Стасу Михайлову - 55! Как отучился на летчика, работал на вокзале и вышел на новый уровень

Еще каких-то 10 лет назад этот обаятельный певец вместе с Еленой Ваенгой составлял пару чуть ли не самых популярных в стране артистов «из народа». В нулевые - десятые практический каждый россиянин знал как минимум один хит Стаса Михайлова.

До сих пор официально народный (с 2022 года) артист РФ остается в прекрасной творческой форме. 27 апреля Стас Михайлов отмечает 55 лет, с чем «Телепрограмма» его и поздравляет.