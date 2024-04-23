«Плебс не должен играть в казино»: как Пугачева проиграла 2 млн долларов в автоматах и почему давала деньги на рулетку Баскову

Николай Басков недавно поделился историей из прошлого, связанной с Аллой Пугачевой и азартными играми. Более десяти лет назад, когда в Москве еще были разрешены казино, певец получил неожиданное приглашение от Примадонны — пойти поиграть.

«Ты в казино когда-нибудь играл? Пойдем, может, на фарт сыграешь!» — передал артист слова Аллы Борисовны. Басков, который до этого никогда не играл в азартные игры, согласился.

Вместе с Аллой Пугачевой и ее мужем, признанным в России иноагентом Максимом Галкиным*, они отправились в казино. У Баскова с собой денег не было, и Примадонна выделила ему «приличную сумму». Однако фарт новичка не сработал и Николай все проиграл.

Признавшись Алле Борисовне в своем проигрыше, певец ожидал негативной реакции. Однако Примадонна лишь рассмеялась и шутливо посоветовала: «Ну ешь хотя бы бесплатно, там дают! И вали домой».

А сама Примадонна домой не пошла, ведь в казино она была в своей стихии. А какие же игры были ее любимыми?