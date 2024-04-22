Константин Хабенский против Тома Круза: кто богаче — российские актеры или звезды Голливуда

Доходы знаменитостей — как российских, так и зарубежных — всегда привлекают внимание публики. Ведь помимо работы на концертах, съемок в рекламе, участии в телевизионных проектах и других мероприятиях звезды также зачастую имеют собственный бизнес, занимаются инвестициями или производством продукции собственной торговой марки. Поэтому часто у них довольно высокий заработок.

Однако зарплата зарубежных звезд еще больше благодаря мировой известности и широкой аудитории. Голливудские актеры, певцы, спортсмены и другие известные личности могут зарабатывать десятки или даже сотни миллионов долларов в год.

Как правило, заработок знаменитостей зависит от их популярности, умения правильно монетизировать свою известность и управлять своими финансами.

Актеры в тени звезд эстрады

Гонорары Филиппа Киркорова, который с удовольствием демонстрирует свои роскошные наряды, при случае обещает сводить всех в ЦУМ и выставляет фото из своего огромного особняка, уже давно пересчитали все россияне. Кинозвезды же в большинстве своем не хвастаются своими бриллиантами и виллами.

Именно поэтому многие люди полагают, что эстрадники зарабатывают больше актеров. Однако по факту это не совсем так. Конечно, звезда звезде рознь, но гонорары некоторых актеров зашкаливают. Музыканты в настоящее время переживают не лучшие свои времена, в то время как кинематограф продолжает стабильно развиваться. На «Мосфильме» каждый день идут съемки полных метров, особую популярность набирают сериалы. Снимают как для телеканалов, так и для интернет-платформ.

А что на рынке Голливуда?