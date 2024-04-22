Лепс обругал назойливую фанатку с телефоном, а Шуфутинский дал повод для ревности: что произошло за кулисами фестиваля «Звезды шансона»

20 апреля на сцене московской Live Arena прошла церемония вручения ХXIII премии «Шансон года». Лауреаты премии получили статуэтки в виде золотых гитарных грифов.
Участниками большого концерта стали Григорий Лепс, Любовь Успенская, Александр Розенбаум, Михаил Шуфутинский и многие другие звезды жанра. В кулуарах церемонии не обошлось без ярких нарядов и громких заявлений!
Григорий Лепс о назойливой фанатке с телефоном: «Видимо, у нее плохо с ушами»
Прежде всего, журналисты окружили Григория Лепса с вопросом о фанатке, чей телефон артист выкинул в зал на недавнем концерте в Костроме. Мол, чем ему не угодила любящая его девушка.
«Да *** она, — эмоционально высказался Григорий Викторович. — Два раза предупреждал. Она меня услышала, но плохо, видимо, с ушами».
Не жалеет ли певец о таком поступке?
Григорий Лепс. Фото: Мария Поспелова
На этот вопрос СМИ он ответил утвердительно. И уточнил у журналистки, понравится ли ей, если во время работы перед ее глазами будет постоянно мелькать телефон. Мол, сколько времени она выдержит?
«Если это будете вы, то выдержу», — призналась представительница прессы.
Александр Розенбаум о женщинах с накачанными губами: «Ну это же катастрофа!»
Александр Розенбаум неожиданно гневно высказался о людях, которые решаются на пластические операции. В частности, о женщинах с накачанными губами. Что же он думает об особах, переборщивших с силиконом, на самом деле?
Александр Розенбаум. Фото: Мария Поспелова
«Ну вы посмотрите, я прошу прощения, я вроде не вижу, слава Богу, но вы посмотрите на этих губастых. Ну это же сойти с ума, это же катастрофа вообще, это же ужас! Зачем это? Потому что модно! И калечат себя люди», — сказал как отрезал артист.
Что касается звездных женщин, то они, как всегда, стремились быть красивыми и представить себя в выгодном свете. Например, певица Любовь Успенская пришла на церемонию в красном длинном приталенном платье с оперением.
Михаил Шуфутинский чуть не заставил жену ревновать
В красном платье-карандаше, верхняя часть которого напоминала бант, блистала и певица Мия Бойко. Кстати, на премии «Шансон года» она спела вместе с Михаилом Шуфутинским песню «Помада» на стихи поэта Михаила Гуцериева и музыку Дарьи Кузнецовой.
«У нас с Mia Boyka самые яркие эмоции. Для меня удача и привилегия, что она выбрала меня для дуэта», — отметил артист.
И журналисты тут же спросили шансонье, не ревнует ли к такому тандему его дама сердца.
«Светуня, ты не ревнуешь?» — обратился Шуфутинский к своей гражданской жене Светлане Уразовой.
И что же ответила Светлана?
Мия Бойка и Михаил Шуфутинский. Фото: Евгений Николаев
«Нет!» — донеслось из глубин пресс-волла.
«Значит, все нормально!» — обрадовалась Мия Бойко.
А Эвелина Бледанс спела о «Любви без секса»
А вот теледива Эвелина Бледанс, выбравшая для выхода в свет черно-серое платье, напоминающее сосульки, наговорила комплиментов в адрес Михаила Гуцериева. Она спела композицию с интригующим названием «Любовь без секса» на стихи поэта.
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Эвелина Бледанс. Фото: Мария Поспелова
«Самые важные события в жизни пролетают как миг: была на сцене, исполнила песню, получила награду. И все, это уже история. Мы с авторами долго шли к этой песне и признанию аудитории, — призналась теледива.
— Особенность поэта Михаила Гуцериева в том, что он все делает по-настоящему и от души. Только большой мастер может так точно находить фразы, которые попадут в самую душу».
На премию Эвелина пришла вместе с сыном Семеном. Мальчик охотно позировал СМИ.
Сын Эвелины Бледанс, Семен. Фото: Евгений Николаев
А вот актриса и певица Настасья Самбурская не снизошла до общения с прессой. Однако этот досадный факт не отменяет того, что в своем бежевом длинном платье выглядела она роскошно.
Также на сцене премии появилась певица Таисия Повалий, исполнившая композицию на стихи Михаила Гуцериева «Чай с молоком».
Настасья Самбурская. Фото: Мария Поспелова
Всего же наградами фестиваля «Шансон года» были отмечены 13 песен авторства Михаила Сафарбековича, среди которых «Я чувства кинул на алтарь» Григория Лепса, «Помада на щеке» Михаила Шуфутинского и Mia Boyka, «Я не хочу тебя терять» Евгения Кемеровского, «Любовь-сирота» Элины, «Пусть мне уже за 50» Сергея Ростова, «Безответная» Настасьи Самбурской, «Правда без лица» Брендона Стоуна, «Любовь — упрямый сердцеед» Юлии Михальчик, «Дом убит» Сергея Ревтова, «Я ревную» Максима Олейникова, «Любовь за плату» Александра Левшина, «Любовь без секса» Эвелины Бледанс и «Сказка о любви» Рады Рай.