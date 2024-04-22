Из-за шутки про его жену могли закрыть дорожку в КВН: что известно о спутнице Маслякова, которая не раз спасала телепроект от закрытия

Эпоха Александра Маслякова, патриарха клуба веселых и находчивых, постепенно подходит к концу. Возраст и здоровье берут свое — 82-летний Масляков вынужден снизить рабочую нагрузку. Пандемия CoViD-19 также внесла свои коррективы, заставив Александра Васильевича временно отстраниться от съемок.

В этот период КВН не остался без рулевого. Эстафету подхватили известные личности, такие как Валдис Пельш, Михаил Галустян, Вадим Галыгин и Дмитрий Хрусталев. Каждый из них привнес свой стиль и харизму, сохранив при этом неповторимую атмосферу КВН.

Сейчас ходят слухи, что постоянным ведущим станет Дмитрий Хрусталев, но сын Маслякова опроверг эту информацию. Сам же Хрусталев однажды говорил, что Масляков «подобен большому брату, который, может быть, и не находится рядом физически, но все видит и знает».

Как бы ни сложилась судьба программы дальше, Александр Масляков всегда будет главным человеком в судьбе КВН. А кто же был самым важным человеком в его судьбе?

Судьбоносная встреча

Александр Масляков, несмотря на свою огромную популярность, всю жизнь был верен одной женщине — своей супруге Светлане. Вместе они прожили более полувека.

Середина 60-х годов. Молодые, полные энтузиазма студенты оказываются в эпицентре зарождения легендарной юмористической телеигры «Клуб веселых и находчивых». Светлана, помощник режиссера, и Александр, уже тогда утвержденный в качестве ведущего, встречаются на съемочной площадке КВН. Именно здесь начинается их история любви.

Взаимная симпатия перерастает в служебный роман. Разница в возрасте в шесть лет не становится преградой для чувств. После пяти лет отношений, в 1971 году, молодые люди решают связать себя узами брака.

А уже в 1980 году у знаменитой пары рождается сын, которого называют Александром в честь папы. Позже он, как и родители, выберет путь, связанный с телевидением. Его карьера начнется в конце 90-х годов с роли ведущего телепрограммы «Планета КВН». А чем же занималась Светлана?