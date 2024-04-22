Константин Хабенский против Тома Круза: кто богаче — российские актеры или звезды Голливуда

Доходы знаменитостей — как российских, так и зарубежных — всегда привлекают внимание публики. Ведь помимо работы на концертах, съемок в рекламе, участии в телевизионных проектах и других мероприятиях звезды также зачастую имеют собственный бизнес, занимаются инвестициями или производством продукции собственной торговой марки. Поэтому часто у них довольно высокий заработок.
Однако зарплата зарубежных звезд еще больше благодаря мировой известности и широкой аудитории. Голливудские актеры, певцы, спортсмены и другие известные личности могут зарабатывать десятки или даже сотни миллионов долларов в год.
Как правило, заработок знаменитостей зависит от их популярности, умения правильно монетизировать свою известность и управлять своими финансами.
Актеры в тени звезд эстрады
Гонорары Филиппа Киркорова, который с удовольствием демонстрирует свои роскошные наряды, при случае обещает сводить всех в ЦУМ и выставляет фото из своего огромного особняка, уже давно пересчитали все россияне. Кинозвезды же в большинстве своем не хвастаются своими бриллиантами и виллами.
Именно поэтому многие люди полагают, что эстрадники зарабатывают больше актеров. Однако по факту это не совсем так. Конечно, звезда звезде рознь, но гонорары некоторых актеров зашкаливают. Музыканты в настоящее время переживают не лучшие свои времена, в то время как кинематограф продолжает стабильно развиваться. На «Мосфильме» каждый день идут съемки полных метров, особую популярность набирают сериалы. Снимают как для телеканалов, так и для интернет-платформ.
А что на рынке Голливуда?
Том Круз зарабатывает в 10 раз больше знаменитых российских коллег. Фото: Global Look Press
Почему голливудские звезды богаче своих российских коллег
Российские актеры обычно зарабатывают меньше, чем их коллеги из Голливуда. Это связано с несколькими факторами.
Во-первых, бюджеты фильмов в Голливуде намного выше, чем в России, поэтому актеры получают большие гонорары.
Во-вторых, рынок киноиндустрии в США гораздо больше, чем в нашей стране, что позволяет актерам получать больше предложений о работе и соответственно больше денег.
Однако стоит отметить, что заработок актеров зависит не только от страны, но и от конкретного проекта. Например, если фильм становится хитом в России, то актеры могут получать очень высокие гонорары.
Давайте посмотрим на конкретных примерах, на сколько заработок российских звезд отличается от зарплаты их коллег в Голливуде.
Светлана Ходченкова зарабатывает от 1 млн рублей за съемочный день. Фото: Global Look Press
«Какие люди в Голливуде»
Константин Хабенский и Том Круз
Один из самых известных и популярных актеров России Константин Хабенский зарабатывает примерно от 1 до 2 миллионов рублей за один съемочный день. В то время как актеры Голливуда, такие как Том Круз, могут зарабатывать от 10 до 20 миллионов долларов за фильм. Том Круз за фильм «Миссия невыполнима: Последствия» получил 70 миллионов долларов, тогда как Константин Хабенский за свою самую высокооплачиваемую роль в фильме «Война миров Z» заработал около 1 миллиона долларов.
Светлана Ходченкова, Анджелина Джоли и Николь Кидман
Известная российская актриса Светлана Ходченкова зарабатывает примерно от 1 миллиона рублей за одну смену. В то время как актрисы Голливуда, такие как Анджелина Джоли и Николь Кидман, могут зарабатывать от 15 до 20 миллионов долларов за фильм. Николь Кидман же получила 18 миллионов долларов за главную роль в фильме «Мулен Руж», в то время как Светлана Ходченкова за свою самую высокооплачиваемую роль в фильме «Росомаха: Бессмертный» заработала около 1 миллиона долларов.
Александр Петров и Роберт Дауни – младший
Александр Петров за один съемочный день получает от полумиллиона рублей. Роберт Дауни – младший за роль Железного человека в фильмах «Мстители: Финал» получил 75 миллионов долларов, в то время как Александр Петров за свою самую высокооплачиваемую роль в фильме «Т-34» заработал около 1 миллиона долларов.
Федор Бондарчук и Стивен Спилберг
Годовой заработок известного режиссера и актера Федора Бондарчука оценивается в $1,3 млн. В то время как режиссеры Голливуда, такие как Стивен Спилберг, могут зарабатывать от 10 до 15 миллионов долларов за фильм.
Дмитрий Нагиев и Джимми Киммел
Популярный телеведущий и актер Дмитрий Нагиев зарабатывает примерно от 1 до 2 миллионов рублей за одну смену. В то время как телеведущие Голливуда, такие как Джимми Киммел, могут зарабатывать от 5 до 10 миллионов долларов в год.
Екатерина Волкова и Дженнифер Энистон
Актриса Дженнифер Энистон за роль Рэйчел Грин в ситкоме «Друзья» получала от 1 миллиона долларов за эпизод в последние сезоны, в то время как Екатерина Волкова, сыгравшая главную роль в российском сериале «Воронины», получала порядка 20 тысяч долларов за серию.
Владимир Машков и Брюс Уиллис
Брюс Уиллис за роль Джона Макклейна в фильме «Крепкий орешек» получил 5 миллионов долларов, в то время как Владимир Машков за роль майора Павла Игнатьева в фильме «В тылу врага» получил около 1 миллиона долларов.
Таким образом, видно, что уровень жизни голливудских звезд в несколько раз выше, чем у наших знаменитых соотечественников. Однако российские актеры тоже имеют возможность жить в роскоши и изобилии и поражать умы среднестатистических российских граждан своими огромными гонорарами.