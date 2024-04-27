Стасу Михайлову - 55! Как отучился на летчика, работал на вокзале и вышел на новый уровень

Еще каких-то 10 лет назад этот обаятельный певец вместе с Еленой Ваенгой составлял пару чуть ли не самых популярных в стране артистов «из народа». В нулевые - десятые практический каждый россиянин знал как минимум один хит Стаса Михайлова.
До сих пор официально народный (с 2022 года) артист РФ остается в прекрасной творческой форме. 27 апреля Стас Михайлов отмечает 55 лет, с чем «Телепрограмма» его и поздравляет.
Фото: Из личного архива Инны и Стаса Михайловых
Упитанный мальчик с щечками - это Стас, родившийся в Сочи в семье летчика и медсестры будущий артист. «Нас с братом родители воспитывали очень просто, - признавался певец. - Слово «хочу» я никогда не говорил родителям, могли - купили. Поэтому каждый подарок этот был ценен».
Фото: Из личного архива Инны и Стаса Михайловых
Михайлов пробовал пойти по стопам отца - и даже более полугода отучился в Минском летном училище. Но не пошло: в итоге отправился служить срочную службу в Ростове-на-Дону. Вернувшись на гражданку, Михайлов пробовал учиться в институте культуры в Тамбове, но в итоге вернулся в родной Сочи, где после попыток заработать (статист в казино, администратор игровых аппаратов на вокзале) понял, что пора петь.
Фото: Из личного архива Инны и Стаса Михайловых
Как шутят в КВН, «на совместном концерте Григория Лепса и Стаса Михайлова сорокалетнюю женщину разорвало пополам». Наверняка так и вышло бы, если бы две главные сочинские звезды выступали вместе! Первопроходцем в ресторанах курортного города был Григорий Викторович. Стас начинал петь, когда Лепс уже был королем шансона в Сочи. И все же свою нишу Михайлов отвоевал - от каверов шлягеров Барыкина и Антонова перешел к собственным песням. А в 2004 году вышла песня «Без тебя» - и в карьере артиста нарисовался выход на новый уровень.
Фото: Из личного архива Инны и Стаса Михайловых
Апогеем популярности Михайлова стали нулевые и десятые - народ изголодался по непосредственности. На любви милых дам Стас построил целый капитал. В 2011 году Forbes поставил шансонье на первое место среди российских артистов с доходом в $20 млн (1,8 млрд руб.).
Фото: Из личного архива Инны и Стаса Михайловых
Себя артист называет глубоко религиозным человеком. При этом любит красивую и брендовую одежду, люксовые машины и отели, отдых на Мальдивах и прочие радости суперзвезды. Преодолев 50-летний рубеж, Стас стал тщательнее следить за собой: сделал пересадку волос, несколько уколов ботокса, сбросил почти 20 кг и заметно посвежел. Есть ради кого - кроме многомиллионной аудитории, артиста любят и ждут любящая жена Инна и шестеро детей: Дарья (18 лет) и Никита (22 года) от прошлых браков Стаса, Андрей (30 лет) и Ева (24 года) от браков Инны, а также общие дочери Иванна (14 лет) и Мария (11 лет).