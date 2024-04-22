Лепс обругал назойливую фанатку с телефоном, а Шуфутинский дал повод для ревности: что произошло за кулисами фестиваля «Звезды шансона»

20 апреля на сцене московской Live Arena прошла церемония вручения ХXIII премии «Шансон года». Лауреаты премии получили статуэтки в виде золотых гитарных грифов.

Участниками большого концерта стали Григорий Лепс, Любовь Успенская, Александр Розенбаум, Михаил Шуфутинский и многие другие звезды жанра. В кулуарах церемонии не обошлось без ярких нарядов и громких заявлений!

Григорий Лепс о назойливой фанатке с телефоном: «Видимо, у нее плохо с ушами»

Прежде всего, журналисты окружили Григория Лепса с вопросом о фанатке, чей телефон артист выкинул в зал на недавнем концерте в Костроме. Мол, чем ему не угодила любящая его девушка.

«Да *** она, — эмоционально высказался Григорий Викторович. — Два раза предупреждал. Она меня услышала, но плохо, видимо, с ушами».

Не жалеет ли певец о таком поступке?