С больничной койки - за рояль: как сразу три народных артиста не поменяли свой рабочий график после инфаркта

Юрия Куклачева привезли в операционную прямо с юбилейного шоу, а сейчас народный артист надеется, что врачи отпустят его домой на майские праздники.

Журнал «Телепрограмма» рассказывает истории звезд, которые смогли быстро вернуться на работу после инфаркта.

Контроль за кошками из реанимации

Худрук и основатель Театра кошек Юрий Куклачев отмечал 75-летие большим шоу, где все первое отделение показывал трюки и номера с хвостатыми артистами. Юрий Дмитриевич разошелся так, что решил выдать коронные номера не только с кошками, но и свои цирковые трюки - прыгал на палке, крутил колесо и т. п. Вспомнил молодость, а вскоре почувствовал себя плохо - боль в груди, слабость. Дежурившие на представлении медики скорой оказали первую помощь и повезли народного артиста в стационар, где у него диагностировали обширный инфаркт и отправили на операционный стол.

В ходе операции Куклачеву провели стентирование сосудов сердца (процедура по интеграции внутрь сосуда специального расширяющего устройства - так восстанавливают просвет в коронарных артериях и налаживают кровоток в них. -Ред.). Поставили пять стентов, и теперь артист проходит реабилитационное лечение после операции. Первую неделю после оперативного вмешательства Юрий Куклачев провел в реанимации. Его старший сын, заслуженный артист РФ Дмитрий Куклачев, рассказал нам почему: «Врачи оставляли Юрия Дмитриевича в палате реанимации по причине его гиперактивности. Доктора опасались, что он не будет соблюдать режим. Потому что он, как только ему дают телефон (по его просьбе), сразу начинает делами заниматься».

Сейчас Куклачев уже в обычной палате, его состояние стабильное, началось реабилитационное лечение. Можно сказать, что народному артисту повезло: так как в «Вегас Сити Холле» во время представления дежурила скорая, он в кратчайшие сроки оказался в стационаре, где получил необходимое лечение. Эстрадно-цирковое шоу в отсутствие Юрия Дмитриевича продолжили его сыновья и дочь, которые работают с отцом. А сам маэстро уже строит новые планы: решил повторить юбилейные выступления в сентябре в Театре эстрады. Сейчас на «довольствии» в Театре кошек Куклачева состоят 80 кошек-артисток, а по факту их больше. У себя в доме Куклачев соорудил просторную стеклянную веранду - устроил там кошкин дом.

Кстати, когда Куклачева госпитализировали, кошки очень переволновались - и две его любимицы сбежали. К счастью, их быстро нашли. Юрий Дмитриевич с больничной койки давал распоряжения насчет своих питомцев.

На курорт после операции