 млн рублей за «бал сатаны»: какие последствия ждут звезд после участия в празднике Блиновской

Звезда марафонов Елена Блиновская, которая в данный момент пребывает в женском следственном изоляторе, всегда любила демонстрировать успех и богатство.
Особенно громко и с большим размахом она отметила свое 40-летие на Алтае. Праздник обошелся ей почти в 120 млн рублей — сумма немыслимая для среднестатистического гражданина нашей страны.
«Вибрации наших душ»
Место для проведения вечеринки было выбрано не просто так. Алтай считается территорией, где встречаются свет и тьма, огонь и вода, что делает его похожим на врата в Шамбалу. Это место также называют перекрестком миров и судеб. Именно поэтому основной идеей вечера стало объединение четырех стихий и создание атмосферы магического грота, полного символов и смыслов.
Предшествующий главному вечеру марафон включал пять мероприятий, каждое из которых имело свою уникальную концепцию, декор и настроение.
В центре загородного комплекса расположилась скульптура Елены высотой пять метров. Она символизирует стремление открыть свое сердце другим людям. Внутри статуи находятся зеркала, в которых отражается бесконечный Алтай и каждый, кто подходит ближе. Надпись на зеркале гласит: «Ты отражаешься во мне», — эти слова Елена обращает к своим близким. Солнечные лучи, преломляющиеся в зеркалах, делают композицию живой и завершенной.
Специальными гостями на празднике были дети. Для них организовали уникальную программу с ночевками в палатках, походами и квестами. Кульминацией детской программы стал визит в пространство четырех стихий, где они оказались в удивительном мире алтайских лесов и лугов.
Что же еще было на вечеринке?
Елена Блиновская выложила смету праздника в соцсети. Фото: соцсети Елены Блиновской
На праздник к блогеру пришло множество знаменитостей, среди которых были Иван Ургант и Ксения Собчак в качестве ведущих, а также Филипп Киркоров, Клава Кока, Нюша, группа «Звери» и другие звезды шоу-бизнеса.
Для всего мероприятия был полностью арендован отель «Алтай Resort» в поселке Урлу-Аспак. Организаторы оплатили проживание и даже перелет бизнес-классом до Горно-Алтайска каждому гостю.
После того как все собрались, началась торжественная часть. На сцене выступали приглашенные звезды, звучали поздравления и пожелания. Затем был организован банкет, где гости могли насладиться различными блюдами и напитками.
Спортивный зал отеля полностью переоборудовали, чтобы он имитировал заросли тропического леса. Именно в такой атмосфере проходил банкет. В меню — «филе косули с моченой брусникой и соусом из таежной шишки», «оливье с камчатским крабом», «карпаччо из осьминога», несколько видов шашлыка и прочие деликатесы с местным колоритом. Веселье продолжалось несколько дней.
Утром гости могли расслабиться и позавтракать на свежем воздухе. Затем были организованы различные активности: прогулка на лошадях, катание на квадроциклах, йога и медитация. Вечером состоялся праздничный ужин, после которого начались танцы до утра.
В самый основной день, 25 августа, виновница торжества устроила публичную распаковку подарков, а вечером всей компанией смотрели концерт с участием звезд российского шоу-бизнеса. Именинница сменила несколько нарядов и сама выступила перед гостями с танцевальным номером.
В Сети праздник назвали «балом сатаны» и осудили Блиновскую, предрекая ей скорые потери. Что, собственно говоря, и случилось дальше.
На празднике Блиновской было много звезд шоу-бизнеса. Фото: Global Look Press
А что было после
Не только организатора крупного мероприятия впереди ждала череда неприятностей, проблемы с налоговой и даже арест. Звездам, которые выступали на дне рождения Елены Блиновской, тоже пришлось объясняться с ФНС из-за гонораров, которые они получили от блогера.
Тогда «королева марафонов» не скрывала свои траты. Мало того, она сама опубликовала смету праздника в своих соцсетях, чтобы лишний раз подчеркнуть свою успешность.
Но когда началось следствие, выяснилось, что знаменитости, выступающие на мероприятии получили денежные средства с многочисленных счетов Блиновской, от разных ООО, подконтрольных блогеру.
Артистам пришлось оправдываться перед ФНС, а также выдать внутреннюю бухгалтерскую документацию своих компаний. Юрист, к которому за комментарием обратилась Teleprogramma.pro, уверен, что звездам вряд ли грозит какая-то ответственность. К тому же неизвестно, проводились ли полученные деньги официально через бухгалтерию.
«Вызвали артистов, чтобы спросить, выступали ли они платно на корпоративе. Я думаю, что они будут отрицать это и говорить, что безвозмездно выступали, по дружбе. Скорее всего, никто не проводил это через бухгалтерию и налоги с этого не платились», — считает адвокат Юрий Шель.
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В противном случае Собчак, Урганту, Клаве Коке и Роме Билык, на которых в настоящее время обратила внимание налоговая, придется объяснять происхождение денег.
Напомним, Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации денежных средств. Ее поместили под домашний арест, который она неоднократно нарушала. Тогда следствие обвинило ее также в незаконном обороте денежных средств и попросило суд оставить Блиновскую под стражей. Таким образом, в настоящее время блогер находится в СИЗО.
Елена Блиновская сейчас находится в СИЗО. Фото: Global Look Press
Мужу «исполнительницы желаний», который также является фигурантом уголовного дела, инкриминируют пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в крупных размерах. Алексею было назначено ограничение определенных действий, запрещающее использование связи и Интернета, но не ограничивающее передвижения.
В середине апреля некоторые СМИ написали, что Блиновский решил отправиться в зону СВО, чтобы спасти свой бизнес и помочь супруге выйти из СИЗО. Однако его отец эти слухи не подтвердил.
Елена Блиновская уже согласилась заключить мировое соглашение с ФНС, чтобы выплатить долги.
По материалам изданий Telegram-канал Mash и «Газета.ру»