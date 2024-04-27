С больничной койки - за рояль: как сразу три народных артиста не поменяли свой рабочий график после инфаркта

Юрия Куклачева привезли в операционную прямо с юбилейного шоу, а сейчас народный артист надеется, что врачи отпустят его домой на майские праздники.
Журнал «Телепрограмма» рассказывает истории звезд, которые смогли быстро вернуться на работу после инфаркта.
Контроль за кошками из реанимации
Худрук и основатель Театра кошек Юрий Куклачев отмечал 75-летие большим шоу, где все первое отделение показывал трюки и номера с хвостатыми артистами. Юрий Дмитриевич разошелся так, что решил выдать коронные номера не только с кошками, но и свои цирковые трюки - прыгал на палке, крутил колесо и т. п. Вспомнил молодость, а вскоре почувствовал себя плохо - боль в груди, слабость. Дежурившие на представлении медики скорой оказали первую помощь и повезли народного артиста в стационар, где у него диагностировали обширный инфаркт и отправили на операционный стол.
В ходе операции Куклачеву провели стентирование сосудов сердца (процедура по интеграции внутрь сосуда специального расширяющего устройства - так восстанавливают просвет в коронарных артериях и налаживают кровоток в них. -Ред.). Поставили пять стентов, и теперь артист проходит реабилитационное лечение после операции. Первую неделю после оперативного вмешательства Юрий Куклачев провел в реанимации. Его старший сын, заслуженный артист РФ Дмитрий Куклачев, рассказал нам почему: «Врачи оставляли Юрия Дмитриевича в палате реанимации по причине его гиперактивности. Доктора опасались, что он не будет соблюдать режим. Потому что он, как только ему дают телефон (по его просьбе), сразу начинает делами заниматься».
Сейчас Куклачев уже в обычной палате, его состояние стабильное, началось реабилитационное лечение. Можно сказать, что народному артисту повезло: так как в «Вегас Сити Холле» во время представления дежурила скорая, он в кратчайшие сроки оказался в стационаре, где получил необходимое лечение. Эстрадно-цирковое шоу в отсутствие Юрия Дмитриевича продолжили его сыновья и дочь, которые работают с отцом. А сам маэстро уже строит новые планы: решил повторить юбилейные выступления в сентябре в Театре эстрады. Сейчас на «довольствии» в Театре кошек Куклачева состоят 80 кошек-артисток, а по факту их больше. У себя в доме Куклачев соорудил просторную стеклянную веранду - устроил там кошкин дом.
Кстати, когда Куклачева госпитализировали, кошки очень переволновались - и две его любимицы сбежали. К счастью, их быстро нашли. Юрий Дмитриевич с больничной койки давал распоряжения насчет своих питомцев.
На курорт после операции
За здоровьем Игоря Николаева следит его молодая жена Юлия Проскурякова. Фото: личная страница Игоря Николаева в социальной сети
64-летний Игорь Николаев регулярно участвует в съемках телепередач, выступает с концертами, принимает приглашение спеть на частных мероприятиях. За минувший год композитор, поэт и народный артист Николаев дважды оказывался в больнице. В начале прошлого года Николаев попал в кардиоцентр с подозрением на инфаркт. Ему провели коронарографию сосудов сердца - это процедура, с помощью которой можно обнаружить проблемы в работе сердечно-сосудистой системы. По ее результатам сделали стентирование. Игорь Юрьевич через месяц вернулся в телеэфиры и на концертную площадку.
А полгода назад у народного артиста вновь диагностировали проблемы с сердцем. Чтобы восстановить нарушенный кровоток в сердце, Николаеву сделали коронарное шунтирование. Эта операция восстанавливает кровоток в артериях сердца путем обхода места сужения коронарного сосуда с помощью шунтов - сосудистых протезов. Уже через месяц после операции Игорь Николаев вышел на сцену с концертом. Далее последовали записи телепередач к Новому году, выступление на частных мероприятиях и даже поездка на курорт - в Дубае маэстро Николаев дал концерт и отдохнул с женой и дочкой. Сам композитор самочувствие не комментирует, но по его активности можно сделать вывод - операции прошли успешно.
Молодая жена маэстро, артистка Юлия Проскурякова, контролирует, чтобы муж своевременно принимал лекарства, и дома у них меню составляется с исключением продуктов, повышающих «плохой» холестерин.
С больничной койки - за рояль
Михаил Сергеевич продолжает играть в спектаклях театра, худрук которого - его супруга. Фото: Михаил Фролов/КП
74-летний Михаил Боярский и на прошлой, и на этой неделе играет в спектакле Ленсовета «В этом милом старом доме». В этой же постановке занята его жена Лариса Луппиан. Михаил Сергеевич на сцене и даму на руках поднимает, и на фортепиано играет - активничает по полной программе.
Народный артист был госпитализирован с инфарктом в конце ноября прошлого года, а через 10 дней уже был дома со строгими предписаниями врачей. Артисту тоже провели стентирование. 31 декабря Боярский впервые вышел на сцену. Тогда жена артиста говорила: «Михаил Сергеевич выйдет на сцену, так как здоровье позволяет».
Боярский много лет курит, и от вредной привычки не избавился. Давно не употребляет алкоголь, много гуляет пешком, правильно питается (старается) и много времени проводит с внуками в кругу семьи. Как говорит жена Михаила Сергеевича: «Здоровье и самочувствие согласно возрасту». Боярский регулярно наблюдается у врачей - контролирует все свои хронические болячки. Сам маэстро на все расспросы о самочувствии отвечает лаконично: «Замечательно!»