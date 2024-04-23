«Плебс не должен играть в казино»: как Пугачева проиграла 2 млн долларов в автоматах и почему давала деньги на рулетку Баскову

Николай Басков недавно поделился историей из прошлого, связанной с Аллой Пугачевой и азартными играми. Более десяти лет назад, когда в Москве еще были разрешены казино, певец получил неожиданное приглашение от Примадонны — пойти поиграть.
«Ты в казино когда-нибудь играл? Пойдем, может, на фарт сыграешь!» — передал артист слова Аллы Борисовны. Басков, который до этого никогда не играл в азартные игры, согласился.
Вместе с Аллой Пугачевой и ее мужем, признанным в России иноагентом Максимом Галкиным*, они отправились в казино. У Баскова с собой денег не было, и Примадонна выделила ему «приличную сумму». Однако фарт новичка не сработал и Николай все проиграл.
Признавшись Алле Борисовне в своем проигрыше, певец ожидал негативной реакции. Однако Примадонна лишь рассмеялась и шутливо посоветовала: «Ну ешь хотя бы бесплатно, там дают! И вали домой».
А сама Примадонна домой не пошла, ведь в казино она была в своей стихии. А какие же игры были ее любимыми?
Алла Пугачева была завсегдатаем казино. Фото: Global Look Press
Автоматики стирали негатив
Слухи об азартности Аллы Пугачевой, граничащей с настоящей игроманией, ходили неустанно. Сама Примадонна, впрочем, не пыталась оправдываться и не только признавала свою любовь к казино, но и в редких случаях называла суммы проигрышей и выигрышей.
В интервью Ксении Собчак артистка честно рассказала, что для нее значат «автоматики».
«Очень мне автоматики нравятся. Это так стирало все мне, как ластиком, — негатив, усталость. Я огромные деньги там выигрывала, два миллиона долларов, даже два с половиной. И, наверное, их и проиграла. Не за один раз, за все время, я очень умело играла», — поделилась Примадонна.
Интервью состоялось уже после запрета игровых заведений в России, и Пугачева заявила, что не согласна с этим. По ее мнению, нужно понимать правила казино и тогда проблем не будет.
«Надо уметь останавливаться, надо уметь играть. Я считаю, что казино нельзя лишать людей, как детей игрушек. Это глупо. Я считаю, что должны быть казино, но такие — при гостиницах, или закрытые элитные клубы, где люди играют. А копейки несчастные, которые пенсионеры продувают, надо запретить», — заявила она.
Отвечая на вопрос журналистки, Пугачева согласилась с ее утверждением, что «плебс не должен играть в казино». А ограничивать это Примадонна предложила высокими членскими взносами и закрытыми клубами.
Именно так она сама и поступала: пользовалась услугами элитных клубах, о размерах взносов которых мы с вами может только догадываться. А учитывая, что там спускались и выигрывались шестизначные суммы, от таких догадок может и голова закружиться.
Казино. Фото: Global Look Press
Менеджер вбил один миллион рублей
Один из бывших сотрудников казино, Эмиль Музаффаров, до сих пор помнит визиты Примадонны в заведение, где он работал. Это было элитное казино под названием «А-клуб», вход туда стоил две тысячи долларов, но просто иметь деньги было недостаточно, необходимо было еще пройти строжайший фейс-контроль. Примечательно, что слухи всегда ходили об азартности только Пугачевой, но работник клуба поделился, что и ее молодой супруг был крайне охоч до посещения таких мест.
«Алла Борисовна Пугачева и признанный в России иноагентом Максим Галкин* были клиентами нашего казино, приезжали вместе: это были нулевые года, с 2005 до 2008 года. У многих тогда сложилось впечатление, что Алла Борисовна и Максим* сошлись на почве этого азарта, игры. Страсть к игре очень объединяла взрослую даму и молодого в те годы парня», — вспоминал Музаффаров.
Для таких VIP-гостей, само собой, создавались условия, подходящие их уровню. Знаменитая пара никогда не играла с остальными посетителями в общем зале, к ним были приставлены специальные сотрудники, которые следили, чтобы они ни в чем не нуждались.
«Для таких клиентов казино были выделены персональные игровые аппараты (гаминаторы), в них больше никто не играл. Они выбрали сами себе по несколько аппаратов. Каждому аппарату они давали имя, когда приезжали — разговаривали с этими автоматами. Принцип их работы простой: менеджер вбивает сумму и аппараты автоматически круглосуточно работают. К примеру, менеджер вбил один миллион рублей, и аппараты работают до того момента, пока эта сумма не закончится», — объяснил источник.
Всегда играли в кредит
А деньги, Примадонна с мужем, похоже, тогда совсем не считали. Кроме того, с собой они средства никогда не привозили и расплачивались с казино уже после.
«Они всегда играли в кредит — ВИП-гости, им был выписан безлимитный кредит. В элитных казино игра шла по-серьезному, Проигрыши исчислялись такими суммами, как миллион долларов. Один раз был у кассы, когда от них привозили деньги отдавать, они лично деньги не возили», — рассказал он.
После того, как в России лавочку прикрыли, Пугачева с мужем стали все чаще наведываться в соседнюю Белоруссию. Они зачастили туда с концертами, после которых отлично проводили время в игорных заведениях.
Одна из проводниц фирменного поезда Минск — Москва рассказывала, что элитный вагон поезда Пугачевой (а она всегда путешествовала только в нем) по несколько раз за год был замечен в минском депо. Журналисты тогда заметили черный автомобиль певицы, на котором она передвигалась по белорусской столице без охраны и на нем же въезжала на территорию местного закрытого клуба.
В последнее время все чаще стали говорить о том, что финансовое положение Примадонны не очень. Вероятно, в эмиграции артистка оставила свою пагубную привычку, а может быть, любовь к «автоматикам» она так и не смогла победить.
По материалам «Комсомольской правды»
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.