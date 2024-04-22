Из-за шутки про его жену могли закрыть дорожку в КВН: что известно о спутнице Маслякова, которая не раз спасала телепроект от закрытия

Эпоха Александра Маслякова, патриарха клуба веселых и находчивых, постепенно подходит к концу. Возраст и здоровье берут свое — 82-летний Масляков вынужден снизить рабочую нагрузку. Пандемия CoViD-19 также внесла свои коррективы, заставив Александра Васильевича временно отстраниться от съемок.
В этот период КВН не остался без рулевого. Эстафету подхватили известные личности, такие как Валдис Пельш, Михаил Галустян, Вадим Галыгин и Дмитрий Хрусталев. Каждый из них привнес свой стиль и харизму, сохранив при этом неповторимую атмосферу КВН.
Сейчас ходят слухи, что постоянным ведущим станет Дмитрий Хрусталев, но сын Маслякова опроверг эту информацию. Сам же Хрусталев однажды говорил, что Масляков «подобен большому брату, который, может быть, и не находится рядом физически, но все видит и знает».
Как бы ни сложилась судьба программы дальше, Александр Масляков всегда будет главным человеком в судьбе КВН. А кто же был самым важным человеком в его судьбе?
Судьбоносная встреча
Александр Масляков, несмотря на свою огромную популярность, всю жизнь был верен одной женщине — своей супруге Светлане. Вместе они прожили более полувека.
Середина 60-х годов. Молодые, полные энтузиазма студенты оказываются в эпицентре зарождения легендарной юмористической телеигры «Клуб веселых и находчивых». Светлана, помощник режиссера, и Александр, уже тогда утвержденный в качестве ведущего, встречаются на съемочной площадке КВН. Именно здесь начинается их история любви.
Взаимная симпатия перерастает в служебный роман. Разница в возрасте в шесть лет не становится преградой для чувств. После пяти лет отношений, в 1971 году, молодые люди решают связать себя узами брака.
А уже в 1980 году у знаменитой пары рождается сын, которого называют Александром в честь папы. Позже он, как и родители, выберет путь, связанный с телевидением. Его карьера начнется в конце 90-х годов с роли ведущего телепрограммы «Планета КВН». А чем же занималась Светлана?
Александр Масляков долгое время был бессменным ведущим КВН. Фото: Global Look Press
Все решает сама
Обычно о Светлане Масляковой ничего не слышно. Она не стала публичной личностью, как ее муж и сын, и предпочитает оставаться в тени, но это не значит, что она стала обычной домохозяйкой, от которой ничего не зависит.
Ее путь в КВН начался с позиции помощника режиссера. Стремясь к профессиональному росту и желая глубже погрузиться в мир телевидения, Светлана окончила Высшие курсы творческих работников на Центральном советском телевидении. Это позволило ей раскрыть свой талант и потенциал, привнести собственное видение в съемки юмористической игры.
Работа Светланы Масляковой всегда оставалась за кадром. Долгие годы поклонники КВН даже не подозревали, что основная ответственность за проект лежит на хрупких женских плечах. Именно Светлана неоднократно спасала телеигру от закрытия, особенно в сложные периоды, когда КВН переживал не лучшие времена.
Об этом периоде вспоминает близкий друг семьи Масляковых, создатель легендарных ВИА «Лейся, песня» и «Надежда» Михаил Плоткин.
«Про Свету хочу сказать отдельно. Она всегда находилась в тени. Но Саше была нужна именно такая спутница жизни, как Света. Он человек достаточно мягкий. А она настоящий танк. Все твердо держит в своих руках», — заявил он.
Как выясняется, в руках у Светланы было достаточно многое, в том числе судьбы участников клуба.
Александр и Светлана Масляковы женаты более полувека. Фото: Global Look Press
Шутки в сторону
«Клуб веселых и находчивых» — телеигра с богатой историей, насчитывающей уже полвека. За это время изменилось многое, но одно правило остается незыблемым: запрет на шутки, касающиеся семьи Александра Васильевича Маслякова, а в особенности — его супруги. Подобные остроты могут дорого стоить шутникам, и вот несколько примеров.
Вспомним команду «Утомленные солнцем» из Сочи. Капитаном команды был Руслан Хачмамук, который однажды позволил себе шутку о том, что исход игры зависит от настроения супруги Александра Васильевича. Вскоре после этого парня обвинили в плагиате шуток и сняли с «должности» капитана. Его место занял Михаил Галустян, а о Хачмамуке постепенно забыли. Совпадение?
Другой пример. Признанный в России иноагентом Максим Галкин*, который усомнился в компетентности Александра Маслякова – младшего вопросом: «Чего он добился, кроме того, что унаследовал фамилию отца?» После этого пародист, ранее часто входивший в состав жюри КВН, перестал появляться в эфирах. Как выяснилось позже, его больше не приглашали.
Возможно, были и другие подобные случаи, но эти примеры стали наглядным уроком для участников КВН, навсегда отбив у них желание шутить над семьей Александра Васильевича.
Сам легендарный ведущий в то же время всегда не прочь подшутить над другими. Тем не менее шутки про семью Масляковых остаются табуированной темой в клубе веселых и находчивых по сей день.
История Александра и Светланы Масляковых — это история любви, преданности и кропотливого совместного труда. Они создали не просто семью, но и целую эпоху в мире юмора и телевидения. Светлана, оставаясь в тени своего знаменитого супруга, играла важнейшую роль в развитии КВН, неоднократно спасая проект от закрытия и направляя его в нужное русло.
Вместе они прошли долгий путь, полный взлетов и падений, доказав, что настоящая любовь и взаимопонимание способны преодолеть любые трудности. И пока клуб веселых и находчивых продолжает радовать зрителей, история семьи Масляковых остается ярким примером того, как любовь и преданность общему делу могут привести к невероятному успеху.
По материалам «Экспресс газеты», StarHit, ТАСС
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