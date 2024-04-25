120 млн рублей за «бал сатаны»: какие последствия ждут звезд после участия в празднике Блиновской

Звезда марафонов Елена Блиновская, которая в данный момент пребывает в женском следственном изоляторе, всегда любила демонстрировать успех и богатство.

Особенно громко и с большим размахом она отметила свое 40-летие на Алтае. Праздник обошелся ей почти в 120 млн рублей — сумма немыслимая для среднестатистического гражданина нашей страны.

«Вибрации наших душ»

Место для проведения вечеринки было выбрано не просто так. Алтай считается территорией, где встречаются свет и тьма, огонь и вода, что делает его похожим на врата в Шамбалу. Это место также называют перекрестком миров и судеб. Именно поэтому основной идеей вечера стало объединение четырех стихий и создание атмосферы магического грота, полного символов и смыслов.

Предшествующий главному вечеру марафон включал пять мероприятий, каждое из которых имело свою уникальную концепцию, декор и настроение.

В центре загородного комплекса расположилась скульптура Елены высотой пять метров. Она символизирует стремление открыть свое сердце другим людям. Внутри статуи находятся зеркала, в которых отражается бесконечный Алтай и каждый, кто подходит ближе. Надпись на зеркале гласит: «Ты отражаешься во мне», — эти слова Елена обращает к своим близким. Солнечные лучи, преломляющиеся в зеркалах, делают композицию живой и завершенной.

Специальными гостями на празднике были дети. Для них организовали уникальную программу с ночевками в палатках, походами и квестами. Кульминацией детской программы стал визит в пространство четырех стихий, где они оказались в удивительном мире алтайских лесов и лугов.

Что же еще было на вечеринке?